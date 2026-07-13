Terremotos en Venezuela: actualizaron la cifra de muertos a 4490 y hay más de 16.000 heridos

CARACAS (AFP).- Los dos terremotos en Venezuela dejaron hasta este domingo cerca de 4500 muertos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales. De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos 4490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

Más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira. En tanto, los equipos de rescatistas continúan con los operativos para sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros.

Los edificios en ruinas en Venezuela Ariana Cubillos - AP

Si bien el gobierno no informó cifras de desaparecidos, la ONU estima que pueden ser hasta 50.000. Las autoridades detallaron que más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

Ayuda humanitaria

En tanto, la ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Este domingo arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, tal como informó el canciller Yvan Gil en su cuenta de Telegram, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que entregó 100.000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

Cerca de 30 países enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados para colaborar en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes, tareas que ya superaron la ventana crítica hace días. Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

La Argentina es uno de los países que más colaboró con Venezuela tras la devastación. En coordinación con la Jefatura de Gabinete y las carteras de Relaciones Exteriores, Seguridad, Salud y Defensa, el operativo envió más de 16 toneladas de insumos, medicamentos y alimentos, además de instalar plantas potabilizadoras portátiles capaces de generar miles de litros de agua segura.

Un hombre camina frente a una vivienda dañada en Morón, cerca del epicentro de dos sismos Jacinto Oliveros - AP

Asimismo, el viernes 26 de junio la Fuerza Aérea Argentina desplegó aeronaves desde el Aeropuerto El Palomar y desde la I Brigada Aérea, en los que trasladó personal especializado en búsqueda y rescate. Entre el personal a bordo iban una agrupación de la Armada Argentina con perros adiestrados para búsqueda y rescate, especialistas en riesgo sísmico y estructuras colapsadas, veterinarios, personal de apoyo general, un operador de dron y operadores de maquinaria vial.

El desastre se produjo por el desplazamiento de la placa tectónica Sudamericana respecto de la del Caribe, lo que liberó energía frente a la costa norte. Aunque los epicentros se localizaron en Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, las ondas afectaron directamente a La Guaira por la falla de San Sebastián.

La organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó que los daños materiales ascienden a US$6700 millones, cifra que representa el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) de Venezuela, y estimó que hasta 6,8 millones de habitantes sufrieron las consecuencias directas del doble sismo por desplazamientos o la pérdida de servicios esenciales de agua y electricidad.