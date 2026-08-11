Tras casi un mes en centros de detención, liberaron a la niñera argentina arrestada en EE.UU. durante el Mundial

WASHINGTON.- Luego pasar casi un mes en distintos centros de detención y recibir la libertad bajo fianza, la argentina Iliana Lick, arrestada el 11 de julio pasado en el aeropuerto de Filadelfia y que trabajaba como niñera, fue finalmente liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y pasó la noche en El Paso, Texas, anunció su novio norteamericano en redes sociales.

“Hoy me siento increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE. Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, escribió Steven Melchiorre, de 35 años, en la plataforma digital en la que había lanzado una campaña de recaudación de fondos para costear el proceso legal de su pareja.

La argentina Iliana Lick junto a su novio norteamericano, Steve Melchiorre. Facebook

Anoche, Lick (30 años) se alojó en un hotel de El Paso, cerca del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, donde ICE la mantenía detenida, y este martes viajará a Filadelfia, donde vive junto a su novio desde 2024, señaló su novio.

El 11 de julio pasado, antes de embarcar su vuelo Filadelfia para ir a Kansas City con amigos a ver el partido del seleccionado argentino contra Suiza por los cuartos de final del Mundial, Lick fue detenida en un puesto de seguridad por agentes de ICE, que detectaron una situación migratoria irregular.

El mensaje que Iliana Lick le dejó a su novio tras ser detenida en el aeropuerto de Filadelfia

“Aunque todavía queda un paso más antes de que esté finalmente en casa, hoy representa una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no se encuentra tras los muros de un centro de detención”, escribió Melchiorre, un trabajador en el sector de salud. “Este no es el final de su caso migratorio, pero esta noche celebramos un hito importante”, añadió.

La argentina Iliana Lick, junto a su novio norteamericano, Steve Melchiorre. Steven Melchiorre

El viernes pasado, Lick había recibido la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares, según confirmó su novio, y se tenían que cumplir algunos pasos administrativos antes de que fuera liberada.

Según había relatado Melchiorre a CBS News, la joven argentina había ingresado legalmente a Estados Unidos tras obtener una visa de viaje, esperaba conseguir una visa de trabajo y tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.

Melchiorre había lanzado en la plataforma digital de crowdfunding GoFundMe, que permite reunir dinero para distintas causas, una campaña para ayudar a Lick (lleva recaudados unos 18.820 dólares) para cubrir los costos de una representación legal experta en inmigración, una posible fianza de inmigración (que finalmente se fijó el viernes), así como otros gastos directamente relacionados con su proceso migratorio.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, escribió Melchiorre en el posteo de anoche.

Antes de ser trasladada al estado de Nuevo México, Lick estuvo en centros de detención en el condado de Cambria (Pensilvania), en el estado de Luisiana y en El Paso (Texas).

El novio de Iliana Lick organizó una campaña en GoFundMe para costear la defensa legal de la argentina. Captura de pantalla/GoFundMe

“Ella ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa. Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio”, había señalado en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que tiene bajo su órbita al ICE.

“Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”, añadió el ente federal que lidera el secretario Markwayne Mullin.

Melchiorre había dicho en diálogos con medios norteamericanos que los primeros días tras la detención de la joven argentina habían sido “increíblemente difíciles”, ya que no tenían comunicación con ella y desconocían cómo se encontraba. Contó que la joven sintió “miedo”, aunque se mantuvo “fuerte” durante el proceso.

Iliana Lick, la niñera argentina que fue arrestada por el ICE en Estados Unidos y finalmente liberada tras casi un mes. Facebook

En Filadelfia, trabaja como niñera para dos familias, y cuidaba a Aiden (de 4 años), Avery (1) y Noah (1), escribió Melchiorre en el posteo en el que contó la historia de su novia. “Ellos la adoran. Para estos niños, Iliana no es solo una niñera, es parte de su familia. Es una persona pacífica y cariñosa, con fuertes lazos en la comunidad de Filadelfia”, señaló en la publicación.

La detención de Lick en el aeropuerto de Filadelfia se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, una de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

Un operativo de agentes de ICE en el aeropuerto de Atlanta. MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los últimos dos meses, los agentes de ICE realizaron cada vez más detenciones de migrantes en los aeropuertos norteamericanos, con un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios, frente a los menos de 10 registradas en mayo del año pasado, según un funcionario del DHS.