Rusia insta a diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev y anuncia ataques masivos

KIEV.– Rusia instó este sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y advirtió que la capital ucraniana será blanco de nuevos ataques aéreos “masivos”.

La amenaza llegó horas después de que un bombardeo alcanzara el Puente Norte de Kiev, el segundo puente bombardeado esta semana tras dos ataques el jueves y el viernes a un paso vial clave del sur de la capital.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que estaba detrás del último operativo, alegando que el puente se utiliza para “facilitar los movimientos de tropas y la logística de los envíos de mercancía militar”.

La Cancillería rusa instó por su parte a los “ciudadanos extranjeros y diplomáticos presentes en Kiev a abandonar la ciudad”. Añadió que sus fuerzas seguirán llevando a cabo “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

Técnicos trabajan en la reparación de daños tras el bombardeo ruso al Puente Norte de la capital ucraniana SERGEI SUPINSKY - AFP

“La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, precisó la Cancillería en un comunicado. Rusia hizo un llamado similar en mayo, pero las cancillerías occidentales no retiraron a su personal.

La capital ucraniana ha sido blanco en las últimas semanas de oleadas casi diarias de drones, incluidos modelos a reacción más difíciles de interceptar, mientras Ucrania enfrenta una escasez de sistemas de defensa antiaérea.

El alcalde de Kiev anunció en Telegram que el Puente Norte, una de las ocho estructuras que atraviesan el río Dniéper, fue alcanzado por bombardeos rusos por la mañana. Momentos antes se había activado una alerta de drones.

Los nuevos blancos

El jueves y el viernes, el Puente Sur había sido alcanzado por drones rusos, lo que provocó su cierre al tráfico y enormes embotellamientos. Estos son los primeros ataques importantes contra pasos elevados clave de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Ucrania temía este tipo de agresiones, por lo que la alcaldía de Kiev limitó el viernes el tráfico en otros dos puentes importantes, el Paton y el Metro, aunque no se reportaron bombardeos en esos lugares.

Vista desde adentro de un departamento bombardeado esta semana por drones rusos en la capital ucraniana Evgeniy Maloletka - AP

La guerra aérea se ha intensificado: Kiev golpea la industria petrolera y a empresas rusas mientras Moscú ha amenazado a ciudades ucranianas con misiles balísticos y drones propulsados por motores a reacción, difíciles de interceptar.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el jueves que Rusia podría utilizar “todo tipo de armas”, incluidas las nucleares, en caso de un ataque de las fuerzas de la OTAN contra el enclave de Kaliningrado.

“Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa”, declaró Putin. La advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a este territorio bajo soberanía rusa, aislado del resto del país, situado sobre el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.

Los países de la OTAN han llevado a cabo en los últimos meses varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviarles un documento en el que condenó un aumento “sin precedentes” de la actividad militar en sus fronteras occidentales.

La ciudad portuaria de Kaliningrado, sobre el mar Báltico Getty Images

En paralelo a la escalada militar, The New York Times reveló que las conversaciones de la administración de Donald Trump con Moscú para intentar poner fin a la guerra se ampliaron a un eventual acuerdo multimillonario por los activos internacionales de Lukoil, una de las mayores petroleras rusas.

Según el diario, Putin planteó personalmente la operación durante una reunión del 5 de septiembre en el Kremlin con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, como una forma de demostrar que Rusia podía volver a hacer negocios con Estados Unidos.

El grupo que encabeza las negociaciones incluye a inversores y fondos con vínculos empresariales con el entorno de Trump, aunque el periódico señaló que no hay indicios de que Witkoff o Kushner vayan a obtener beneficios personales de la operación.

El derrame del conflicto se acerca asimismo a otros países del área. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó este sábado que la guerra está “llegando peligrosamente” a su país tras una serie de incursiones en su espacio aéreo.

“Condeno el ataque de Rusia contra Ucrania esta mañana. Su guerra está llegando peligrosamente a Moldavia”, escribió Sandu en X, y añadió que cinco “armas rusas de ataque aéreo, incluidos misiles Banderol y drones, violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio”.

“Moscú está poniendo vidas en riesgo en toda Europa y debe ser detenido”, agregó.

Por otra parte, drones ucranianos alcanzaron durante la noche la ciudad de Kaluga, en el oeste de Rusia, y dañaron edificios residenciales con un saldo de varios heridos, según las autoridades regionales.

Agencias AFP, AP y Reuters