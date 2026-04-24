Un nuevo modelo de DeepSeek intensifica la rivalidad por dominar la IA entre China y EE.UU.

HONG KONG.– DeepSeek, la startup china de inteligencia artificial que sacudió los mercados mundiales el año pasado, lanzó el viernes versiones preliminares de su última gran actualización con una innovación que podría blindarla de su mayor debilidad mientras se intensifica la rivalidad en materia de IA entre China y Estados Unidos.

Los usuarios esperaban con gran interés la V4 de DeepSeek para probar cómo se compara con competidores de Estados Unidos como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google. Tanto Anthropic como OpenAI han acusado a la empresa china de construir su tecnología de forma desleal a partir de la suya.

Esta fotoilustración tomada el 17 de febrero de 2025 en Goyang, Corea del Sur, muestra pantallas que exhiben páginas web de la empresa china DeepSeek JUNG YEON-JE - AFP

DeepSeek sostiene que los nuevos modelos V4 de código abierto, que incluyen versiones “pro” y “flash”, presentan grandes mejoras en conocimiento, razonamiento y en sus capacidades “agentic”, la capacidad de realizar tareas y flujos de trabajo complejos de forma autónoma.

El otro gran cambio fundamental es que los nuevos modelos funcionan con chips informáticos fabricados por el gigante tecnológico chino Huawei, no por fabricantes de chips norteamericanos como Nvidia, sujetos a controles de exportación al gigante asiático por parte del gobierno norteamericano.

El logotipo de DeepSeek se ve durante una conferencia en Shanghai, China, el 21 de febrero de 2025 HECTOR RETAMAL - AFP

V4 sucede a V3, el modelo de IA lanzado por DeepSeek a finales de 2024. Pero fue el modelo de IA especializado en “razonamiento” de DeepSeek, llamado R1, el que tomó por sorpresa a los mercados con su lanzamiento en enero de 2025.

DeepSeek afirmó que era más rentable que el modelo similar de OpenAI y se convirtió en un símbolo de cómo China estaba alcanzando a Estados Unidos en avances tecnológicos.

¿Cómo se compara con otros modelos?

DeepSeek indicó que la nueva versión “V4 Pro Max” tiene un “rendimiento superior” en términos de pruebas estándar de referencia de razonamiento frente al modelo GPT–5.2 de OpenAI y a Gemini 3.0–Pro de Google. Queda “marginalmente” por debajo de GPT–5.4 y Gemini 3.1–Pro, agregó. El lanzamiento de DeepSeek se produjo horas después que OpenAI lanzara el jueves su nuevo modelo GPT–5.5.

En cuanto a las capacidades “agentic”, la empresa china señaló que la versión “pro” de la V4 podría superar a Sonnet 4.5 de Claude y se acerca al nivel del modelo Opus 4.5 de Claude, según su propia evaluación.

Fotografía tomada el 14 de enero de 2026 muestra el edificio que alberga la sede de la startup china de IA DeepSeek en Hangzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang JADE GAO - AFP

La versión “flash” de V4 rinde a la par de la versión “pro” en tareas sencillas de agentes y tiene capacidades de razonamiento que se acercan mucho a la de ésta, afirmó DeepSeek.

“Con base en los resultados de las pruebas comparativas, parece que DeepSeek V4 va a ser muy competitiva frente a sus rivales de Estados Unidos”, afirmó Lian Jye Su, analista principal del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

Marina Zhang, profesora asociada de la Universidad de Tecnología de Sydney, comentó que el despliegue de la V4 de DeepSeek es un “hito crucial para la industria de IA de China”, especialmente a medida que se intensifica la competencia global en la búsqueda de autosuficiencia en tecnologías críticas.

Esta fotoilustración muestra la aplicación de DeepSeek en un teléfono móvil en Hong Kong, el 28 de enero de 2025 MLADEN ANTONOV - AFP

DeepSeek ofrece un chatbot web y móvil de uso gratuito. A diferencia de los principales modelos de Anthropic, Google y OpenAI, describe su tecnología como de “código abierto” en el sentido de que permite a los desarrolladores acceder para modificarla y desarrollar sobre su tecnología central.

Tanto las versiones “pro” como “flash” de la V4 tienen una ventana de contexto de un millón de tokens –un parámetro de cuánta información puede procesar y recordar un modelo de IA– y funcionan de manera más eficiente, indicó la startup. Eso supone una mejora significativa con respecto a antes, ya que la V3 admitía una ventana de contexto de 128.000 tokens.

