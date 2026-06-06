Soldados israelíes mataron a un bebé de siete meses en Cisjordania

HEBRÓN, Cisjordania.– Tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

Los padres de Sam Fahd Abu Haikal resultaron heridos cuando conducían el viernes por la noche en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio. Habían estado viajando para visitar a familiares, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Israel killed 7 months old infant Sam Abu Haikal. https://t.co/6oKRMtn421 pic.twitter.com/J7HV4Tw7on — State of Palestine (@Palestine_UN) June 6, 2026

“Una bala atravesó el rostro del niño por el lado derecho y salió por el lado izquierdo” y luego impactó a la madre del niño, relató el padre, Fahd Abu Haikal. El profesor en la Universidad de Belén recibió un disparo en la mano.

“Él era el mundo entero”, añadió Haikal. El niño cumplió siete meses el viernes.

En el cementerio de Hebrón, varias decenas de personas acompañaron al padre, Fahd Abou Haikal, quien sostenía el cadáver de su hijo envuelto en una bandera palestina, constató un equipo de la AFP.

Kinan Abou Haikal (izq.), hermano mayor del bebé de siete meses Sam Fahd Abou Haikal, despide el cuerpo de su pequeño hermano en la mezquita Abou Heisheh en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, JOHN WESSELS - AFP

Tras una investigación preliminar, el ejército israelí reconoció que uno de sus soldados había disparado “contra civiles” no sospechosos, después de que su vehículo parecía acelerarse en dirección a las tropas. La situación estaba bajo revisión.

Earlier today, during operational activity in the area of Hebron, IDF soldiers perceived a vehicle accelerating toward them.



An IDF soldier responded with single shots toward the vehicle. As a result, three Palestinians were injured and evacuated for medical treatment.



An… — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2026

El padre contó a reporteros dela agencia The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano derecha, y luego alcanzar a su hijo y a su esposa, que iban en el asiento trasero. Otra bala impactó el capó del vehículo, según reporteros de AP que vieron el automóvil.

Fahd Abou Haikal consuela a su hijo mayor, Kinan Abou Haikal, tras enterrar a su bebé de siete meses, Sam Fahd Abou Haikal, en Hebrón, en la Cisjordania ocupada JOHN WESSELS - AFP

Haikal señaló que su esposa se encuentra en estado crítico porque hay metralla cerca de su corazón. La familia le dijo que su hijo murió justo antes de dirigirse a las oraciones fúnebres.

El cuerpo del bebé fue envuelto en la bandera palestina. Su padre lo cargó. Los hombres colocaron el pequeño bulto a sus pies e inclinaron la cabeza en oración.

El padre exigió justicia. “Al final te dicen que fue un error”, dijo. “Nada se llama un error”.

La abuela del bebé, Feryal Abu Heikal, también iba en el automóvil. Relató que conducían cerca de un puesto de control y se detuvieron cuando vieron vehículos militares israelíes y soldados a lo lejos. Señaló que, cuando las fuerzas les dispararon, al principio pensó que eran tiros de advertencia.

“La escena fue horrible: ver a un bebé de siete meses con el rostro destrozado”, apuntó. “¿Qué tipo de ejército en el mundo hace esto?”

“¡Un recién nacido que apenas había comenzado su vida se ha convertido en una víctima más de la ocupación israelí!“, denunció en X la oficina del primer ministro palestino, Mohamed Mustafá.

El abuelo transporta el cuerpo de su nieto Sam Fahd Abou Haikal, de siete meses, en el hospital Al-Ahli de Hebrón, en la Cisjordania ocupada JOHN WESSELS - AFP

Por su parte el Consulado británico en Jerusalén se expresó en X “conmocionado y entristecido” por la muerte del bebé y pidió una “investigación inmediata y transparente y rendición de cuentas”.

Shocked and saddened by the killing of Sam Fahd Abu Haikal. Civilians must be protected. Call for immediate and transparent investigation and accountability. — UK in Jerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) June 6, 2026

Los soldados israelíes acusados de herir palestinos rara vez son sancionados y fueron imputados en menos del 1% de los casos, según el grupo israelí de derechos Yesh Din (“Existe una ley”), con base en 2427 denuncias que alegaban irregularidades entre 2016 y 2024.

El ejército de Israel ha intensificado las operaciones militares en Cisjordania desde el ataque de milicianos liderados por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. La ONU informó el mes pasado que más de 1000 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén oriental desde que comenzó la guerra, al menos 240 de ellos niños.

Nuevos ataques

También el sábado, la Media Luna Roja Palestina informó que ocho personas resultaron heridas en ataques de soldados israelíes y colonos judíos contra la localidad de Huwara, cerca de Nablus, por inhalación de gas lacrimógeno y balas metálicas recubiertas de goma.

Imágenes de video difundidas por The Times of Israel mostraron a soldados israelíes mientras agreden a civiles palestinos.

WATCH: Israeli soldier and "settler" filmed beating Palestinians with clubs in Huwara, West Bank.https://t.co/yL83jiY95F — Clash Report (@clashreport) June 6, 2026

El ejército de Israel dijo que estallaron disturbios entre israelíes y palestinos con piedras y palos tras un presunto robo de ganado, y que los soldados los dispersaron. El ejército afirmó que estaba al tanto de imágenes que muestran a un soldado usando violencia contra un palestino y que el caso estaba bajo revisión.

Familiares y amigos rezan sobre el cuerpo del bebé palestino de siete meses, Sam Fahd Abu Haikal, quien murió el viernes cuando, según el Ministerio de Salud palestino, soldados israelíes dispararon contra el vehículo en el que viajaba con sus padres en Tel Rumeida. Mahmoud Illean - AP

Más de 700.000 israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 a Jordania y que los palestinos reclaman para un futuro Estado. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos judíos en estas zonas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Un ataque israelí el sábado mató al menos a siete personas, incluidas dos mujeres, una niña y su padre, todos de la misma familia, en la Ciudad de Gaza, según el hospital Shifa. El director Mohamed Abu Selmiya sostuvo que fue alcanzada una tienda de campaña cerca de la escuela Rimal.

El ejército de Israel aseguró que atacó a “terroristas” en la zona.

Mientras tanto, Hamas aseveró que negociadores encabezados por Khalil al-Hayyah iniciaron una nueva ronda de conversaciones en El Cairo con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, en un esfuerzo por romper un estancamiento y avanzar en la implementación del acuerdo de alto al fuego en Gaza que comenzó en octubre. La ronda anterior fue hace un mes.

El vocero Hazem Qassem afirmó en comentarios en video que las conversaciones buscan implementar plenamente la primera fase de la tregua y poner fin a los ataques casi diarios de Israel en el territorio. El frágil cese de fuego iniciado hace ocho meses.

Dijo que también discutirán “enfoques aceptables para todas las partes” para implementar la segunda fase, incluida la entrada de una fuerza internacional de estabilización y abordar las armas de los grupos palestinos armados. Desarmar a Hamás ha sido un desafío clave.

Agencias AFP y AP