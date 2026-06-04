Zelensky le propuso un encuentro cara a cara a Putin y el Kremlin dice que pueden reunirse “en cualquier momento”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este jueves a su par de Rusia, Vladimir Putin, mantener un encuentro cara a cara para alcanzar un “alto el fuego total” en la guerra entre ambos países, mientras el Kremlin afirmó que la reunión podría concretarse “en cualquier momento”.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelensky a Putin en una carta abierta.

Y añadió: “Estamos dispuestos a un alto el fuego total durante las negociaciones. Esta es la práctica habitual, y los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar esta idea. Intentar establecer un silencio absoluto es la mejor manera de iniciar el diálogo. Creemos que no se trataría simplemente de un intento, sino de un alto el fuego real, si eso es lo que desean".

Masivo bombardeo sobre Kiev, en Ucrania (AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky - AP

La misiva, que fue publicada en el sitio web de la presidencia ucraniana, marca una de las pocas veces que Zelensky se dirige directamente a Putin desde la invasión rusa de 2022.

En la extensa carta, Zelensky defendió también involucrar en cualquier acuerdo de paz a Europa por su “capacidad de influir en la situación” y Estados Unidos para “configurar una nueva arquitectura de seguridad” en la región.

Sin embargo, citó pasados acuerdos fallidos entre Kiev y Moscú proponiendo la búsqueda de “respuestas directas sobre las cuestiones pendientes” entre ambas naciones.

En el cierre de la carta, el mandatario ucraniano advirtió a su homólogo ruso: “Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia. Pero también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia, no por la de Rusia, sino por la tuya. Y esto no es una amenaza mía ni de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que bien conoces: cuando Rusia se cansa, llega el cambio”, concluyó.

Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo el miércoles AP

El presidente estadounidense Donald Trump celebró este jueves la carta abierta de Zelensky. “Sería maravilloso que se reunieran, deben hacerlo”, expresó.

La respuesta del Kremlin

Minutos mas tarde, el gobierno ruso aceptó el encuentro cara a cara entre Zelensky y Putin e inivitó al ucraniano a la capital rusa.

“Zelensky puede venir a Moscú en cualquier momento”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según declaraciones citadas por los medios estatales rusos.

El presidente ruso se mostró dispuesto a dialogar sobre la base de lo conversado con Donald Trump en Anchorage en agosto de 2025, pero exigió concesiones territoriales y políticas en particular una retirada completa de la región de Donetsk que forma parte del Donbás, que Kiev rechaza.

Moscú busca el control total del Donbás Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigade

“Lo uno no excluye lo otro”, afirmó Putin ante la prensa este jueves. Según el mandatario, un eventual acuerdo no impide que Moscú busque el control total del Donbás, la cuenca minera en el este de Ucrania que hoy en día está parcialmente bajo el dominio ruso.

La guerra en ucrania transita su cuarto año con un costo humano y económico devastador.

Las estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sitúan el total de soldados muertos, heridos o desaparecidos de ambos bandos en 1,8 millones.

Rusia sufrió cerca de 1,2 millones de bajas, cifra que incluye hasta 325.000 muertes de tropas. Este volumen de decesos militares es el más alto para cualquier potencia en un solo conflicto desde 1945.

Por su parte, Ucrania registra entre 500.000 y 600.000 bajas militares, con un aproximado de 140.000 decesos.

El gobierno ucraniano confirmó recientemente la muerte de 55.000 de sus soldados, aunque admitió que muchos otros permanecen en calidad de desaparecidos.