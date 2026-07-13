Cuando David y Ally vieron a Marcus por primera vez, supieron que estaba destinado a ser su hijo. “Para mí fue amor a primera vista”, dijo el hombre. Su largo proceso de adopción había llegado a su fin. Meses después, el bebé indonesio estaba en sus brazos y la familia estaba lista para comenzar su vida juntos. Pero ahora, años después, se enfrentan a la posibilidad de perder a Marcus, ya que se cree que fue víctima de trata de personas y llevado a Singapur.

Es uno de al menos 20 bebés que presuntamente fueron comprados ilegalmente en Indonesia para ser dados en adopción en Singapur en los últimos años. Casi dos docenas de personas fueron arrestadas el año pasado, la mayoría de las cuales están siendo juzgadas en Java Occidental.

Esto significa que las autoridades podrían tener que decidir si Marcus y otros niños, que a estas alturas ya habrían pasado la mayor parte de sus vidas en Singapur, deben quedarse con sus padres adoptivos o regresar con sus padres biológicos en Indonesia. Ninguno de los dos países declaró aún qué sucederá con los niños. Para David y Ally, estos últimos meses fueron angustiosos.

Este caso de gran repercusión mediática puso de relieve el persistente problema del tráfico de menores en Indonesia, alimentado por padres que venden a sus hijos. También suscitó interrogantes sobre cómo Singapur, conocido por sus estrictos controles y minuciosas verificaciones, no detectó el presunto tráfico de menores e incluso aprobó algunas de las adopciones.

David y Ally accedieron a compartir su historia con la BBC con la condición de que usáramos seudónimos, ya que temen poner en peligro sus posibilidades de conservar a Marcus. “La ansiedad siempre está ahí”, dijo David, que añadió: “Siempre existe la posibilidad de que se lleven a Marcus.”

Sintieron “amor a primera vista” con su bebé adoptado, pero luego les dijeron que podía ser víctima de trata de personas. Archivo

‘Nos sonrió’

David y Ally siempre habían querido tener hijos, pero después de que Ally sufriera varios dolorosos abortos espontáneos, decidieron adoptar. Pero había que esperar mucho tiempo para adoptar un niño singapurense; una agencia de adopción les asignó el número 142 en la lista de espera.

Así que hicieron lo que muchos singapurenses en esta situación hacen: buscaron en el extranjero. Se estima que dos tercios de los niños adoptados en Singapur cada año nacieron en otros países, generalmente en ciudades vecinas.

David y Ally eligieron una agencia local especializada en gestionar adopciones de bebés indonesios. Semanas después, observaban a un bebé diminuto sostenido frente a la cámara en una videollamada organizada por la agencia. “¿Qué tenía de especial que nos llamó la atención? ¡Es muy inteligente! Nos sonrió”, recordó David.

La pareja pagó decenas de miles de dólares, una suma que, según les dijeron, cubriría los honorarios de la agencia, los gastos legales, los gastos del niño y una “cantidad simbólica” para los padres biológicos.

A los pocos meses, llevaron a Marcus a Singapur. En el momento en que lo pusieron en sus brazos, “nos sentimos nerviosos, asustados, pero felices”, dijo David. “Nos miramos y dijimos… Esto es, esto es lo auténtico”, contó Ally.

Sintieron “amor a primera vista” con su bebé adoptado, pero luego les dijeron que podía ser víctima de trata de personas.

La adopción de Marcus en Singapur fue aprobada rápidamente, y el último paso fue solicitar su ciudadanía. Cuando los funcionarios de inmigración los citaron a una reunión, esperaban buenas noticias. En cambio, sus vidas dieron un vuelco. Les comunicaron que la solicitud de ciudadanía había sido suspendida y que Marcus posiblemente había sido víctima de trata de personas en Singapur.

