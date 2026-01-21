Tragedia de Adamuz: se conocieron audios del maquinista tras el choque de trenes
Las grabaciones muestran que el conductor habló de un “enganchón” y de un descarrilamiento; también advirtió la posibilidad de que haya heridos y advirtió sobre un incendio
- 3 minutos de lectura'
Este martes se conocieron los audios de las primeras comunicaciones del maquinista del tren de alta velocidad que descarriló en Adamuz, lo que permite reconstruir la secuencia inicial del siniestro ocurrido el domingo 18 de enero. “Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pidió tras verificar que había un incendio en la formación y podía haber heridos.
El archivo extraído de la “caja negra”, al cual accedió el medio español Cordópolis, aporta elementos que pueden ayudar a determinar los motivos del accidente ferroviario que provocó la muerte de 42 personas y la desaparición, hasta el momento, de otras 45.
En el primer audio, el maquinista se comunica con el centro de mandos apenas segundos después del accidente. “Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz”, comunica.
Desde el centro de mando se le requiere al maquinista que baje “los pantógrafos”, los dispositivos que se encuentran en el techo de la formación y sirven para acceder a la electricidad que alimenta los motores. “Más abajo no pueden estar”, responde el maquinista. Seguidamente añade: “De hecho, tengo el tren bloqueado”.
Sin embargo, en el segundo audio, el maquinista contacta nuevamente con Atocha, unos segundos después, ya con mayor claridad respecto de la magnitud del siniestro: “Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua”, alerta el maquinista dos veces.
En ese momento, solicita que paren el tráfico en las vías. “Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”. Además, en ese momento, advierte que hay un incendio en la formación y heridos: “Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias”.
En el centro de mando de Adif, cuando el maquinista de Iryo solicita que suspenda el tráfico en la línea, desde el centro de mando la respuesta es que “no hay ningún tren llegando”. Es decir, no dan cuenta de la presencia de otro tren.
En tanto, tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentran en plena investigación para determinar cuál fue el motivo del descarrilamiento y el posterior choque. En ese marco, estos audios del tren Iryo pueden aportar información relevante.
Por otra parte, este martes por la tarde en LN+, Guillermo Robino, especialista en transporte ferroviario, contó que las primeras evaluaciones técnicas permiten descartar la responsabilidad del maquinista. “En la línea Madrid-Sevilla funciona el sistema LZB, un sistema alemán de altísima confiabilidad que elimina el error humano”, señaló.
