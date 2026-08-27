Residentes de Ceuta quemaron un asentamiento de migrantes en la playa y escala la tensión

Un centenar de ceutíes protestaron este jueves contra la migración ilegal en el enclave español y quemaron las pertenencias de los migrantes que permanecían en un asentamiento irregular en una playa de El Trampolín. Los manifestantes se enfrentaron con la policía y hubo corridas.

Quienes protestaban se acercaron al asentamiento y prendieron fuego elementos que eran propiedad de los migrantes, además de sombrillas y otros objetos que usaban durante su estadía. Como respuesta, efectivos policiales se acercaron a la zona y dispararon a los manifestantes con balas de goma, por lo que muchos presentes corrieron para escapar.

🚩 Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

En paralelo, los residentes cortaron el tráfico para evitar que una ambulancia de la Cruz Roja lleve comida y agua a los migrantes que se encuentran en un asentamiento irregular que se formó en la playa El Trampolín tras la crisis migratoria en el enclave español.

La mayoría eran vecinos de la zona que se acercaron a las calles lindantes a la playa y se sentaron en el pavimento para evitar el paso de camiones de la Cruz Roja que estaban escoltados por un grupos de policías.

Incidentes en Ceuta entre los manifestantes y la Policía

En diálogo con El País, los residentes aseguraron estar “hartos” de la situación y sentirse “abandonados”. Además, reclamaron que hay problemas de seguridad e higiene y acusaron al gobierno central de abandono.

Los vecinos acompañaron su manifestación con el sonido de silbatos y aplausos, y cantos donde pedían que los migrantes sean expulsados.

Manifestantes prendieron fuego las pertenencias de los migrantes

A fines de julio más de 70.000 migrantes ingresaron al pequeño territorio español en el norte de África. El evento fue documentado en decenas de videos que se publicaron en redes sociales, donde se vio a personas que llegaban a las costas del enclave nadando. Poco después, entre gritos y festejos, los migrantes corrieron por las calles de la ciudad.

Aunque horas después de la entrada masiva la mayoría regresó a Marruecos, el gobierno español detalló que entre 3500 y 7000 permanecieron.

Los vecinos impidieron el paso de una ambulancia de la Cruz Roja

En tanto, las autoridades ceutíes denunciaron que el número llega a 10.000, y que los migrantes experimentaron dificultad para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias, por lo que duermen en refugios improvisados y asentamientos irregulares en las playas.

Durante la noche del miércoles se desataron incidentes cuando un grupo de ceutíes realizó una protesta contra la inmigración ilegal. La policía lanzó gases lacrimógenos para impedir que se enfrentaran con migrantes que acampaban en una playa.

Protestas en Ceuta el pasado miércoles

En tanto, un portavoz de la Policía Nacional de Ceuta denunció a AFP que un vehículo militar con cuatro soldados fue emboscado por unos 70 migrantes, que lo atacaron con piedras y otros objetos en la madrugada del jueves.

Los militares debieron huir y pedir ayuda de la policía, que logró detener a doce migrantes de nacionalidad marroquí. Un militar sufrió lesiones leves por una pedrada.

La consejera de Hacienda de la ciudad autónoma, Ser Kissy Chandiramani, sostuvo que hay “una tensión muy elevada” en Ceuta porque “no hay respuestas” de parte del gobierno centrales. “Los habitantes nos sentimos abandonados”, expresó.

El caos continúa escalando en el enclave, ante lo que las autoridades locales y españolas llamaron a la calma. Chandiramani llamó a la “no violencia” y pidió que las protestas se hagan “en un ambiente de tranquilidad”.

Un grupo de migrantes espera en la acera del barrio de Loma Colmenar, en Ceuta Antonio Sempere / AFP - AFP

En tanto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, envió un “mensaje de calma, de confianza en el Estado” a los ciudadanos de Ceuta durante una exposición en el Congreso de Madrid. “Estamos trabajando sin descanso hasta recuperar la normalidad en la ciudad autónoma”, declaró.

El Ministerio del Interior anunció este jueves el envío de más personal para identificar a los migrantes.

Con información de AFP