“Fue entonces cuando exploté”, dijo David, quien opina que el gobierno de Singapur debería haber hecho más en sus controles. “Les dije: ‘¿Acaso no hicieron las debidas comprobaciones? Hicieron todas las verificaciones, ¿verdad? Nos sometieron a un proceso difícil pero necesario, por eso lo acatamos’. No supieron respondernos”.

Un total de 19 personas están siendo juzgadas en Java Occidental. Se las acusa de comprar ilegalmente a los niños y trasladarlos al extranjero para su “explotación”, falsificando documentos para simular adopciones legales.

Según la legislación indonesia, la trata de personas puede definirse como el pago por una persona y su posterior traslado con fines de explotación. Indonesia también cuenta con normas y procedimientos estrictos para las adopciones transnacionales, que, según las acusaciones, los acusados eludieron.

En el juicio se reveló que al menos 12 de los 20 bebés ya habían entrado en Singapur. Las autoridades de ese país se negaron a confirmar estas cifras a la BBC. La fiscalía alega que una mujer indonesia llamada Lie Siu Luan, que figura entre los acusados, es la cabecilla. Admitió haber proporcionado bebés en adopción a al menos cuatro contactos de Singapur que prometieron pagar al menos 17.000 dólares singapurenses por cada bebé.

Lie está acusada de reclutar personas para que actuaran como intermediarias, consiguieran bebés, cuidaran de los lactantes y falsificaran documentos. Al parecer, los intermediarios rastrearon las redes sociales en busca de padres interesados en dar a sus bebés en adopción. En un caso, un intermediario supuestamente se hizo pasar por una mujer que buscaba adoptar un bebé para convencer a un hombre de que entregara a su hijo recién nacido.

Una vez adquiridos, los bebés fueron llevados a una casa en Pontianak donde quedaron al cuidado de niñeras contratadas. Lie también habría contratado a alguien específicamente para falsificar certificados de nacimiento y documentos de adopción.

Supuestamente, algunos miembros de la red de trata de personas se hicieron pasar por los padres biológicos de los bebés en los documentos. No solo sus nombres figuraban en los documentos falsos, sino que también realizaban videollamadas con los posibles padres adoptivos. La fiscalía solicita penas de prisión de entre cinco y diez años para los acusados.

Irregularidades

David y Ally aún no recibieron confirmación oficial de las autoridades de que Marcus sea uno de los bebés presuntamente víctimas de trata. Sin embargo, la BBC encontró indicios claros, que compartió con la pareja. Al revisar los documentos judiciales, encontramos el nombre completo de Marcus en indonesio, que figuraba entre los nombres de los bebés presuntamente víctimas de trata.

Una mujer que está siendo juzgada, acusada de declarar falsamente ser la madre biológica de algunos de los bebés, figura como madre de Marcus en sus documentos de adopción indonesios.

Por otra parte, la rama indonesia de Interpol identificó a la agencia de adopción singapurense que gestionó la adopción de los bebés. Se trata de la misma agencia que ofreció a Marcus a David y Ally. La agencia sigue registrada como empresa activa en Singapur. La BBC intentó contactar con el propietario de la agencia, pero aún no recibió respuesta.

El Ministerio del Interior de Singapur se negó a responder a las preguntas de la BBC sobre si estaba investigando a la agencia y a los supuestos colaboradores de Lie Siu Luan en Singapur, señalando que los procedimientos judiciales indonesios aún estaban en curso.

La BBC remitió a declaraciones anteriores en las que el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, afirmaron que estaban colaborando con sus homólogos indonesios para ayudar en las investigaciones.

Desde que se conoció la noticia del último caso, los legisladores lo plantearon repetidamente en el Parlamento. Uno de ellos señaló que las adopciones de los niños habían sido aprobadas basándose en las recomendaciones de funcionarios del gobierno, y que los padres adoptivos “son personas inocentes que siguieron todos los pasos conforme a la ley”.

