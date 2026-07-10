Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Grecia porque se desprendió una ventanilla

ATENAS (Reuters).- La reconocida línea aérea low cost europea Ryanair informó este viernes que uno ‌de sus aviones se ‌vio ⁠obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica, Grecia, poco ​después de despegar, después de que la ventanilla de una de las filas se “desprendiera”.

Dos fuentes del ​sector afirmaron que un pasajero fue succionado parcialmente por ‌ella. La aerolínea indicó que ​una persona recibió asistencia médica, ​pero no dio más detalles sobre la causa.

Un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Grecia luego de que una ventanilla se desprendió

El avión tenía previsto volar desde Tesalónica al aeropuerto de Memmingen, en Alemania, pero dio la vuelta mientras volaba sobre Macedonia del Norte “cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió durante el vuelo”, ​explicó Ryanair en un comunicado. FlightRadar24 mostró cómo un Boeing 737 NG con ⁠destino a Memmingen se desvió de nuevo a Tesalónica el viernes por ‌la mañana.

A Ryanair (Malta Air) 737’s window shattered climbing through 15,000 ft after departing Thessaloniki earlier today. A passenger was partial sucked out, but was retrieved by other passengers and crew. The aircraft burned fuel before landing safely at SKG. https://t.co/NPpT6hZ7fa pic.twitter.com/hSOKs4ylDN — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2026

Los medios locales griegos informaron que una pieza del motor se ⁠desprendió y rompió una ventanilla durante el ‌vuelo del viernes, lo que provocó la descompresión ⁠de la cabina y arrastró parcialmente a ⁠un pasajero hacia afuera de la ventanilla.

FILED - 30 January 2023, Cologne: FILE PHOTO - A Ryanair passenger plane is parked at Cologne/Bonn Airport. Photo: Thomas Banneyer/dpa Thomas Banneyer - dpa DPA

Debido a la despresurización de la cabina, el piloto debió descender a una altura inferior a la de crucero y se desplegaron las mascarillas de oxígeno para los pasajeros. Mientras, cuando personal de cabina pudo agarrar al pasajero y llevarlo de nuevo a su asiento, coloraron una caja entre él y el agujero de la ventana para mantenerlo lejos de la apertura.

Ryanair no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre esa ‌versión del incidente. “El avión aterrizó ​con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”, afirmó en su comunicado. Los equipos de emergencia ya estaban desplegados en la pista bajo el protocolo.

En tanto los pasajeros fueron reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania.