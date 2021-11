Tiene 32 años, ahorró el 90% de su sueldo durante nueve años y ya se compró dos casas

Una mujer china de 32 años logró comprarse en su país dos casas gracias a haber ahorrado, durante nueve años, el 90% de su salario. Si bien parece sorprendente, ya que además tiene dos hijos, ella explica que lo hizo al desafiar el alto consumismo que se da hoy por hoy en la sociedad.

Wang Shenai, residente de Nanjing, contó su logro al ser invitada a explicar cómo maneja su economía en un programa televisivo llamado Hablando con extraños, trasmitido por la plataforma Tencent, el martes pasado. Si bien no aclaró cuánto gana, dijo que es un método que emplea junto a su esposo hace nueve años para controlar los gastos familiares.

Wang reveló que durante su infancia creció en la pobreza, por lo que su familia siempre fue austera y sus padres le enseñaron que cuesta ganar dinero regularmente. Ante la pregunta del conductor sobre cómo se siente cuando debe gastar, contestó: “Ansiosa y vulnerable, mientras que ahorrar mis finanzas me da una sensación de seguridad”.

Por eso aplica este modelo de vida en medio de una sociedad china donde la tasa de desempleo urbano fue del 4,9% en septiembre pasado.

Entre los tips de ahorro que sostiene Wang en su vida diaria, dijo que compra muebles de segunda mano; los alimentos en oferta; usa el transporte público y busca muchas veces cupones gratuitos para viajar. Además relató que no concurre a reuniones sociales a no ser que no deba gastar plata, que no gasta en vacaciones ni en cenas fuera de su hogar y aseguró que no invierte más de 100 yuanes, 15 dólares, en ropa interior cada año, de acuerdo con lo publicado por el diario La República.

Fue de esta forma que pudo comprar dos casas en Nanjing, una ciudad relativamente rica de China, capital de la provincia oriental de Jiangsu. “Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo. No importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer encuentra fallos en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse”, dijo.