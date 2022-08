Sanna Marin se quebró por el escándalo de los videos, defendió su derecho a la “alegría” y afirmó: “Aprenderé la lección”

HELSINKI.- La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se quebró este miércoles al defender su derecho a la “alegría” y a la “vida”, en respuesta a la polémica causada por los videos difundidos en los últimos días en los que aparece bailando en una fiesta y luego de que se disculpara ayer por una polémica foto de un evento privado que tuvo lugar en la residencia oficial.

“Soy un ser humano. A veces también busco alegría, luz y placer en medio de estos oscuros nubarrones”, declaró, con voz trémula, durante un acto organizado por su formación, el Partido Socialdemócrata (SPD), en Lahti, en el sur de Finlandia.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, pronuncia un discurso en el que defiende su derecho a divertirse en su vida privada HEIKKI SAUKKOMAA - Lehtikuva

“Esto es algo privado, es alegría y vida”, indicó, con lágrimas en los ojos. “Pero no falté ni un solo día a mi trabajo”, dijo, y remarcó que le gustaría que la gente se preocupe más por los resultados de su gestión y no por lo que hace en su vida privada.

La primera ministra, de 36 años, confesó que las últimas semanas, en las que ocupó toda la atención de la prensa finlandesa luego de que se filtraran filmaciones de la premier bailando y divirtiéndose con sus amigos en una discoteca, no han sido las mejores de su vida.

Sanna Marin en una fiesta

“No he dejado ni una sola tarea sin hacer, y tampoco dejaré esta [como primera ministra] a medias, porque todo esto pasará y juntos tenemos que construir un país más fuerte”, dijo Marín, y añadió: “Hago mi trabajo. Aprenderé la lección”.

Hay quienes la acusan de haberse comportado de forma inapropiada para el cargo que ostenta, y otros defienden su derecho a disfrutar de un acontecimiento privado en compañía de sus amigos.

Videos de mujeres empresarias y políticas bailando, bebiendo y divirtiéndose comenzaron a circular en las redes sociales bajo el hashtag #SolidarityWithSanna (solidaridad con Sanna) para apoyar a la mandataria y enfatizar el mensaje de que se puede “trabajar duro y divertirse duro” (”play hard, work hard”).

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, asiste a una reunión de su partido socialdemócrata en Lahti, Finlandia, el 24 de agosto de 2022. HEIKKI SAUKKOMAA - Lehtikuva

Pero muchos otros, entre ellos opositores políticos, circularon rumores acerca de un eventual consumo de estupefacientes, algo que la primera ministra rechazó y por lo que se sometió a un test antidrogas para “disipar cualquier sospecha”, que dio negativo.

El martes, la primera ministra más joven de Europa, volvió a copar las portadas de los diarios al disculparse por otra foto tomada en la residencia oficial en julio.

En la imagen, publicada por medios finlandeses, se ve a dos mujeres besándose y levantándose la blusa, dejando su torso desnudo al descubierto pero tapado con un cartel que reza “Finlandia”.

Una captura de pantalla de la foto tomada en la residencia oficial del Primer Ministro en Kesäranta, en la que aparecen dos mujeres besándose y que fue publicada en la cuenta de Tiktok de la modelo Sabina Särkkä. El video fue eliminado tiempo después. Tiktok

La dirigente explicó que en ese momento, unos amigos se encontraban en su residencia para “pasar una velada” juntos e ir al sauna, confirmando que la imagen efectivamente fue tomada en la residencia oficial.

“Utilizamos las instalaciones del sauna y la zona del jardín, pero no pasamos tiempo dentro de la casa Kesäranta [la residencia oficial], aunque los baños de la planta baja sí estaban en uso”, aclaró Marin. “Creo que la foto es inapropiada, me disculpo. Esta foto no debería haberse tomado”.

La fotografía, donde no aparece la primera ministra, fue en primera instancia divulgada en la red social TikTok, donde fue publicada por una influencer y excandidata al título de Miss Finlandia, que sí aparece en la imagen.

La primera ministra de Finlandia fue criticada luego de que se filtrara un video en el que está de fiesta

En una de las tantas declaraciones que hizo la mandataria en los últimos días para frenar las críticas, expresó que “esperaría que en el año 2022 sería aceptable que los responsables de gobierno bailen, canten y vayan a fiestas”.

“Hubiese preferido que no salieran esas fotos, pero será cuestión de que los votantes decidan qué opinan al respecto”, sentenció días atrás. “Confío en que la gente entienda que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se pueden separar”.

