TikTok: el acoso en la popular red social que está llevando a los profesores “al límite”

Un maestro que ha sido objeto del acoso de estudiantes en TikTok dice que otros están “llegando al límite” por los ataques en línea. Tom Rogers es uno de decenas de maestros británicos que han denunciado haber sido acosados en redes sociales durante las últimas semanas. Algunos se han reportado enfermos.

Las publicaciones a menudo incluyen imágenes de los recursos de aprendizaje utilizados por los maestros en la enseñanza en línea durante las cuarentenas adoptadas por la pandemia del coronavirus. TikTok dice que está tomando medidas adicionales para eliminar los videos que tienen como objetivo atacar a los maestros.

Y el gobierno británico planea introducir leyes para que las compañías de redes sociales sean más responsables. Rogers, que es profesor de Historia, no sabía que un clip de una de sus lecciones virtuales se había subido a TikTok hasta que un colega le alertó la semana pasada.

Al profesor de Historia Tom Rogers le preocupa que el abuso en TikTok sea el límite para algunos profesores

Cuando buscó en la plataforma, encontró dos videos publicados desde una cuenta anónima con un total combinado de aproximadamente 12.000 vistas. “Cuando entras en la app, piensas que los niños se están riendo de ti y que todo el mundo lo ha visto”, le dijo a la BBC. “No sabes quién lo ha visto, pero sí que probablemente muchos niños lo han hecho”, agregó.

Rogers denunció los videos, pero la policía no pudo actuar. El profesor no había recibido respuesta de TikTok cuando fue entrevistado por la BBC y los videos seguían en línea en el momento en que se publicó este artículo. Rogers dice que trata de no dejar que los trolls le afecten, pero que le preocupan otros docentes que no están tan acostumbrados a las redes sociales.

Tom Rogers dice que es muy "desagradable" la idea de que la gente se ría de los contenidos

“Creo que esto está empujando a algunos al límite debido a todo lo que hemos pasado en los últimos dos años”, dijo, y agregó que algunos de sus colegas están en un estado “bastante frágil al salir de la pandemia”. “Abandonarán sus trabajos y se irán con enfermedades relacionadas con el estrés debido a esto. Este será el punto de inflexión”, completó.

“Esto es distinto”

Tom Quinn, profesor y director ejecutivo de Frank Field Education Trust, en el noroeste de Inglaterra, le dijo a la BBC que dos de sus profesores están enfermos debido al abuso y que las plataformas de redes sociales deben reaccionar más rápido para eliminar los videos ofensivos.

“A lo largo de los años, los profesores y los alumnos han tenido relaciones y en muchos casos, relaciones en las que bromean; tienen apodos entre ellos. Esto es distinto”, dijo.

“Cuando un niño publica comentarios difamatorios o humillantes en TikTok puede ser visto por dos millones de personas en todo el mundo. Eso tiene un impacto realmente enorme cuando el profesor no tiene derecho a responder”. Quinn indicó que la organización se encuentra trabajando con los padres de niños que publicaron videos para asegurarse de que entienden la gravedad del problema.

“En algunos de los videos más vistos, los niños están horrorizados de que esto haya sucedido. Ellos también son víctimas de todo esto”, dijo. “Instamos a TikTok a considerar que estamos hablando de niños, que cometen errores y se equivocan”.

Una línea de ayuda para profesores

Un portavoz de TikTok dijo que el acoso y la intimidación “no tienen espacio” en la plataforma. “Lamentamos la angustia causada a algunos profesores como resultado del contenido abusivo publicado en nuestra plataforma. Ya hemos implementado medidas técnicas y orientación adicionales y continuamos detectando y eliminando de forma proactiva el contenido y las cuentas infractoras”, señaló.

El portavoz dijo que TikTok aumentará su presupuesto para implementar un sistema en línea para que los profesores puedan reportar los contenidos ofensivos. “Escribiremos a todas las escuelas del país para asegurarnos de que todo el personal tenga acceso a los recursos que necesitan y continuaremos trabajando con las escuelas, maestros, padres, sindicatos y otros afectados para erradicar este abuso intolerable”.

Tom Quinn, director ejecutivo de la organización educativa Frank Field Education Trust, dice que están trabjando con los padres de los niños que han publicado videos ofensivos para que entiendan la gravedad del problema

El sindicato de directores -la Asociación de Líderes Escolares y Universitarios (ASCL)- dijo que ha recibido más de 50 informes de “abusos vergonzosos” y dijo que es probable que haya “muchos más” casos.

El secretario general, Geoff Barton, recibió con agrado la respuesta de TikTok y dijo que espera que “este asunto se pueda resolver rápidamente”. Pero advirtió que la tendencia “refuerza la necesidad urgente de regular las plataformas de redes sociales”, ya que los maestros dedican tiempo a eliminar el contenido y a lidiar con las consecuencias de tanta interrupción durante la pandemia.

“Las plataformas de redes sociales deben ser legalmente responsables de garantizar que tengan procesos que impidan que se publique material ofensivo y abusivo”, apuntó.

“Este material es extremadamente angustiante para el personal que es el objetivo. Y los jóvenes que lo publican están involucrados en comportamientos que podrían llevarlos a ser expulsados de la escuela y, en casos extremos, a ser objeto de una investigación policial”. La ministra del Sistema Escolar, Diana Barran, dijo en Twitter que el Departamento de Educación (DfE) está “trabajando con TikTok en los pasos para abordar el problema”.

Una portavoz del DfE dijo que el acoso al personal educativo “nunca es aceptable” y que los ataques criminales en línea deben ser denunciados a la policía. “Tenemos claro que las compañías de redes sociales deben tomar medidas contra el contenido dañino en sus plataformas y estamos introduciendo leyes que marcarán el comienzo de una nueva era de responsabilidad para estas empresas”, dijo.