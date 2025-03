“Se está convirtiendo en la Venecia del desierto”: la exrepública soviética que transforma sus ciudades para atraer a los turistas

El sonido de un martillo neumático resuena en el ambiente. En Bujará, antiguo centro comercial de la antigua Ruta de la Seda en lo que hoy es Uzbekistán, el turismo es el nuevo comercio y en cada esquina aparecen nuevos hoteles. Conté tres obras en un radio de 100 metros fuera del antiguo caravasar donde me alojo y observo el progreso de la construcción de una casa de huéspedes a pocos metros de una madrasa (escuela) del siglo XVI. Es una tendencia que se observa en todo el país.

En la capital, Tashkent, las obras de construcción de un centro comercial bordean la avenida que lleva al complejo de la mezquita Hazrati Imam, junto al reluciente y casi terminado Centro para la Civilización Islámica. La pequeña ciudad histórica de Jiva, rodeada de fortificaciones de barro, no puede expandirse hacia el exterior, pero las residencias de barro y paja del centro histórico están siendo derribadas y reemplazadas por modernos hoteles.

Tal vez sea más evidente en Samarcanda, donde el empresario multimillonario Bakhtiyor Fazilov invirtió dinero en proyectos llamativos para elevar el perfil de su ciudad natal, como una nueva aerolínea, un aeropuerto internacional y el extraño facsímil de Disneylandia Silk Road Samarkand, un complejo turístico sin alma y desinfectado situado fuera de la ciudad.

“El concepto de la Ruta de la Seda se aplica a todo”, afirma Svetlana Gorshenina, investigadora y miembro de la asociación uzbeka de protección del patrimonio Alerte Héritage. “Hay restaurantes, tiendas, agencias de turismo y tours dedicados a la Ruta de la Seda. Se convirtió en nuestro único atractivo comercial y es autoexotizante. Es una especie de autoorientalización, que es un vestigio del colonialismo”, añade. El caso es que está funcionando.

Las antiguas murallas de Jiva. Getty Images

En el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial Uzbekistán subió 16 puestos en los últimos cinco años . El gobierno uzbeko está invirtiendo en su sector turístico después de que el presidente del país, Shavkat Mirziyoyev, presentara su estrategia Uzbekistán 2030 en septiembre de 2023, un enorme plan gubernamental que detalla los objetivos que se deben alcanzar en varios sectores para esa fecha.

Eso incluye aumentar el número de turistas extranjeros a 15 millones, más del doble de las 6,6 millones de personas que visitaron el país en 2023. También pidió la creación de “clústeres turísticos”, complejos que proporcionen alojamiento y otros servicios a los turistas en un solo lugar.

Lo que habrá

Uno de estos nuevos núcleos es el motivo por el que vine a Bujará. Se trata de un terreno de 33 hectáreas en las afueras del casco antiguo en el que pronto se construirá un complejo de ocio llamado Eternal Bujará. El magnate Fazilov también tiene algo que ver en este proyecto: es el presidente de una de las mayores empresas contratistas de Uzbekistán, Enter Engineering, que está construyendo el complejo.

La empresa es cautelosa sobre sus planes reales para el lugar, sobre todo porque ya resultó bastante polémico. Los primeros planos, publicados en la prensa local, lo describían como un “parque etnográfico” que recrearía edificios tradicionales uzbekos, como chaikhanas (casas de té), así como restaurantes que servirían cocina uzbeka y un museo sobre la cultura uzbeka. Pero las representaciones en 3D pegadas en los altos muros que rodean el lugar de construcción muestran galerías comerciales modernistas y relucientes estanques adornados con arte abstracto.

Se construirá un nuevo y polémico centro turístico llamado Bujará Eterna en las afueras de la ciudad. Catherine Bennett

“No estamos tratando de replicar edificios históricos. No queremos repetir la historia, sino crear algo que tenga su propio impacto”, me dijo Rustam Khaydarov, subdirector general de Enter Engineering, mientras estábamos sentados en una cabina portátil en el sitio de construcción con excavadoras y retroexcavadoras zumbando cerca. “Será un lugar donde la gente pueda relajarse, con cafés y un centro cultural para que los artistas locales muestren su arte. Y aproximadamente el 70% del espacio seguirá siendo un sitio verde”, agregó.

Enter Engineering también tiene previsto construir varios hoteles de cinco estrellas, con hasta 700 habitaciones. “La gente adinerada ya viene a Bujará, pero no está satisfecha con la calidad de los hoteles. Por eso queremos mejorar la categoría de los hoteles que ofrecemos”, afirma. También habrá instalaciones médicas para atender a un nuevo tipo de turista que Uzbekistán está tratando de atraer: visitantes que vienen en busca de atención médica barata, desde odontología hasta cirugía plástica.