Sin embargo, el Ministerio del Desarrollo Social y Familiar argumentó que las agencias de adopción son responsables de garantizar que sus bebés provengan de “fuentes apropiadas” y deben realizar controles rigurosos, y que los padres adoptivos también deben actuar con la debida diligencia.

David y Ally afirman que la posibilidad de que Marcus hubiera sido víctima de trata de personas nunca se les pasó por la cabeza. Dijeron que hicieron todo lo posible por investigar los antecedentes de los niños, pero que su falta de conocimientos era un impedimento. Al fin y al cabo, era la primera vez que adoptaban a un menor.

Sintieron “amor a primera vista” con su bebé adoptado, pero luego les dijeron que podía ser víctima de trata de personas. Getty Images

La pareja argumenta que la responsabilidad recae en el gobierno de Singapur, dado que sus funcionarios realizaron controles exhaustivos sobre ellos durante el proceso de aprobación de la adopción de Marcus. “Los funcionarios son los expertos en esto; ellos son quienes deben determinar si es legítimo. Tratan con muchísimas adopciones a diario. Nosotros no”, dijo Ally.

El Ministerio del Desarrollo Social y Familiar se negó a responder a las preguntas de la BBC sobre si realizaba algún control a los bebés que ingresaban en Singapur y cómo suele llevar a cabo los controles en las adopciones de niños extranjeros. La entidad hizo referencia a declaraciones anteriores en las que afirmaba que estaba brindando apoyo a los padres afectados y que existían “algunos retrasos” en la tramitación de las solicitudes de ciudadanía para sus hijos. El ministerio también se comprometió a realizar una revisión de los procesos de adopción.

Mercado negro de bebés

En Indonesia, este caso es uno de al menos siete presuntos carteles de tráfico de bebés investigados por las autoridades en los últimos años. Se alega que uno de estos carteles, que operaba desde Yogyakarta, traficó al menos 66 bebés.

Las cifras oficiales muestran que el número de niños pequeños víctimas de trata casi se triplicó entre 2021 y 2024, pasando de 27 a 70. Estas cifras solo incluyen los casos que fueron registrados, por lo que es probable que el número real sea mucho mayor. Si bien algunos padres fueron presuntamente coaccionados por traficantes para vender a sus bebés, otros estuvieron dispuestos a hacerlo porque no podían permitirse criar a sus hijos o necesitaban dinero.

Durante el juicio en Java Occidental, un testigo llamado Dani Hidayat declaró que estaba en bancarrota y sin trabajo cuando su esposa estaba a punto de dar a luz a su quinto hijo, y que su “situación financiera y económica no era adecuada”. Hidayat se unió a un grupo de Facebook sobre adopciones, y una mujer que afirmaba no poder tener hijos se puso en contacto con él. Acordaron que ella podría adoptar a su bebé una vez que naciera.

La mujer le dio a Hidayat cinco millones de rupias (unos US$290) y le prometió dos millones más. El hombre dijo que necesitaba el dinero para la recuperación de su esposa. Se alega que la mujer era intermediaria de la red de trata de personas, y fue Hidayat quien acabó desenmascarándolos.

Al no recibir su segundo pago, acudió a la policía denunciando el secuestro de su hijo. La policía detuvo a la mujer y, tras revisar su teléfono, descubrió que había conseguido decenas de bebés más para dar en adopción en Singapur e Indonesia. Finalmente, localizaron al hijo de Hidayat, quien actualmente se encuentra bajo la tutela de los servicios sociales. El niño no figuraba entre los 20 bebés destinados a Singapur.

La BBC preguntó a la policía indonesia si se investigará a los padres biológicos de los bebés presuntamente víctimas de trata. Todavía no recibimos respuesta. Funcionarios y activistas afirman que hay que hacer más para abordar las causas profundas que llevan a los padres a vender a sus hijos. Entre estos factores se incluyen la pobreza, la falta de apoyo adecuado a las madres, la falta de acceso a la ayuda estatal y el estigma cultural de tener hijos fuera del matrimonio.

