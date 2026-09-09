Tercer día del juicio por el crimen del expuma Federico Martín Aramburú en París: el hallazgo del arma y qué dijeron los testigos

Este miércoles por la mañana comenzó la tercera jornada de audiencias por el crimen de Federico Martín Aramburú, en un juicio que se extenderá durante tres semanas —hasta el 25 de septiembre. Tras las declaraciones de los cuatro acusados y las pericias psicológicas de los últimos dos días, el nuevo día incluyó los primeros testimonios de testigos que presenciaron el asesinato y más detalles sobre el hallazgo del arma homicida.

Con algunos minutos de retraso, la audiencia comenzó con las declaraciones de los oficiales de policía que asistieron a la escena del crimen aquel 19 de marzo de 2022 en el boulevard Saint-Michel. El investigador principal —cuyo nombre no trascendió— indicó que el cuerpo de la víctima estaba tendido en el piso, con seis heridas de bala en el pecho y la espalda. Aramburú fue declarado muerto a las 6.48, consignó el medio francés L’Equipe. Al mostrar imágenes del cadáver, María, la viuda de Aramburú, tuvo que abandonar la sala, junto con varios de sus familiares.

El investigador insistió en que, pese a los vínculos de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los dos principales acusados por el asesinato, con el movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD), nada en las investigaciones permite vincular los hechos con un “motivo racista”.

El juicio comenzó este lunes KENZO TRIBOUILLARD - AFP

También prestó su testimonio el conserje de un hotel en las cercanías de donde se produjo el crimen, y en donde Aramburú y Shaun Hegarty (amigo y socio del argentino, y quien se encontraba con él al momento de la pelea y de su muerte) pararon unos minutos luego de la pelea inicial que mantuvieron con los acusados en un bar en Le Mabillon, en el barrio Saint-Germain.

Según contó el hombre, les dio hielo para que se colocaran en la cara por los golpes y ellos le contaron que habían tenido un enfrentamiento minutos antes. Incluso le pidieron disculpas por haber mojado la alfombra con el agua que se había derretido. Cuando se fueron, el conserje escuchó los golpes, salió a la calle y vio a un hombre pelado —presuntamente Bouvier— dispararle a Aramburú. Luego, una segunda persona, identificada como Le Priol, vuelve a atacar.

María, la viuda de Aramburú KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Los jueces buscaron esclarecer más detalles sobre el arma homicida propiedad de Le Priol, un revólver Colt calibre .32. En un primer momento se había dicho que los efectivos la habían encontrado en el fondo del río Sena, pero en esta instancia se determinó que el ahora imputado la escondió en su estuche debajo de un puente metálico y le indicó a las autoridades dónde hallarla.

Finalmente, Hegerty, quien estaba con él, habló por primera vez en el juicio y relató los últimos momentos con vida del exrugbier. Ambos habían ido al bar Mabillon cerca de las 5. En una mesa contigua se encontraban dos hombres y una mujer, identificados como Le Priol y Bouvier, y Lyson R., pareja de Le Priol. En un momento determinado, Le Priol se levantó y le dio un golpe en la cara a Aramburú.

CREDITO: programa Sept à Huit

En el video se ve cómo, tras el cruce verbal, Aramburú le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Priol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló. En un momento determinado se desafiaron a pelear sobre el boulevard y el enfrentamiento llegó hasta golpes, patadas y empujones, que terminaron cuando intervinieron miembros del personal del restaurante y uno de los dos franceses mostró una pistola automática, según reconstruyó en su momento el diario Le Parisien.

Hegerty añadió que otros clientes intervinieron para separarlos y ellos decidieron volver a su hotel para terminar la noche. Allí fue cuando pasaron por otro hotel —donde trabaja el conserje que brindó testimonio— a pedir hielo y, al salir, fueron interceptados por el Jeep de donde se bajaron los atacantes. El primero, identificado como Bouvier, sin mediar palabra, disparó dos veces contra el argentino. Seguido de eso, Le Priol lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Tras desplomarse en el suelo por los impactos de baja, Aramburú le dijo: “Llamá a la policía. Me voy a morir…”. Cuando los servicios de urgencia llegaron, apenas minutos después, no consiguieron reanimarlo. Ahora, su testimonio deberá ser corroborado por otros testigos.