Tensión en EE. UU.: hieren a dos policías de bala en una marcha antirracista

LOUISVILLE, Estados Unidos.- Dos policías fueron heridos de bala ayer y un sospechoso está en custodia en la ciudad estadounidense de Louisville, Kentucky, donde estalló una manifestación antirracista ligada a la muerte en marzo de la afroestadounidense Breonna Taylor.

"Dos agentes de policía resultaron heridos de bala", dijo en rueda de prensa el jefe interino de la policía de Louisville, Robert Schroeder. Las heridas "no amenazan sus vidas", añadió. Uno fue operado y el otro está estable. "Tenemos un sospechoso en custodia", dijo.

La ciudad, que llamó a la población a la calma, declaró ayer el estado de emergencia e instauró el toque de queda a partir de las 21H00 locales (01H00 GMT del jueves).

Miles de personas salieron a las calles de esta ciudad en el estado de Kentucky luego de que la justicia se limitó a inculpar, y de manera indirecta, a solo uno de los policías involucrados en el tiroteo que causó la muerte de Taylor, una enfermera negra de 26 años negra cuyo nombre se ha convertido en emblema del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan).

Taylor era una enfermera de 26 años que fue asesinada con ocho balas por tres policías blancos irrumpieron en su departamento en Louisville, Kentucky, el 13 de marzo, en el marco de un pedido de captura de un sospechoso que ya no vivía en el edificio y que estaba detenido. Y ahora su nombre, meses después, se hizo símbolo con el reclamo "Say her name", parte de un movimiento antirracista pero también de género, que reclama recordar a las mujeres negras que no llamaron la misma atención que otros casos.

Un importante dispositivo policial había sido desplegado en Louisville, una localidad de 600.000 habitantes y varias personas fueron detenidas en la tarde. Algunos comercios en el centro protegieron sus fachadas ante el temor de una ola de violencia desencadenada por la decisión.

"Estoy muy preocupado por la seguridad de nuestros oficiales", dijo Schroeder. "Obviamente, han disparado a dos agentes esta noche (por ayer) y eso es muy grave. Es una condición muy peligrosa".

Un oficial recibió un disparo en el abdomen debajo de su chaleco antibalas y fue operado y un segundo recibió un disparo en el muslo, dijo una fuente a USA TODAY.

El presidente norteamericano Donald Trump dijo en Twitter que estaba "rezando por los dos policías que recibieron disparos", y agregó que había hablado con el gobernador de Kentucky. Andy Beshear y estaba "preparado para trabajar juntos, ¡inmediatamente a pedido!"

