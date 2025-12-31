Rusia publica el video de un dron derribado en un supuesto ataque contra la residencia de Putin

MOSCÚ.- El Ministerio de Defensa ruso publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, una acusación que Kiev tildó de “mentira”.

Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.

El principal aliado de Putin, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, criticó también el ataque y dijo que el mandatario ruso rechazó en distintas ocasiones la opción de atacar la residencia oficial del líder ucraniano, Volodimir Zelensky, así como otros centros de decisión en Kiev.

Según la agencia estatal bielorrusa Belta, Lukashenko relató que individuos que consideró “exaltados” instaron al líder ruso a utilizar misiles avanzados, como el modelo “Oreshnik” recientemente desplegado en territorio de Bielorrusia, pero el Kremlin optó por no emplearlos contra lugares en Kiev desde donde se coordinan operaciones del conflicto. “Putin rechazó categóricamente esta idea”, recalcó Lukashenko citado por Belta.

Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación “inventada” para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.

Soldados rusos camuflan con una red uno de los camiones del sistema de misiles Oreshnik de Rusia durante un entrenamiento en un lugar no revelado de Bielorrusia Russian Defense Ministry Press S�

En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”.

Esta cartera afirmó que el ataque empezó a las 19, hora local, del 28 de diciembre con un lanzamiento “masivo” de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo.

Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños.

El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.

La reunión entre las delegaciones de Zelensky y Trump en Mar a Lago. -� - Ukrainian Presidency�

La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelensky.

Después de la reunión, Trump aseguró que estaban “más cerca que nunca” de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Zelensky afirmó que la acusación rusa era una “mentira” destinada a “socavar” estos esfuerzos diplomáticos.

En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar “acusaciones infundadas” que son una “distracción deliberada” para el diálogo de paz.

“Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales”, afirmó en X.

Acusación rusa

El mapa presentado por el ministerio de Defensa ruso

El mayor general Alexánder Romanénkov, jefe de las tropas antiaéreas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, afirmó en conferencia de prensa que se trató de un ataque terrorista masivo con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance que operaban a alturas extremadamente bajas desde los territorios de las provincias ucranianas de Sumy y Chernigov.

El alto cargo militar explicó con ayuda de un mapa que el ataque se produjo desde varias direcciones contra la residencia presidencial, sobre los territorios de las provincias de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, utilizando un total de 91 drones. Se destruyeron 41 drones en la provincia de Nóvgorod, un dron en la provincia de Smolensk y 49 drones en la provincia de Briansk.

Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, el presidente Trump, se mostró “atónito e indignado” por el intento de ataque contra esta residencia de Putin. De acuerdo con Ushakov, el mandatario ruso informó a su homólogo estadounidense de los hechos e indicó que tuvo lugar inmediatamente después de la ronda de conversaciones en Mar-a-Lago.

Agencias AFP y AP