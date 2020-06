El caso Madeleine MacCain resurgió luego de 13 años desde su desaparición y día a día se conocen escalofriantes detalles del principal sospechoso: Christian Brueckner

El caso de Madeleine McCann , la niña británica que a sus 3 años desapareció en 2007 en un complejo hotelero en Praia da Luz, Portugal , vuelve a conmocionar a todos por nuevos detalles en la causa. Mientras el fiscal alemán Hans Christian Wolters sigue adelante con la investigación, habló el mejor amigo del principal sospechoso , Christian Brueckner .

En una entrevista con el periódico británico Daily Mail un carpintero austriaco llamado Michael Tatschl afirmó ser el exmejor amigo de Brueckner y no dudó cuando le preguntaron por la pequeña desaparecida: "Viví con él durante un tiempo, y sé que él lo hizo . Es más que capaz de arrebatar a un niño; es un enfermo y pervertido".

El hombre contó que vivió con Brueckner a principios de la década del 2000, y que lo escuchó jactarse de ganar dinero robando casas de vacaciones y "vendiendo drogas y niños". A su vez, reconoció que ambos fueron arrestados juntos por robar combustible de camiones en Portugal, y fueron liberados en diciembre de 2006, cinco meses antes de que Madeleine desapareciera.

Tatschl aseguró que el año pasado vio el documental de Netflix sobre el caso McCann y que supo de inmediato que su examigo era culpable. "Una turista habló sobre un hombre que apareció en la puerta de su casa donde estaba jugando su hijo, y lo describió como un tipo espeluznante con acné y cabello rubio, exactamente como era Christian en aquel entonces".

Madeleine McCann está desaparecida desde 2007 y su caso sigue sin resolverse 00:44

Sin embargo, el carpintero no llamó a la policía para sumar su testimonio a la causa, y reveló porqué no lo hizo: "Tenía miedo de que no me tomaran en serio por mi pasado criminal, y pensé que él sería arrestado muy pronto por todo la evidencia en su contra, pero no fue así, entonces decidí hablar".

La semana pasada los abogados que defienden a Brueckner dijeron que su cliente "niega cualquier participación" sobre el caso McCann. Recordemos que recientemente se encontró en la casa del sospechoso un mueble con trajes de baño de niña, ropa para niños y casi 8000 imágenes de abuso infantil.