Revelan que el casamiento del hijo de Trump fue financiado por un oligarca ruso cercano a Putin

WASHINGTON.– Una investigación de ProPublica, un sitio fin fines de lucro reveló que Umar Kremlev, un empresario ruso con vínculos con Vladimir Putin, desembolsó cientos de miles de dólares para financiar los festejos por el casamiento de Donald Trump Jr. con Bettina Anderson.

La pareja confirmó que hubo un aporte. En una publicación de Instagram, la novia lo presentó como un regalo de un amigo y sostuvo que se busca volver político un episodio privado.

El mensaje que publicó Bettina Anderson en sus redes sociales

El dinero de Kremlev cubrió gastos de una celebración de tres días realizada en mayo en dos islas privadas de Bahamas.

Según documentos y tres personas consultadas por ProPublica, el oligarca pagó el alquiler de una isla, donde se hizo la recepción y se alojaron invitados; además pagó por los fuegos artificiales.

El ruso Umar Kremlev con medallas de honor del gobierno de Vladimir Putin por el desarrollo de la cultura física y por su ideología en servicios de seguridad presidencial

La isla puede alquilarse por unos 100.000 dólares por noche; el proveedor de la pirotecnia cobra alrededor de 70.000 de dólares. El pago salió de IB Challenger, una entidad de Dubái que la IBA usa para operaciones financieras.

Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo, IBA por sus siglas en inglés, una organización financiada por Gazprom, el gigante estatal ruso de la energía. El organismo perdió en 2023 su rol en el boxeo olímpico por problemas de gobernanza y falta de claridad sobre sus fondos.

Antes de la boda, Kremlev estuvo en China junto a una delegación que acompañó a Putin, según medios estatales chinos. Un mes antes, el presidente ruso le otorgó la Orden de la Amistad. Ucrania lo sancionó por su cercanía con el Kremlin y los servicios de seguridad rusos.

Trump Jr Boda LAURA GORDON

El empresario no fue un invitado más. De acuerdo con ProPublica, asistió junto con un grupo de rusos cuya presencia llamó la atención de otros invitados. Entre ellos figuraron Elena Sobol, mano derecha de Kremlev en la IBA, y Alexander Lagutin, empresario que ocupó puestos jerárquicos en una contratista de defensa y una firma energética estatal rusa. La lista de unos 50 asistentes incluyó a Eric Trump y Jared Kushner, cuñado de Trump Jr. que participa en las negociaciones de Estados Unidos con Rusia sobre Ucrania.

Trump Jr. ya había sido objeto de escrutinio por sus vínculos con Rusia. Durante la campaña de 2016, su reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump fue objeto de un intenso escrutinio por parte de investigadores federales y del Congreso que indagaban si la campaña de Trump coordinó con Rusia para interferir en la elección.

La relación entre Kremlev y Trump Jr. se hizo pública al menos en septiembre de 2025, cuando ambos compartieron un panel de boxeo en Estambul. El vocero de Trump Jr. dijo que se conocieron por un amigo común del mundo de la caza y conectaron por el boxeo y la vida al aire libre.

Aseguró que no tienen negocios. La oficina de Kremlev sostuvo que la amistad existe desde hace “un par de años” y que el empresario no habló de política con sus conocidos estadounidenses.

El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, Umar Kremlev, durante una rueda de prensa, el 16 de noviembre de 2023, en París. Michel Euler - AP

En la publicación, Bettina Trump señaló que ella y el hijo del presidente se casaron en una ceremonia privada “rodeados ÚNICAMENTE” por su familia.

“El fin de semana que siguió en realidad se había planeado con mucha anticipación como un fin de semana divertido con amigos. Nunca se pretendió que fuera nuestro fin de semana de boda. Cuando cambiaron nuestros planes de boda, simplemente decidimos casarnos antes y llegamos a un fin de semana ya planificado como recién casados”, añadió.

“Es lamentable que algo tan personal y feliz pueda replantearse como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene. La amistad no requiere un motivo político. La generosidad no viene automáticamente con una agenda. Y a veces un regalo de bodas es simplemente un regalo de bodas”.

La boda de Trump Jr LAURA GORDON

“Nuestro querido amigo Umar organizó muy generosamente dos noches increíbles de celebraciones para nosotros después de nuestra boda”, señaló Bettina Trump.

Bettina Trump agregó que la pareja tiene amigos “de todo el mundo” y que no se avergonzará ni pedirá disculpas por agradecerles.