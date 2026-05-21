Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 21 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Indonesia condena el secuestro israelí de activistas en una flotilla con destino a Gaza
Indonesia condenó a Israel por el secuestro de activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, con destino a Gaza, mientras se encontraban en aguas internacionales.
“Indonesia condena las acciones inhumanas emprendidas contra los voluntarios de la Flotilla Global Sumud 2.0 por Israel”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en un comunicado compartido en las redes sociales.
Irán ejecuta a dos hombres por perturbar la "seguridad del país"
Irán ha ejecutado a dos personas acusadas, según el gobierno, de crear un grupo para perturbar la seguridad del país y de pertenecer a una organización “terrorista”, según detalló la agencia de noticias iraní Tasnim.
Los dos hombres también fueron acusados de “sublevación armada mediante la formación de grupos criminales, tiroteos e intento de asesinato, en consonancia con los objetivos del grupo terrorista”.
Las escuelas de Jenin retrasan las clases en medio de una redada militar israelí y la incautación de comercios
Según informó la agencia Wafa, los colegios de Jenin, en la Cisjordania ocupada, se vieron obligados a retrasar su horario de apertura este jueves debido a la presencia de las fuerzas israelíes en la zona.
Los ataques comenzaron a primera hora de la mañana, cuando vehículos militares israelíes entraron en el distrito comercial central de Jenin.
Durante la operación, las tropas entraron en una tienda, agredieron a un residente y confiscaron fertilizantes y pesticidas.
Un funcionario de Trump advierte a Irán de una acción militar sin precedentes por la negativa a llegar a un acuerdo
El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lanzó una dura advertencia a los líderes iraníes con respecto al actual estancamiento, ya que las negociaciones no han logrado avanzar.
En declaraciones a Fox News, Miller afirmó que la actual administración de Teherán se enfrenta a un ultimátum crítico por parte de Estados Unidos.
“Este nuevo equipo en Irán tiene que tomar una decisión”, dijo Miller.
Senadores estadounidenses critican duramente el trato "repugnante e inhumano" del ministro israelí hacia los activistas de la flotilla
Un analista internacional advirtió sobre un cambio brusco y a largo plazo en el rol de Irán en la guerra de Medio Oriente
La Casa Blanca compartió una imagen de "los enemigos de América neutralizados por Trump"
La imagen incluye al líder supremo iraní Ali Khamenei, al expresidente venezolano Nicolás Maduro, al segundo al mando de ISI Abu-Bilal al-Minuki y al exmandatario cubano Raúl Castro.
Justice will be served. pic.twitter.com/jdnIiTtsd7— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026
Pedro Sánchez pedirá la sanción de un ministro israelí ante la Unión Europea
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pedirá a la UE que sancione al ministro israelí Itamar Ben Gvir tras la difusión de un vídeo en el que se burla de miembros de la Flotilla, entre ellos 45 españoles.
“En septiembre anuncié la prohibición de entrada en territorio nacional a este miembro del Gobierno israelí. Ahora propondremos a Bruselas que eleve urgentemente estas sanciones a nivel europeo”, anunció Sánchez en su cuenta de la red social X, calificando las imágenes del vídeo difundido por el ministro de “inaceptables”. “No toleraremos que nadie maltrate a nuestros ciudadanos”, añadió.
EE.UU. levanta sanciones contra relatora de la ONU para territorios palestinos
La potencia norteamericana levantó las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, en cumplimiento de una orden judicial, reportó la agencia AFP. Un aviso publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro mostró que se eliminó una designación de sanciones contra Albanese, incluida en una lista negra a nivel mundial que le impedía usar las principales tarjetas de crédito o realizar operaciones bancarias.
Albanese, de nacionalidad italiana, ha sido una férrea crítica del trato de Israel hacia los palestinos en su función como relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados.
La semana pasada, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Richard Leon, dictó una medida cautelar contra las sanciones. “Proteger la libertad de expresión siempre es de interés público”, escribió Leon en una opinión que acompañaba la orden.
Un bombardero B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Medio Oriente
Un bombardero B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de EE.UU. se reposta desde un KC-135 Stratotanker durante un vuelo de entrenamiento sobre aguas regionales en el Medio Oriente.
A U.S. Air Force B-1B Lancer refuels from a KC-135 Stratotanker during a training flight over regional waters in the Middle East. pic.twitter.com/uE9cBTQyq2— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 20, 2026
El ejército de Israel acusó a Hamas de usa a los niños como "escudos humanos para el terrorismo" en Gaza
“En este video, se identificó a un terrorista de Hamás llevando armas a niños cerca de una escuela en Gaza, donde los niños fueron vistos ‘jugando’ con las armas”, escribieron la red social X.
‼️🔎EXPOSED: How terrorist organizations in Gaza use children as human shields for terrorism.— Israel Defense Forces (@IDF) May 20, 2026
In this video, a Hamas terrorist was identified bringing weapons to children near a school in Gaza, where the children were seen “playing” with the weapons. pic.twitter.com/ytRUdT8hee
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