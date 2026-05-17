La OMS declaró la emergencia de salud pública internacional por un brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional por un brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, en África. La decisión fue comunicada este domingo por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sin embargo, se aclaró que el episodio no cumple con los criterios para ser considerado una emergencia pandémica.

Desde el organismo internacional advirtieron por los casos confirmados, sospechosos y de muertes que hubo en diferentes lugares tanto de Ruanda como de Congo. Por ejemplo, en el caso de la provincia congoleña de Iruti, hasta el 16 de mayo se registraron ocho casos positivos.

Ghebreyesus sostuvo que el evento reúne los criterios de una “emergencia internacional” porque constituye un episodio extraordinario, representa un “riesgo para otros países” y "requiere coordinación entre Estados".

El director general de la OMS anunció que convocará un Comité de Emergencia para asesorar sobre las recomendaciones que se darán a los Estados afectados por esta situación

En ese marco, el director general de la OMS anunció que convocará un Comité de Emergencia para asesorar sobre las recomendaciones que se darán a los Estados afectados por esta situación.

El virus del Ébola causa hemorragias que se presentan generalmente desde el tubo gastrointestinal, haciendo que el infectado sangre tanto por la boca como por el recto. La tasa de mortalidad es alta, alcanzando el 90% y los pacientes generalmente mueren por shock hemorrágico por la pérdida de sangre.

El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Sudán y República Democrática del Congo. La aldea donde se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus.

Un trabajador sanitario le rocía desinfectante a su colega tras trabajar en un centro de tratamiento del ébola en Beni, en el este de la República Democrática del Congo, el 9 de septiembre de 2018 (AP Foto/Al-hadji Kudra Maliro, Archivo) Al-hadji Kudra Maliro - AP

Este virus se introduce en la población humana por contacto estrecho con sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. Luego, se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.

Entre las recomendaciones para los países en los que se está desarrollando este evento, el organismo pidió activar mecanismos nacionales de emergencia, reforzar la vigilancia, ampliar el rastreo de contactos, mejorar la prevención de infecciones en centros de salud y fortalecer la capacidad de diagnóstico de laboratorio.

También se recomendó establecer controles de salida en aeropuertos internacionales, puertos y pasos fronterizos terrestres principales para detectar posibles casos febriles compatibles con la enfermedad. Los casos confirmados deben permanecer aislados y sin viajes nacionales ni internacionales hasta obtener dos pruebas negativas separadas por al menos 48 horas.