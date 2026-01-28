Se estrelló un avión privado en el que viajaba un viceministro de India: no hubo sobrevivientes

NUEVA DELHI.- Un avión privado que transportaba a un viceprimer ministro de India se estrelló este miércoles en un campo abierto en el oeste del país, en un accidente en el que murieron el funcionario, identificado como Ajit Pawar, y otras cuatro personas a bordo, informaron las autoridades de aviación. La aeronave se dirigía desde la capital financiera, Mumbai, hacia Baramati, y no hubo sobrevivientes.

El avión aterrizó de emergencia y estalló en llamas a unos 254 kilómetros de Mumbai. De momento se desconoce el motivo del accidente. Imágenes que fueron difundidas en televisión mostraron humo elevándose desde los restos.

Según informó el medio local Times of India, un testigo del hecho contó que vio a la aeronave cayendo: “Parecía que se iba a estrellar y así fue. Poco después explotó. Estaba volando hacia la pista y cayó 100 pies antes de aproximarse a ella”.

Pawar, de 66 años, era el viceprimer ministro del estado occidental de Maharashtra en India. Viajaba a Baramati para hacer campaña en una elección local cuando la aeronave operada de manera privada se estrelló. Dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación a bordo del Learjet 45 de tamaño mediano también murieron, informó la dirección general de aviación civil en un comunicado inicial.

X2Twitter.com H 2PUNi0d-pKnVhz 270p

Pawar era una figura clave en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el Estado. Ejercía una considerable influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Modi expresó sus condolencias tras el accidente y calificó a Pawar como un servidor público comprometido. “Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y desfavorecidos también eran notables”, dijo en X y agregó: “Su fallecimiento prematuro es muy impactante y triste. Condolencias a su familia y a sus innumerables admiradores”.

Por su parte, el ministro principal, Devendra Fadnavis, canceló todos sus programas y tanto él como el viceministro Principal, Eknath Shinde, partirán próximamente hacia Baramati. Este miércoles se ha declarado duelo en el estado y se ha anunciado un período de luto de tres días.

Con información de AP.