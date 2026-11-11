Rescatan a un bebé en Estados Unidos tras ser enterrado vivo en una jaula para perros

Un bebé de 11 meses fue rescatado con vida este miércoles tras haber sido enterrado dentro de una jaula para perros en una zona boscosa de Carolina del Sur, Estados Unidos. Por el hecho, las autoridades detuvieron a su padre como principal sospechoso.

La búsqueda de Koah Sharp había comenzado el lunes, cuando se denunció su desaparición en el condado de Lexington, al oeste de la ciudad de Columbia. Las autoridades desplegaron un amplio operativo con cerca de 100 socorristas, entre policías y bomberos, para intentar localizar al niño, descrito por los investigadores como un “bebé de pelo rubio rojizo”.

El bebe Koah junto a su padre

Los socorristas hallaron una porción de tierra próxima a la casa del padre del niño, comenzaron a excavar y pronto escucharon su llanto. “Fue el sonido más alegre que jamás haya escuchado”, contó el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon.

Luego procedieron a desenterrar al pequeño Koah, quien “se aferraba a la vida” y gritaba a todo pulmón”, según informó la policía.

Koon precisó que la jaula de perros estaba envuelta en una toalla. Según conjeturan las autoridades, esa circunstancia proporcionó suficiente aire para que el nene sobreviviera durante todo ese tiempo, además de que el clima frío evitó que se acalorara demasiado.

Los efectivos que participaron en la búsqueda y hallazgo del bebé especificaron que la jaula tenía aproximadamente 61 centímetros por 61 centímetros y estaba cubierta por cerca de 30 centímetros de tierra. “Era poco profundo”, señaló Koon al describir el lugar donde fue encontrado el niño.

El padre del bebé, Michael Comer, de 25 años, resultó detenido como princial sospechoso. Tras el rescate, Koah fue trasladado a un hospital. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

Su padre es el principal sospechoso

Según informó el sheriff del condado de Lexington, el niño estaba al cuidado de la madre de Comer cuando ocurrió el episodio. La mujer tuvo que realizar una diligencia y dejó brevemente al pequeño con su padre. Otro cuidador se dirigía al lugar para reemplazarla, pero cuando llegó, ni el padre ni el bebé se encontraban allí.

De acuerdo con las autoridades, imágenes de cámaras de vigilancia de distintos comercios de la zona mostraron a Comer desplazándose por varios lugares durante la tarde del lunes sin la compañía del niño.

Michael Comer, padre del bebé, fue detenido

Ese mismo lunes por la noche detuvieron a Comer por arresto. El bebé no estaba con él y el detenido no brindó información relevante sobre su paradero.

Por su parte, Patricia Comer, madre del acusado y abuela del niño, afirmó a NBC News que la madre de Koah tenía la custodia total del bebé, aunque permitía visitas supervisadas de su padre. También aseguró que su hijo había cuidado al pequeño anteriormente sin que se registraran problemas.

La investigación reveló que los padres del bebé habían atravesado episodios vinculados con violencia doméstica. Comer había sido condenado a libertad condicional en octubre después de declararse culpable de cargos de violencia doméstica y alteración agravada del orden público relacionados con un arresto ocurrido en julio.