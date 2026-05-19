Un analista internacional explicó en detalle cuáles son las dos salidas urgentes para la crisis en Bolivia

A tan solo dos semanas desde que comenzaron las huelgas sectoriales, que rápidamente se transformaron en un movimiento de alcance nacional que reúne a gremios, mineros, transportistas y productores agropecuarios en Bolivia, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en LN+, la complejidad de la situación en el país.

“La situación es de una crisis económica, de una crisis social y de una crisis política. La pregunta es si la oposición, que está muy atomizada, (...) busca respaldar a que el gobierno se mantenga o dejarán que la crisis social, económica y política termine con la caída del presidente Paz”, explicó el experto.

Andres Repetto en LN+

Las posibles dos salidas para la crisis en Bolivia

En relación a la postura del presidente en medio de las manifestaciones remarcó que una posibilidad para ponerle punto final a la crisis es la renuncia del presidente, pero que el mismo no tiene intenciones de hacerlo: “El presidente ha dicho que no va a renunciar”.

En este contexto analizó: “En la constitución bolivariana, está la figura del revocatorio pero eso es en la segunda mitad que tiene que cumplir por lo menos, con la mitad del mandato y esto no está aconteciendo.

“Con lo cual la salida es: o se ponen de acuerdo y ven cómo se sigue para adelante y se frenan las movilizaciones, o el presidente eventualmente renuncia”, subrayó Repetto.

El presidente boliviano Rodrigo Paz Juan Karita - AP

Por qué se desató la crisis en Bolivia

Con el fin de explicar la crisis en el país, Repetto sostuvo: “El presidente decidió sacar los subsidios al combustible, medidas económicas que generaron una escalada también”.

“Pero lo que estamos viendo es que los bloqueos brutales, que son lamentablemente muchas veces un arma política en el país, están generando que los precios de los alimentos, principalmente de la paz, se duplique”, sumó.

En este marco, el especialista hizo hincapié en la posibilidad de una situación de escasez tras la continuidad de estos bloqueos.

Manifestantes en La Paz Juan Karita - AP

El factor Evo Morales

En relación a las declaraciones de Evo Morales en medio de la creciente tensión en Bolivia, Repetto subrayó: “Hay diferentes situaciones, diferentes oposiciones. Por supuesto está el factor Evo Morales también”.

El expresidente de Bolivia, se refirió a la crisis política que atraviesa su país, tras el envío de un avión desde la Argentina, noticia confirmada por el canciller Pablo Quirno, y aseguró que lo que está haciendo Javier Milei es “muy grave”.

“Algunos analistas locales dicen: ´Está pidiendo su captura para que esta situación sea aún más explosiva en el país´. Pero bueno, la situación es muy, muy compleja”, agregó Repetto.

Para concluir, el especialista sostuvo: “Se está hablando de una mesa de diálogo de emergencia, la iglesia, grupos de derechos humanos para sentar a todas las partes en la mesa y todos coinciden que es a través del diálogo. Ojalá que esa idea, se traslade a la práctica“.