Lo que había

Esta zona solía ser la zona administrativa de Bujará, con oficinas gubernamentales y un gran estadio deportivo público. La demolición del estadio deportivo en 2024 provocó una protesta pública (algo poco común en Uzbekistán, un país donde la disidencia pública se silencia rápidamente), y Enter Engineering respondió construyendo tres instalaciones deportivas más en las afueras de la ciudad.

El sitio está rodeado por una carretera, más allá de la cual hay bloques de apartamentos residenciales monótonos y semiderruidos, con muchos espacios de planta baja para negocios desocupados. Aunque está a un corto paseo de los lugares turísticos y monumentos de Bujará, parece un mundo aparte del incesante turismo del centro de la ciudad. “Desde hace años, Uzbekistán vive un proceso de vaciamiento de los centros urbanos de sus habitantes”, explica Gorshenina.

“Estamos asistiendo a una transformación de las ciudades en ciudades-museo pensadas para los turistas. En Bujará ya existe una ‘zona turística’ claramente separada del resto de la ciudad donde viven los habitantes. Se convirtió en un museo al aire libre”, destaca.

Los bazares de Bujará están ahora repletos de productos importados y producidos en masa. Getty Images

Un arquitecto uzbeko, que no quiso revelar su nombre para este artículo, me dijo: “Cada año hay más turistas. Siempre pensé en Bujará como un organismo vivo, y ese organismo se está volviendo muy débil y frágil. No debería convertirse en una ciudad sólo para turistas, sino también para sus habitantes. Corre el riesgo de convertirse en una Venecia en el desierto”.

Alerte Héritage se opone firmemente al proyecto Bujará Eterna, en parte porque dice que no se consultó a los lugareños sobre el uso del espacio, y también por la pérdida de importante arquitectura de la era soviética, como un edificio gubernamental que fue la antigua sede regional del Partido Comunista, construido en 1987. Fue demolido a principios de 2024. El arquitecto uzbeko considera que el actual gobierno está repitiendo los errores de la época soviética: “La Unión Soviética destruyó gran parte del patrimonio y lo sustituyó por edificios soviéticos porque quería dejar su propia huella. Esa tradición de demolición sigue, por desgracia, en nuestra sangre”.

En manos de la Unesco

Aunque Bujará Eterna no se encuentra dentro del centro histórico clasificado como Patrimonio Mundial de la Unesco, se encuentra dentro de la “zona de amortiguación”, que aún requiere la validación de la Unesco antes de que se puedan realizar cambios urbanos. Cuando se contactó con ella, Monia Adjiwanou, portavoz de la Unesco, dijo que estaban “siguiendo de cerca” la situación y agregó: “Esperamos que las autoridades cumplan con sus compromisos con la Convención del Patrimonio Mundial y que no realicen ningún proyecto de demolición/construcción sin la evaluación previa del Comité del Patrimonio Mundial en julio de 2025″.

Mezquita y ciudad de Kalon, Bujará, Uzbekistán, Patrimonio Mundial de la Unesco. Getty Images

La demolición del sitio de la Bujará Eterna continúa a la vista de todos y sólo quedan en pie unos pocos edificios. Esto parece problemático para la Unesco, más aún cuando la organización internacional tiene previsto celebrar la Conferencia General de este año en Uzbekistán, la primera vez desde 1986 que la reunión anual se celebra fuera de París. “La Unesco no tiene dientes ni principios. ¿Qué hizo realmente por Asia Central y por Uzbekistán?”, se pregunta el arquitecto uzbeko.

Ni él ni Alerte Héritage están convencidos de las advertencias de la Unesco a Enter Engineering. Sin embargo, Khaydarov me aseguró que la empresa no iniciará ninguna obra hasta que obtenga luz verde de la Unesco, lo que significa que todavía podrían esperar meses antes de poder comenzar las obras. “No queremos que se dañe la imagen de la ciudad”, aseguró Khaydarov y dijo: “Es un problema de reputación, pero elegimos esta zona porque está en la zona de amortiguación y confiamos en que obtendremos la aprobación de la Unesco para continuar”.

También insistió en que los vecinos apoyan el plan, que describió como “un proyecto social” más que comercial. “Crearemos un mínimo de 15.000 puestos de trabajo con este sitio”, prometió.

La precipitada entrada de Uzbekistán en el mundo del turismo de masas podría crear miles de puestos de trabajo e impulsar la economía del país, pero corre el riesgo de arrasar o dañar tanto el antiguo patrimonio del país como los vestigios de su historia más reciente. Basta con recorrer los bazares cubiertos de Bujará, que antaño estaban llenos de seda y artesanía uzbekas y ahora están repletos de productos importados y producidos en serie, para hacerse una idea de cómo puede ser el país dentro de unos años.

Por Catherine Bennett

Por BBC Mundo

BBC Mundo