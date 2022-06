Schloss Elmau: la dramática historia del castillo bávaro que alberga la cumbre del G-7

BERLÍN — Enmarcado por los picos nevados de los Alpes bávaros de Alemania, el castillo que está albergando desde ayer la cumbre de G-7 tiene una historia casi tan dramática como su telón de fondo.

Construido al comienzo de la Primera Guerra Mundial por el filósofo y teólogo Johannes Müller como un retiro comunitario para sus seguidores, Schloss Elmau ha servido como campo de vacaciones militar nazi, hospital de campaña, santuario para los sobrevivientes del Holocausto y más recientemente cumbres del G-7.

El canciller alemán Olaf Schol junto a otros líderes mundiales durante el G-7 en Elmau

La historia de fondo del castillo sigue de cerca la tumultuosa historia alemana del siglo XX. Ahora un hotel de lujo, todavía es propiedad de la familia de Müller, a pesar de que cayó temporalmente de las manos de la familia durante el proceso de desnazificación que siguió a la Segunda Guerra Mundial debido a la adulación del filósofo a Adolf Hitler.

Si bien se concibió como un santuario de montaña, no siempre ha sido así para todos aquellos asociados con él. Dietmar Müller-Elmau, nieto de Müller y actual propietario del hotel, nació en el hotel pero dijo que había estado “en guerra con él” durante décadas.

“Mi abuelo quería crear un lugar de vida comunal donde pudieras escapar de ti mismo, de lo que él llamaba interés propio, egocentrismo”, dijo Müller-Elmau. “La idea era permitir la ‘libertad de uno mismo’, lo cual es contrario a lo que quiero: la libertad para uno mismo”.

Antes de que Müller construyera el Schloss Elmau con torretas entre 1914 y 1916, ya estaba llenando salas de conferencias en toda Alemania. Atrajo seguidores entre la aristocracia, la élite empresarial y la comunidad judía de Alemania.

El castillo de Elmau en 1916 Cortesía Schloss Elmau

Los fanáticos del trabajo de Müller, que criticaba el individualismo, el materialismo y el capitalismo, así como la iglesia cristiana, acudieron en masa al castillo, donde se sumergieron en la danza y la música. Albergó a destacados políticos y figuras culturales de la República de Weimar, el gobierno alemán entre 1919 y 1933.

Durante el nazismo

Cuando comenzó el Tercer Reich, Müller tenía lo que el gobierno de Alemania describió en 2014 como una “actitud ambivalente hacia el régimen nazi”.

Si bien el filósofo elogió a Hitler como “el órgano receptor del gobierno de Dios” y “líder de una revolución nacional del bien común sobre el interés propio”, pensó que las políticas antijudías de Hitler eran “una desgracia para Alemania”.

“Se maravilló de los judíos”, dijo Müller-Elmau, señalando la estrecha red de amigos académicos judíos de su abuelo. “Pensó que eran los ‘mejores alemanes’”.

Discurso de Hitler en la cervecería Bürgerbräukeller de Munich Archivo

Müller-Elmau dijo que su abuelo justificaba su postura paradójica con el argumento de que la asunción inesperada del poder por parte de Hitler solo podía interpretarse como un destino querido por Dios “y que uno podría reconocer a un líder enviado por Dios precisamente por el hecho de que no correspondería a pensamientos racionales y deseosos”.

Hubo un eslogan nazi en particular que tocó la fibra sensible de Müller: Du bist nichts; dein Volk ist alles. (”Tú no eres nada; tu gente lo es todo”). Müller señaló similitudes entre la ideología nacionalista colectiva de los nazis y su propio énfasis en rechazar el interés propio.

Su oposición al antisemitismo y su prohibición del saludo nazi en Schloss Elmau habría llevado a la mayoría de las personas a un campo de concentración, pero el apoyo inquebrantable de Müller a Hitler dejó a los funcionarios nazis con un dilema. En última instancia, sus conexiones y seguidores lo protegieron.

Una vista aérea del castillo tal como está hoy en día picture alliance - picture alliance

Aún así, la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, lo interrogaba constantemente y, finalmente, sus obras fueron prohibidas, aunque eso no debilitó la fe de Müller en Hitler.

En 1942, en un intento por evitar la confiscación del castillo por parte de las SS, el grupo paramilitar nazi, Müller alquiló el castillo a la Wehrmacht, el ejército de la Alemania nazi, como lugar de vacaciones para los soldados que regresaban del frente.

Pero dos años más tarde, Müller fue puesto bajo arresto domiciliario y Schloss Elmau se convirtió en un hospital militar para soldados alemanes. Al año siguiente, cuando los nazis se rindieron, el ejército de Estados Unidos tomó el control de Elmau y se convirtió brevemente en un campo de prisioneros para los soldados que recibían tratamiento allí, y luego en una escuela de entrenamiento militar.

