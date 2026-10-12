Se incendió un AVE Madrid-Barcelona y hay demoras en los trenes de alta velocidad

El incendio de un tren AVE de Renfe interrumpió este lunes la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona en ambos sentidos y generó demoras, evacuaciones y cancelaciones que afectaron a más de 11.000 pasajeros. Tras la extinción del fuego, se restableció parcialmente el servicio.

El incidente, en el que no hubo heridos, se produjo en plena operación de regreso tras el feriado puente por el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad o de la virgen del Pilar, una de las fechas de mayor movimiento turístico en España.

Incendio en un tren interrumpe la línea Madrid-Barcelona

Según consignó El País, las llamas comenzaron en la parte trasera de un tren que cubría el trayecto entre Madrid y Figueres, en la provincia de Girona, cuando circulaba entre las localidades zaragozanas de Ricla y Plasencia de Jalón. La situación obligó a detener el tren y evacuar a sus ocupantes, además de cortar la circulación ferroviaria entre Calatayud y Zaragoza.

El servicio había partido de la estación Madrid-Puerta de Atocha a las 14.27 y tenía previsto arribar a Figueres alrededor de las 19. A mitad del viaje el maquinista detectó fuego en la cabina de cola del tren cuando atravesaba un tramo situado a la altura del kilómetro 255 de la línea de alta velocidad.

Un incendio en un tren interrumpe la línea Madrid-Barcelona

Las llamas afectaron a la cabeza tractora trasera y a una zona próxima del vagón contiguo. Para facilitar las tareas de extinción fue necesario interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria.

Imágenes difundidas en redes desde la zona mostraban la parte del tren envuelto en llamas y una densa columna de humo negro. Alrededor de 300 pasajeros fueron evacuados del tren siniestrado y conducidos a sus destinos en micros.

Demoras en trenes de alta velocidad

El impacto del incidente se extendió a toda la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. Según explicó Sergio Bueno, director general adjunto a la Presidencia de Renfe, en el momento del incendio había 14 trenes de la empresa detenidos en estaciones como Guadalajara, Calatayud, Zaragoza y Lleida.

El tren envuelto en llamas cerca de Ricla

Renfe estimó inicialmente que alrededor de 5.000 de sus pasajeros resultaron perjudicados por la interrupción. Iryo calculó una cifra 4.500 viajeros y Ouigo informó que más de 2.000 personas no pudieron completar sus desplazamientos según lo planeado. Con esos datos, medios locales estimaban que el número total de afectados superaba los 11.000 pasajeros.

Tras el incidente, las compañías ferroviarias anunciaron cambios de pasajes y devoluciones sin costo, modificaciones o cancelaciones gratuita de los billetes y reembolso íntegro o cambios de fecha sin cargos.

El servicio de tren de alta velocidad Madrid-Barcelona se restableció parcialmente con retrasos

Las causas del incendio del tren, perteneciente a la serie 100 fabricada por Siemens -la más antigua que opera actualmente en la flota de alta velocidad de Renfe-, aún se desconocen. Adif, la entidad responsable de la infraestructura ferroviaria española, inició una revisión de la catenaria y de las instalaciones cercanas al lugar del incendio.

Horas después del incidente, Adif comunicó el restablecimiento parcial el servicio de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. “Será necesario circular por vía única entre las estaciones Ricla y Plasencia de Jalón hasta que se reitre el tren afectado, lo que puede ocasionar retrasos”, señaló en un comunicado.