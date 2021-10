“Tenemos que sobrevivir”: los comerciantes burlan el bloqueo de Moscú en pleno pico de muertes por coronavirus en Rusia

MOSCÚ.- Algunas empresas y comercios burlaron las nuevas medidas de bloqueo de Moscú, la capital rusa, al advertir que es la única forma que tienen de “llegar a fin de mes” en medio de la falta de apoyo estatal, ya que las muertes y casos a nivel nacional por Covid-19 alcanzaron un nuevo récord diario, atribuido al lento avance de la vacunación.

Las restricciones permiten que solo las tiendas esenciales como farmacias y supermercados permanezcan abiertas, mientras que las escuelas y los jardines de infancia estatales están cerrados. Los bares, cafeterías y restaurantes solo pueden operar servicios de comida para llevar y entrega a domicilio. Algunos empresarios dijeron que estaban tratando de mantener sus negocios en marcha porque no se les había prometido ayuda estatal.

Las tiendas GUM en Moscú, cerradas (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Elena, administradora de un salón de belleza de Moscú, dijo a Reuters que continuaría admitiendo clientes solo con cita previa.

“Al diablo con ellos... vamos a trabajar. Solo ponemos cortinas. Durante el último encierro nos sentamos allí durante casi un mes y casi no hubo ayuda. Tenemos que sobrevivir de alguna manera”, agregó. ella dijo.

Vladimir, propietario de un pub, dijo que los bares y clubes en calles concurridas tuvieron que cerrar debido a sus ubicaciones prominentes, pero su pub, que está escondido en un patio, permanecería abierto.

“Con mucho gusto cerraría debido a la situación epidemiológica, pero desafortunadamente, nadie me libera de mis obligaciones financieras: el alquiler, las facturas, etcétera”, dijo. “Hemos llegado al punto en que simplemente no hay elección. Somos un pub local... no en una calle central. Nadie está interesado en nosotros”.

Promesas

El gobierno de Vladimir Putin ha prometido proporcionar ayuda y préstamos baratos a las pequeñas empresas, pero los grupos empresariales de Moscú dicen que se necesita más.

Tiendas cerradas en Moscú a raíz de las restricciones. (AP Photo/Pavel Golovkin) Pavel Golovkin - AP

Vyacheslav, que trabaja en varios bares de Moscú, dijo que muchos permanecían abiertos para los clientes habituales y simplemente cerraban las puertas. “Si hay algún tipo de inspección policial, entonces todos dicen que están esperando una orden para llevar”, dijo. “Si llega la inspección, el personal inmediatamente comienza a cocinar una hamburguesa o un hot dog que le dan al cliente que se va y luego regresa 10 minutos más tarde, una vez finalizada la inspección”, añadió.

A los residentes de Moscú se les permite salir libremente de sus hogares, a diferencia del cierre generalizado del año pasado, pero las nuevas medidas apuntan a una creciente preocupación oficial por el aumento del número de muertos.

La Plaza Roja de Moscú, casi desierta (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Rusia informó el viernes un máximo histórico de 1163 muertes por Covid-19 en todo el país en las últimas 24 horas, con 39.849 nuevas infecciones, incluidas 7511 en Moscú.

El Kremlin ha culpado del récord de muertes a la vacilación de las vacunas. Algunos rusos dicen que son reacios a vacunarse debido a la desconfianza en las autoridades o preocupaciones de seguridad y muchos han rechazado las cuatro vacunas que registró Rusia, incluido el buque insignia Sputnik V.

Hasta el viernes, los datos oficiales mostraron que 51 millones de rusos estaban completamente vacunados. La población total, excluida la Crimea anexada, se estima oficialmente en alrededor de 144 millones.

Agencia Reuters