Una mujer de 35 años resultó herida el domingo en Río de Janeiro, Brasil, luego de caer dentro de una alcantarilla cuando caminaba por una vereda del barrio de Maracaná. La víctima fue rescatada por vecinos y personal de emergencia, trasladada a un hospital y posteriormente dada de alta.

El episodio ocurrió sobre la calle Oto de Alencar, en la zona norte de la ciudad. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima acababa de bajar de una moto cuando pisó la tapa floja de una alcantarilla. La estructura cedió de manera repentina y provocó que cayera por el conducto subterráneo.

Una mujer caminaba por las calles de Río de Janeiro, pisó una tapa floja de alcantarilla y cayó al vacío

Las grabaciones también mostraron que, aproximadamente seis horas antes del accidente, dos hombres habían manipulado la misma tapa. Según reconstruyó O Globo, los individuos la retiraron de su lugar y luego volvieron a colocarla, aunque sin asegurarla correctamente.

Tras la caída, el motociclista que había transportado a la mujer fue uno de los primeros en asistirla. Vecinos de la zona también colaboraron en las tareas de rescate hasta la llegada de los servicios de emergencia. Bomberos de la estación de Vila Isabel acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Federal de Andaraí con heridas de consideración moderada. Tras permanecer por unas horas en el nosocomio, recibió el alta médica.

Fabiana Rosa relató que creyó “que podía morir” debido a la profundidad del pozo y al nivel del agua acumulada en su interior

En declaraciones reproducidas por G1, Fabiana Rosa relató que creyó “que podía morir” debido a la profundidad del pozo y al nivel del agua acumulada en su interior. Además, explicó que la propia tapa de la alcantarilla se dio vuelta durante el accidente y la golpeó en la cabeza antes de que precipitarse al vacío. Como consecuencia, sufrió lesiones en la frente, los brazos, las piernas, el pecho y la espalda.

La Subprefectura de Tijuca informó que detectó dos tapas de alcantarilla desplazadas en el sector y señaló que la situación podría estar vinculada con intentos de robo. En un comunicado, indicó que las estructuras fueron recolocadas y que se solicitó una revisión para garantizar su correcta instalación y la seguridad de peatones.

La mujer de 35 años fue trasladada al Hospital Federal de Andaraí con heridas de consideración moderada

Vecinos del barrio señalaron en diálogo con medios locales que los robos de cables y otros hechos de inseguridad son frecuentes en la zona. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de las personas que quedaron registradas por las cámaras de vigilancia horas antes del accidente.