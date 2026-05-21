Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 21 de mayo

Indonesia condenó a Israel por el secuestro de activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, con destino a Gaza, mientras se encontraban en aguas internacionales.

“Indonesia condena las acciones inhumanas emprendidas contra los voluntarios de la Flotilla Global Sumud 2.0 por Israel”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en un comunicado compartido en las redes sociales.