En las zonas rurales de Indonesia también existe una actitud más informal hacia la adopción, donde es culturalmente aceptable que los niños pequeños sean entregados a familiares o vecinos sin procesos formales de adopción.

Algunos de los implicados en el tráfico de personas tienden, por tanto, a presentar sus acciones como altruismo. Los acusados en el caso de Java Occidental argumentaron que estaban “ayudando a familias” y que desconocían que lo que hacían era ilegal.

En el juicio, Lie Siu Luan declaró que “no sabía que estaba mal” enviar a los bebés al extranjero para darlos en adopción y que su pareja en Singapur la había hecho creer que todo era legal. “No se trata solo de averiguar quién vende a los bebés y luego castigarlo”, dijo Eko Kriswanto, activista por los derechos de la infancia de Java Occidental. El principal problema es que “los niños acaban siendo tratados como mercancías. Por lo tanto, lo que hay que investigar es la causa”.

Sintieron “amor a primera vista” con su bebé adoptado, pero luego les dijeron que podía ser víctima de trata de personas. Tomsickova Tatyana

Si bien Indonesia cuenta con numerosas leyes que protegen a los niños y prohíben la trata de personas, la falta de una aplicación coherente sigue siendo un problema, añadió Kriswanto.

Ai Rahmayanti, directora de la Comisión Indonesia para la Protección Infantil, organismo independiente de derechos humanos, señaló que “el Estado no ha desarrollado la capacidad para proporcionar espacios o servicios seguros” para la entrega de niños no deseados. Este tipo de instalaciones, conocidas como “cajas para bebés”, son poco comunes en Indonesia.

En ese vacío de poder ha surgido un mercado negro donde los traficantes “utilizan abiertamente las redes sociales para ofrecer soluciones a los problemas de la gente: partos gratuitos, irse a casa con dinero y que el bebé venga con ellos”, dijo Rahmayanti.

La BBC solicitó al Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia una respuesta a los comentarios de Rahmayanti y Kriswanto, así como información sobre las medidas que está tomando para combatir la trata de menores. Aún no ha recibido respuesta.

El destino de los bebés pende de un hilo

Mientras David y Ally esperan ansiosamente el desenlace del juicio, una pregunta clave sigue sin respuesta: ¿qué pasará con Marcus y los demás bebés? Activistas y funcionarios indonesios de derechos humanos argumentan que los niños presuntamente víctimas de trata deben ser devueltos a sus padres biológicos.

Un funcionario de la policía indonesia incluso declaró a la BBC que se trataba de una cuestión “de orgullo nacional para Indonesia”. Pero para cuando termine el juicio y se tome una decisión sobre el destino de los niños, estos habrán pasado años al cuidado de sus padres adoptivos en Singapur.

Jeremy Heng, psicólogo clínico sénior de la Sociedad Infantil de Singapur, afirmó que el estrés provocado por múltiples trastornos en la primera infancia podría “afectar negativamente al desarrollo cerebral, la regulación emocional, el aprendizaje y la seguridad del vínculo afectivo”.

También aumentaría el riesgo de sufrir síntomas relacionados con el trauma y dificultades de salud mental, añadió. Las autoridades de Singapur declinaron hacer comentarios cuando se les preguntó si los bebés se quedarían o regresarían a Indonesia.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, declaró a la BBC que darían prioridad a “la protección de la infancia basada en el principio del interés superior del niño”.

Después de haber esperado tanto tiempo por un hijo, David y Ally no están dispuestos a dejar ir a Marcus tan fácilmente. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco legal para conservar a nuestro hijo”, dijo el hombre. También señaló que, si el menor tuviera que regresar a Indonesia, encontraría la manera de adoptar al niño legalmente. “No me rendiré”, aseguró David. “Cualquier padre lucharía hasta el final”, sumó.

Por Tessa Wong y Astudestra Ajengrastri