Rusia lanza un feroz ataque contra Kiev horas después de abrir la puerta a negociar la paz

KIEV.– Tres oleadas de misiles balísticos sacudieron Kiev este jueves, apenas un día después de que Vladimir Putin aceptara “en principio” retomar las negociaciones con Ucrania y Estados Unidos. Los ataques rusos alcanzaron 12 regiones y dejaron al menos cuatro muertos y decenas de heridos, entre ellos cinco niños, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

En la capital, donde murió una persona, 21 misiles dañaron edificios de departamentos, instalaciones energéticas, una estación ferroviaria, el metro, centros comerciales y negocios. Un asesor de Zelensky afirmó que un misil con municiones de racimo tuvo como blanco el centro de Kiev. Estas armas se abren en el aire y dispersan submuniciones.

Zelensky da la bienvenida al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, antes de su reunión en Kiev Emmi Korhonen - Lehtikuva DPA

Otras dos víctimas fueron mujeres de 50 y 60 años que murieron en un mercado de Lozova, en la región de Kharkiv, donde otro ataque dejó un muerto. La ofensiva coincidió con una escalada contra la red eléctrica, que amenaza el suministro de calefacción, luz y agua ante el invierno.

Zelensky sostuvo que el bombardeo mostró “que no ha habido ningún cambio real” en la actitud de Moscú. El mandatario reclama a Washington más municiones para los sistemas antiaéreos Patriot y sanciones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses advierten que esas municiones escasean.

Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at… pic.twitter.com/zkb9mToCs3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026

Por su parte, Rusia aseguró haber derribado 808 drones ucranianos durante la noche, en una ofensiva que dejó al menos dos heridos. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, 630 de los aparatos se dirigían hacia la capital rusa, lo que obligó a restringir el tráfico aéreo en sus aeropuertos. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus propios ataques tuvieron como objetivo instalaciones de fabricación y almacenamiento de armas, así como infraestructura de transporte.

Elogios y reproches

La ofensiva siguió a la reunión del miércoles en San Petersburgo entre Putin y el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff. Aunque Moscú aceptó reanudar el diálogo tripartito, no hay fecha. Las rondas técnicas de enero y febrero arrojaron pocos avances más allá de los canjes de prisioneros, y Zelensky insiste en que solo una reunión de líderes puede destrabar el proceso.

Witkoff había hablado de un “nuevo impulso” hacia la paz tras reunirse el martes con Zelensky en Noruega. Pero Rusia y Ucrania siguen muy lejos de un acuerdo sobre las condiciones para detener los combates.

Bomberos combaten un incendio tras un ataque con drones que dejó varios muertos en Chabany, Ucrania - - Ukrainian Prosecutor General's O

Witkoff provocó críticas al calificar a Putin de “humanitario” por liberar a Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado que pasó cuatro años detenido en Rusia.

“El apaciguamiento, el servilismo y la adulación no pararán esta guerra. Sólo la fuerza lo hará”, respondió el canciller ucraniano, Andri Sibiga, tras los ataques.

Hubbard, de más de 70 años, llegó a Estados Unidos este jueves, confirmó su abogado. Las fuerzas rusas lo capturaron en Izium en 2022 y en 2024 fue condenado a casi siete años de cárcel por actuar como “mercenario”, cargos que niega. Un ucraniano que compartió cautiverio con él denunció que sufrió torturas.

el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con el alcalde de Vladivostok, Konstantin Shestakov MIKHAIL METZEL - POOL

Trump afirmó que no hubo un intercambio de prisioneros, aunque antes de la liberación alivió sanciones contra Rusia y acordó comprar diésel ruso. El Kremlin también informó que Putin recibió una invitación para asistir al G20 en Miami en diciembre, aunque no confirmó su asistencia.

Evacuaciones en el Donbass

En el este, las autoridades ampliaron la evacuación obligatoria de familias con hijos a todas las localidades de las aglomeraciones de Kramatorsk y Sloviansk, los últimos bastiones ucranianos en Donetsk. Las tropas rusas están a entre cinco y 15 kilómetros. “Quedarse ahí con niños representa un riesgo injustificable”, dijo el gobernador Vadim Filashkin.

El martes, un ataque ruso dejó cuatro muertos en Kramatorsk. Dos semanas antes, otras 30 personas murieron en un ataque contra dos autobuses en la misma ciudad. Filashkin advirtió que “la situación de seguridad no para de deteriorarse” y que los bombardeos sobre ambas ciudades son diarios.

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (R) y el Primer Ministro finlandés Petteri Orpo hablan durante una conferencia de prensa después de su reunión en Kiev Emmi Korhonen - Lehtikuva DPA

No se precisó cuántas personas deberán salir. A mediados de octubre, una funcionaria local había informado que unos 350 niños vivían en la zona.

También hubo un intercambio de cuerpos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia: Rusia entregó 252 y recibió 25.

Agencias AFP y Reuters