Rusia, contra la “propaganda gay”: las populares series y películas occidentales que buscan prohibir

MOSCÚ.- Los diputados rusos llamaron el lunes a endurecer la polémica ley que condena la “propaganda homosexual” con el fin de reforzar “los valores tradicionales”, una nueva señal de la línea conservadora asumida por Moscú en plena ofensiva en Ucrania.

La Cámara baja del Parlamento, la Duma, celebró una sesión de consultas sobre las enmiendas a la ley de 2013 que prohíbe exponer a los menores a lo que las autoridades consideran “propaganda gay”.

Meanwhile in Moscow, Russian MP Alexander Khinshtein has declared war on South Park and Peppa Pig pic.twitter.com/3UCZijwkx6 — Francis Scarr (@francis_scarr) October 17, 2022

El proyecto de ley pretende ir más allá y prohibir también la “negación de los valores familiares” y la “promoción de orientaciones sexuales no tradicionales” a todas las edades.

Según los diputados, es necesario endurecer la ley porque “la operación especial [en Ucrania] tiene lugar no solo en el campo de batalla, pero también los espíritus y en las almas de las personas”, dijo Alexandre Khinshtein, que lidera el Comité de información de la Duma.

“La propaganda de la sodomía está realmente en el centro de la influencia de nuestro enemigo”, señaló Konstantin Malofeyev, multimillonaria y magnate de los medios conocido por sus posiciones ultraconservadoras.

Se espera que las enmiendas sean aprobadas en el Parlamento lo antes posible para que luego sean firmadas por Putin en noviembre y que la ley “proteja” a los rusos, según el vocero de la Duma Vyacheslav Volodin.

“El proyecto de ley podría introducirse en la legislatura y aprobarse en su primera lectura la próxima semana”, aseguró Volodin.

Entre los programas apuntados por los funcionarios como “herramientas de guerra híbrida” destinados a dañar la “sociedad” rusa y a alejar “a nuestros hijos” de los “valores tradicionales” se encuentran el programa infantil de origen británico Peppa Pig, la película lanzada en 2017 “Llámame por tu nombre” (”Call me by your name”) y la serie animada “South Park”.

El presidente ruso Vladimir Putin gesticula al dirigirse a los miembros de la Duma Estatal y la Asamblea Federal de La Federación Rusa en el Kremlin, el jueves 7 de julio de 2022 en Moscú, Rusia.

“La película y el libro Call me by your name tiene más de 20 grupos de fans en [la red social] Vkontakte. Es una historia de amor entre un niño y un hombre. El dibujo animado South Park... En él aparece un chef de escuela que es pedófilo”, pronunció en un discurso en Moscú el diputado ruso Khinshtein.

“Peppa Pig: un dibujo animado muy conocido. En un episodio, una osa polar está dibujando un retrato de su familia y dice ´vivo con mi mamá y mi otra mamá´”, agregó.

Educación patriótica

Este lunes, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su gobierno desbloquear 3900 millones de rublos (más de 62 millones de dólares) para programas de educación patriótica.

Según el Kremlin, los programas contienen “contenidos digitales y multimedia destinados al desarrollo patriótico y espiritual de los niños y de los jóvenes”.

Rusia ha endurecido su giro conservador en los últimos años ante lo que Putin presenta como la “decadencia” de la sociedad occidental. Este giro se intensificó aún más desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.

Agencia AFP

LA NACION