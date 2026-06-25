Revelan la identidad del principal sospechoso del crimen de la modelo colombiana encontrada en una valija

El principal sospechoso del crimen de la modelo colombiana Natalia Villalba Angarita, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes 22 de junio dentro de una valija en un departamento de Bogotá, fue identificado como Matthew Ashley Foster-Smith, un ciudadano británico de 46 años con antecedentes penales.

Según la investigación, el hombre es la última persona que vio con vida a la mujer oriunda de Cúcuta. Las cámaras de seguridad lo captaron cuando ingresaba al apartamento el 17 de junio y en su salida al día siguiente.

En uno de los registros se lo observa trasladando sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, un detalle que elevó las sospechas sobre su posible vinculación con el caso.

Natalia Villalba tenía 37 años

Los registros de las entidades migratorias indican que el ciudadano británico ingresó a Bogotá en un vuelo proveniente de Londres el 16 de junio y aparentemente salió del país por la frontera con Ecuador el domingo 21 de junio.

Los antecedentes penales

Matthew Ashley Foster-Smith presenta un prontuario criminal. En 2020, fue sentenciado a 18 meses de prisión por el acoso prolongado a su exnovia. Tres años después, el Tribunal de la Corona de Bournemouth lo condenó a dos años y dos meses de cárcel tras declararlo culpable del mismo delito contra otra expareja.

Según informaron medios británicos, entre el 15 de mayo y el 31 de octubre de 2023, Foster-Smith merodeó de forma reiterada el lugar de trabajo de la víctima, provocó encuentros deliberados en espacios públicos e investigó sus datos en distintas plataformas de internet.

El pasaporte de Natalia Villalba

De acuerdo a lo revelado por la BBC a principios de este año, el Tribunal de Magistrados de Poole impuso una orden de alejamiento de duración indefinida por acoso tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset.

Tras salir de la cárcel, Foster-Smith debía mantener contacto regular con la policía, notificar su domicilio y registrar los datos de su vehículo. También se le prohibió contactar a la víctima por cualquier medio y se restringió su uso de dispositivos electrónicos.

La Justicia investiga ahora cómo evadió las estrictas medidas en su contra. Fuentes de la investigación precisaron al diario local El Espectador que avanza el trámite para solicitar una circular roja de Interpol para dar con él en tanto principal sospechoso del femicidio.

Mientras tanto, los investigadores siguen recopilando huellas, rastros y otros elementos materiales dentro del departamento donde fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba.

Quién era la modelo asesinada

Oriunda de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, la víctima era una influencer. Según el medio local Caracol, se mostraba como emprendedora a través de sus redes sociales, donde compartía información relacionada con proyectos personales, actividades comerciales y viajes. También trabajaba como modelo en la capital nortesantandereana.

Durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores hallaron dos pasaportes de Natalia, con apellidos distintos. Los documentos registraban múltiples viajes a Europa, la mayoría de ellos recientes y, especialmente, con destino a España.

Natalia Villalba

Sobre ese tema, la madre de la víctima explicó que, debido a su trayectoria en el modelaje, la mujer mantenía un amplio círculo de amistades en el exterior, según consignó el medio colombiano El Espectador.

Villalba Angarita se dedicaba al modelaje independiente y tenía un emprendimiento propio, razón por lo que, ante una consulta del diario La Opinión, de Cúcuta, dos de las agencias de modelaje más reconocidas de la ciudad dijeron no tener referencias de Natalia ni registros de su paso por esas firmas.