Trump invitará a Putin a la cumbre del G20 en Florida: “Sería muy útil”

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “resultaría muy útil” que su par ruso Vladimir Putin asistiera a la cumbre de líderes del G20, programada para diciembre en Florida, mientras funcionarios del gobierno afirmaron que prevén enviar la invitación, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en contra del líder del Kremlin.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que Trump “ha dejado claro que Rusia es bienvenida a todas las reuniones del G20, ya que Estados Unidos se centra en lograr una cumbre exitosa y productiva”.

“Aún no se han emitido invitaciones formales, pero Rusia es miembro del G20 y será invitada a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes”, declaró un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato para informar a los medios de comunicación.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval el jueves, Trump dijo que no tenía conocimiento de una invitación a Putin, pero que no se opondría a ella.

“Si viniera, probablemente sería muy útil”, dijo el presidente, añadiendo posteriormente que era “de la opinión de que hay que hablar con todo el mundo”. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la asistencia de Putin en caso de ser invitado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. Evan Vucci - AP

El G20 es un foro intergubernamental que reúne a representantes de 19 de las mayores economías del mundo, además de la Unión Europea y la Unión Africana. La cumbre, que se celebra anualmente, ofrece a los líderes mundiales la oportunidad de debatir temas globales urgentes.

Rusia no ha asistido presencialmente desde 2019, inicialmente debido a la pandemia de coronavirus y posteriormente a raíz de su invasión de Ucrania en 2022 y la consiguiente orden de arresto contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional. Putin ha sido acusado de crímenes de guerra en relación con la guerra de Ucrania.

El expresidente Joe Biden, predecesor de Trump, declaró en 2022 que apoyaría la salida de Rusia del G20. Ucrania no es miembro del G20, aunque ha asistido a algunas reuniones como invitada.

Funcionarios rusos habían declarado el jueves que Putin había sido invitado a la cumbre de Miami, pero que no estaba claro si asistiría.

La última cumbre del G20 se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica en noviembre del 2025. Themba Hadebe - AP

“Rusia ha participado en todas las cumbres al nivel apropiado”, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada con periodistas, añadiendo que “la decisión sobre el formato de nuestra participación se tomará más cerca de la cumbre”.

En declaraciones a medios rusos, el viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Pankin, afirmó que Estados Unidos había extendido una invitación “al más alto nivel”, pero, dado que faltaban meses para el evento, no estaba claro si sería aceptada.

“Solo Dios sabe lo que pasará antes”, dijo Pankin, según Ria Novosti.

The Washington Post