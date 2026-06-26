Terremotos en Venezuela: una nueva réplica desató el pánico en medio de las tareas de rescate

CARACAS.- Una réplica de magnitud 4.5 interrumpió este viernes por la madrugada los trabajos de remoción de escombros en la zona costera de Venezuela, donde los equipos de emergencia buscan sobrevivientes tras los terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter del miércoles que causaron más de 200 muertos.

El temblor ocurrió alrededor de las 0.19 —hora local— y generó alarma entre los rescatistas y habitantes que permanecen en las áreas afectadas por el colapso de gran parte de las edificaciones.

Según el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento registró una profundidad de 9.2 kilómetros y tuvo su epicentro localizado a 30 kilómetros al noreste de San Felipe.

El reporte oficial de las autoridades venezolanas sobre la réplica

Distintos vecinos y el medio local Noticias VN informaron en redes sociales que la réplica afectó también a La Guaira. Según estas publicaciones, el sismo se sintió a la madrugada y desató escenas de nerviosismo entre los vecinos de la zona.

Las tareas de asistencia continúan en medio de un escenario crítico provocado por los dos terremotos de gran magnitud que golpearon el norte de Venezuela el miércoles pasado. El balance oficial registra hasta el momento 235 muertos y más de 4300 heridos, mientras cientos de personas siguen atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

“Lamentablemente, recibimos alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar”, declaró Carlos Alvarado, ministro de Salud de Venezuela. Las autoridades locales informaron además que existen al menos 250 edificios dañados y 2927 familias afectadas.

El video compartido por un medio local sobre la presunta réplica en La Guaira

Ante la gravedad de la situación, el gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró a La Guaira como zona de desastre. Las réplicas complican los operativos y el chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior, pidió a la población quedarse al aire libre en caso de nuevos derrumbes.

La infraestructura regional sufrió graves consecuencias, incluyendo el cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía y la suspensión de los servicios de subte y gas natural en Caracas.

Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos destinó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y envió equipos especializados de búsqueda urbana para colaborar con los rescatistas locales.

La vista aérea de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

Las posibles explicaciones científicas sobre lo ocurrido ponen el foco sobre la falla de Boconó, una grieta geológica de unos 500 kilómetros de largo situada en el oeste del país.

Según la Funvisis, esta fractura representa el límite continental principal entre las placas del Caribe y la Sudamericana, y se extiende desde la depresión del Táchira hasta el Mar Caribe, en las cercanías de Morón. Debido a su alta tasa de desplazamiento, la zona está bajo monitoreo constante y ya originó los terremotos históricos de 1610 y 1894.

Agencias AP y AFP.