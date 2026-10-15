Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: murieron al menos 27 niños y un profesor

PESHAWAR.- La tragedia enluta esta ciudad ubicada al noroeste de Pakistán luego de que colapsara el techo de un colegio y al menos 27 alumnos y un profesor murieran aplastados. En tanto, más de 30 personas resultaron heridas en el accidente, de las cuales seis se encontraban en estado crítico, según indicaron desde el hospital local Lady Reading. Se informó que todos los niños fallecidos o lastimados en la escuela Al-Khair tenían 13 años o menos, agregaron las autoridades sanitarias.

“Cuando los equipos de servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que un techo se había derrumbado sobre otro techo, aplastando el aula que había debajo y atrapando a niños en su interior”, declaró el portavoz de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi. “Se teme que haya más menores todavía atrapados bajo los escombros”, añadió y precisó que se desplegaron 16 ambulancias y más de 60 rescatistas en el lugar.

Buscan víctimas entre los escombros luego de que se derrumbara el techo de una escuela en Pakistán

Mahwish Zaman, una maestra herida que habló desde una cama del hospital, dijo que la escuela de tres pisos tenía un estimado de 1200 estudiantes inscritos desde preescolar hasta quinto grado. Contó a la agencia AP que estaba en su salón de clases cuando el tejado se derrumbó y sintió como si el cielo se hubiera caído.

Un residente de la zona, Samiullah Khan, relató que corrió a la escuela después de enterarse del derrumbe y ayudó a rescatar a tres niñas. Su hijo, que asiste a esa institución, sobrevivió porque había salido de su salón de clases para beber agua.

Según imágenes difundidas por los servicios de rescate, socorristas con chalecos de seguridad continuaban trabajando para retirar escombros y restos de materiales. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó en un comunicado su “profunda tristeza y hondo pesar por la pérdida de vidas tan valiosas”.

Derrumbe en una escuela en Pakistán Agencia AFP - AP

Asif Ali Zardari, el presidente del país, se refirió al accidente como un “drama desgarrador”. “En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas”, declaró en un comunicado.

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, principalmente debido a normas de seguridad insuficientes y a materiales de construcción de mala calidad. En junio de este año, más de una decena de niños murieron al colapsar el techo de un centro de apoyo escolar en la ciudad de Lahore, en el este del país.

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: murieron 27 niños y un profesor. captura de redes

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En 2025, en tanto, otras 27 personas murieron y 10 resultaron heridas cuando un edificio de cinco pisos se derrumbó en el barrio desfavorecido de Lyari, en Karachi, una ciudad del sur de Pakistán.

Agencias AFP y AP