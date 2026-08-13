Rompió el silencio la niñera argentina que estuvo un mes detenida por el ICE en Estados Unidos

FILADELFIA.- Tras un mes detenida, Iliana Lick, la niñera argentina de 30 años arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Mundial, recuperó la libertad y rompió el silencio. “Me trataron como una delincuente y eso no está bien”, reveló la joven al regresar a Filadelfia después de pagar una fianza de 10.000 dólares.

“Me siento muy bendecida, para ser sincera. No puedo creer toda la gente que me está apoyando, tanto acá en Estados Unidos como en Argentina”, expresó Lick este miércoles en diálogo con NBC Philadephia al llegar al aeropuerto de aquella ciudad.

“Estoy en shock, todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”, admitió luego. A lo largo de la entrevista, la argentina cuestionó el trato recibido durante su detención. “Hay personas que no son criminales, que tienen familias y son trabajadoras. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto”, apuntó.

“Espero que esto cambie para bien. Todos cometemos errores en la vida. Esas personas no son delincuentes. Son personas que tienen familia, tienen hijos, son muy trabajadores y no se merecen esto”, manifestó Lick

“No somos criminales y fuimos tratados como si lo fuéramos”. Eso no está bien”, insistió la joven, quien contó que durante el vuelo de regreso pensó especialmente en sus amigos. “Extraño a mi grupo de amigos. Estuve llorando en el avión pensando en ellos”, relató la argentina que al llegar al aeropuerto fue recibida por su su novio, Steven Melchiorre.

Su detención

La argentina había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a viajar, según explicó su abogada de inmigración, Ana Ferreira. Lick había llegado a Estados Unidos desde Argentina en 2023 con una visa de turista que posteriormente fue prorrogada y tenía una solicitud de asilo pendiente. Según su defensa, se encontraba a la espera de una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) cuando fue arrestada por agentes de ICE.

La detención sorprendió especialmente a su entorno porque, de acuerdo con Ferreira, Lick “nunca estuvo ni un solo día de forma ilegal” en Estados Unidos. “Estaba haciendo todo lo posible para intentar permanecer en Estados Unidos legalmente”, sostuvo la abogada.

Iliana Lick

Ferreira también señaló que la detención ocurrió durante un viaje dentro del territorio estadounidense, algo que, según explicó, personas en circunstancias similares habían podido realizar anteriormente sin inconvenientes. “Es impactante. Llevo 11 años haciendo esto y nunca nos habíamos encontrado con algo así”, dijo la abogada a medios locales.

Tras su arresto en Filadelfia,Lick fue trasladada a un centro de detención en Nuevo México, donde permaneció aproximadamente un mes. El viernes pasado obtuvo la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares, aunque debió esperar varios días para completar los trámites administrativos antes de abandonar el centro.