Después de la guerra

La postura contradictoria de Müller hacia el Tercer Reich siguió siendo problemática después de terminada la guerra.

En 1946, Philipp Auerbach, el comisionado estatal bávaro para personas perseguidas y sobreviviente del Holocausto, demandó un juicio de desnazificación contra Müller por su “glorificación” de Hitler.

“Mi abuelo optó por no defenderse”, dijo Müller-Elmau. “Confesó su error político, pero no el error teológico en el que se basaba”. Dado que Müller no era miembro del partido nazi ni estaba involucrado en actos de guerra, su condena fue controvertida.

El Castillo de Elmau antes del inicio de la cumbre del G-7 picture alliance - picture alliance

Auerbach, frustrado porque la apropiación legal del castillo estaba tardando demasiado, tomó posesión de él sin título legal. Entre 1947 y 1951, el castillo sirvió como sanatorio para sobrevivientes del Holocausto y personas desplazadas.

Ernst Landauer, un periodista judío que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz, escribió sobre la celebración de la festividad judía de Purim en Elmau en un texto publicado en 1946. El silencio prevaleció durante las lecturas religiosas, “a veces interrumpido por sollozos”, escribió.

“Purim solía ser un festival alegre y quienes lo celebraban no habían sufrido directamente”, escribió. “Aquellos que lo celebraban ahora sufrieron. Por eso el regocijo es moderado. Para las generaciones posteriores, Purim volverá a ser una festividad alegre. Sin embargo, nos será difícil volver a regocijarnos en esta vida”.

El control de Auerbach sobre Elmau duró poco. Su vigorosa búsqueda de exnazis irritó a partes del establushment político, y fue arrestado por acusaciones de corrupción. En 1952, fue condenado por fraude y malversación de fondos. Días después del veredicto, se quitó la vida.

El motivo de su condena fue el antisemitismo generalizado en ese momento, dijo el historiador y autor alemán Michael Brenner. “Tres jueces de la corte eran ex miembros del partido nazi”, dijo. En 1954, dos años después de la muerte de Auerbach, una investigación limpió su nombre.

Si bien Schloss Elmau refleja la compleja historia de Alemania, también refleja los esfuerzos del país para aceptarla, dijo Brenner. En un país que ama los sustantivos compuestos, hay, por supuesto, una palabra para ese proceso: “Vergangenheitsbewältigung”, o reconciliación con el pasado.

“Müller-Elmau y su familia no evitaron este pasado, sino que lo enfrentaron”, dijo Brenner.

Regresa a la familia

El castillo no estuvo fuera de las manos de la familia por mucho tiempo. Temiendo reclamos por daños y perjuicios por parte de la familia de Müller debido a la esperada apelación de su condena, el gobierno estatal bávaro arrendó el castillo a los hijos de Müller en 1951. Una década más tarde, se convirtieron en los propietarios legales, el mismo año en que se anuló la sentencia de Müller, 12 años después. su muerte en 1949.

Müller-Elmau se convirtió en propietario en 1997 y se dispuso a restablecer Schloss Elmau como un “refugio cultural”, aunque rechazó la filosofía de su abuelo. Cortar las mesas de comedor comunales, dijo, era tan simbólico como práctico para el nuevo mantra del hotel: la libertad de elegir.

“Anteriormente, había sido una comunidad forzada”, dijo, y agregó: “Para mí, se trata de individualismo”.

La oportunidad de hacer los cambios más grandes llegó en 2005, cuando un incendio arrasó el edificio. La mayor parte del hotel tuvo que ser demolido y reconstruido.

El incendio de 2005 en el castillo de Elmau Cortesía Schloss Elmau

“Ver el hotel en llamas, bueno, fue un gran alivio”, dijo Müller-Elmau. “Fue lo mejor que me pudo pasar porque antes echaba vino nuevo en odres viejos. Y ahora podría hacer una botella nueva para un vino nuevo. Podría diseñar Elmau como un lugar para cosmopolitas e individualistas”.

En la actualidad, cada año se celebran unos 220 conciertos en el castillo, ya que sigue atrayendo a los nombres más importantes de la música clásica de todo el mundo. Ninguno de ellos espera un cheque de pago. Juegan para quedarse.

La ubicación aislada hace de Elmau un lugar privilegiado para recibir a los líderes mundiales en la cumbre del G-7 de esta semana. La última vez que se llevó a cabo aquí, en 2015, fue el escenario de una fotografía particularmente icónica.

La foto icónica de Merkel y Obama en Elmau MICHAEL KAPPELER - POOL

En un banco de madera estaba sentado el presidente Barack Obama, relajado, con los brazos extendidos. Frente a él estaba la canciller alemana Angela Merkel, gesticulando con los brazos abiertos contra el telón de fondo de las majestuosas montañas.

“Cada político, cada invitado que viene aquí quiere que le tomen una foto en ese banco”, dijo Müller-Elmau.

Por Kate Brady