Renunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acorralado por las acusaciones de acoso sexual

NUEVA YORK.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció finalmente a su cargo, acorralado por una serie de acusaciones por acoso sexual que fueron confirmadas por la Justicia, un año después de que el político demócrata fuera aclamado a nivel nacional por su liderazgo durante los días más oscuros de la pandemia, que impactó de lleno contra el estado que él gobernaba hasta hoy.

“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno”, dijo Cuomo en un discurso en vivo. “Mi dimisión será efectiva en 14 días”.

El gobernador de tres mandatos anunció su decisión mientras la Legislatura avanzaba para destituirlo por juicio político después de que la fiscal general de Nueva York publicara los resultados de una investigación que confirmó que Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

#BREAKING: Andrew Cuomo resigns as governor of New York, effective in 14 days. https://t.co/7Mn4DyM6L6 pic.twitter.com/Ik3XJduCyk — The Hill (@thehill) August 10, 2021

Según la investigación, el gobernador sometió a las mujeres a besos no deseados, las tocó de manera inapropiada, hizo comentarios desubicados sobre su apariencia y su vida sexual, y creó un ambiente de trabajo “plagado de miedo e intimidación”.

La vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años y excongresista del área de Buffalo, se convertirá en la gobernadora número 57 del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.

Investigación y defensa

“Estas entrevistas y piezas de evidencia revelaron un cuadro profundamente perturbador pero claro: el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales actuales y anteriores, y, al hacerlo violó leyes federales y estatales”, dijo la fiscal general del estado, Letitia James, en una conferencia de prensa hace una semana, cuando dio a conocer los resultados de su investigación.

La fiscal añadió que la pesquisa demostró que el acoso implicó “avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

En al menos una ocasión, según la investigación, el gobernador demócrata y un alto funcionario de su equipo tomaron represalias contra un exempleado que lo acusó de irregularidades. También se descubrió que el mandatario local había acosado a mujeres fuera del gobierno, según la investigación.

Horas después de la difusión de los resultados de la investigación, Cuomo hizo un descargo público en un video grabado. “Los hechos son muy diferentes a lo que se mostró”, dijo. “Quiero que sepan directamente de mi parte que nunca toqué a nadie inapropiadamente ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, enfatizó.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó, y ratificó que no va a renunciar a su cargo.

El domingo último, una de las principales asesoras del gobernador, Melissa DeRosa, quien fue vinculada en el informe a los esfuerzos para encubrir las acciones del gobernador y tomar represalias contra uno de sus acusadores, renunció a su cargo, en otra señal de que Cuomo se estaba quedando sin opciones.