Compatibilidad con chips chinos

Huawei indicó en un comunicado separado el viernes que sus chips Ascend y la tecnología relacionada son compatibles con los modelos V4 de DeepSeek. Es una demostración de la viabilidad técnica de operar fuera del ecosistema informático dominado por Nvidia “en medio de un desacoplamiento tecnológico sostenido entre China y Estados Unidos”, dijo la profesora Zhang.

Un informe de Microsoft publicado en enero mostró que el uso de DeepSeek ha ido ganando terreno en muchos países en desarrollo, particularmente en aquellos donde los teléfonos Huawei se usan ampliamente.

Esta fotografía muestra pantallas que exhiben el logotipo de DeepSeek en Toulouse, en el suroeste de Francia, el 29 de enero de 2025 LIONEL BONAVENTURE - AFP

"Esto ​es muy importante para la industria de ​la IA en China (...) Los chips Ascend de Huawei son la mejor alternativa nacional a Nvidia, y el hecho de que sean compatibles con DeepSeek V4 demuestra que los principales modelos de IA chinos ahora pueden ejecutarse en hardware chino“, consideró He Hui, director de Omdia.

Al día de hoy, la mayoría de los principales modelos de IA se entrenan y ejecutan ​en chips fabricados por Nvidia.

El giro de DeepSeek subraya las preocupaciones ⁠planteadas por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y otros, de que la empresa estadounidense corre el riesgo de perder su ecosistema de desarrolladores ‌en China debido a los controles de exportación de Estados Unidos y al impulso de Pekín hacia la autosuficiencia.

Un hombre toma fotos de una pantalla de DeepSeek en un centro comercial de Hangzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 23 de abril de 2026 - - CN-STR

“El día que DeepSeek salga primero en Huawei, será un resultado terrible para nuestra nación”, afirmó Huang en una entrevista en el podcast Dwarkesh este mes.

Washington empezó a restringir el acceso de China a los chips avanzados ‌de IA fabricados por empresas estadounidenses en 2022 y, ​desde entonces, Pekín ha acelerado sus esfuerzos para lograr la autosuficiencia tecnológica.

Por su parte, DeepSeek ha reconocido el uso de chips de Nvidia, pero no ha comentado si esos chips concretos estaban sujetos a prohibiciones de exportación.

Esta fotoilustración muestra la aplicación de DeepSeek en un teléfono móvil en Pekín, China, el 28 de enero de 2025 PEDRO PARDO - AFP

Sin embargo, algunos analistas siguen siendo escépticos. Ivan Su, analista senior de renta variable en Morningstar, señaló que, si bien la V4 es una continuación “competente”, no es un avance tan grande como el despliegue de la R1.

“La competencia interna se ha intensificado de forma significativa desde el lanzamiento de la R1”, expresó el analista. “Frente a los modelos de Estados Unidos, la propia evaluación de DeepSeek sugiere que sus capacidades se equiparan en gran medida en la mayoría de los aspectos, pero se necesitan evaluaciones independientes antes de poder sacar conclusiones definitivas”, agregó.

Acusaciones contra la startup china

En febrero, Anthropic acusó a DeepSeek y a otros dos laboratorios de IA con sede en China de realizar “campañas a escala industrial” para “extraer ilícitamente las capacidades de Claude y mejorar sus propios modelos”. Afirmó que lo hicieron mediante una técnica llamada destilación, que “consiste en entrenar un modelo menos capaz con las salidas de uno más potente”. OpenAI formuló acusaciones similares en una carta a legisladores estadounidenses.

Esta semana, Michael Kratsios, asesor principal de ciencia y tecnología del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó también a empresas tecnológicas extranjeras “principalmente con base en China” de destilar sistemas líderes de IA del país y de “explotar la experiencia y la innovación estadounidenses”.

Esta fotoilustración muestra la aplicación de DeepSeek en un teléfono móvil en Pekín, China, el 27 de enero de 2025 GREG BAKER - AFP

La embajada de China en Washington respondió a las acusaciones y las describió como una “supresión injustificada de empresas chinas por parte de Estados Unidos”.

No esta ‌claro, no obstante, si el asunto es lo suficientemente grave como para tensar las relaciones ⁠antes de la visita de Trump a Pekín el ⁠próximo mes para reunirse con el líder chino, Xi Jinping.

Agencias AP y Reuters