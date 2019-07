Tiroteo en Nueva York: un muerto y doce heridos durante un evento en Brooklyn

La policía local encontró un arma de fuego entre los restos de botellas y comida de la fiesta Fuente: Archivo - Crédito: @peter43562676

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2019 • 15:07

NUEVA YORK.- Un hombre murió y otras doce personas resultaron heridas en un tiroteo en una plaza del barrio de Brooklyn, en Nueva York. Sucedió ayer por la noche, en el marco de los festejos anuales del "Old Timers Day". La policía aún no pudo identificar al autor o los autores del ataque.

A las once de la noche, los vecinos se reunieron en la plaza de la zona residencial de Brownville para celebrar la fiesta anual "Old Timers Day".

El comisionado de la policía de Nueva York James P. O'Neill dijo al canal NY1 que las autoridades no tienen a un sospechoso y que se desconoce si había más de un atacante. Dijo que 12 personas fueron baleadas, pero no está claro el móvil del ataque.

O'Neill afirmó que entre 2.000 y 3.000 personas asistieron al evento organizado al lado de un parque de niños, y que la zona estaba resguardada por unos 100 policías.

"Escuché disparos y me agaché. Cuando levanté la cabeza y el humo se disipó. Fue una locura", recordó un testigo en diálogo con el diario local The New York Post. El hombre afirmó que los disparos no parecieron haber sido causados por un altercado.

El evento donde sucedió el ataque era en memoria por los veteranos de guerra y convocó a más de 100 personas Crédito: @thandojo

"Estábamos disfrutando de la noche y de repente sonaron disparos. Fue un caos", dijo Gary Miller, de 60 años, un vendedor de la fiesta. "La gente se desmoronó", lamentó.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se solidarizó con las víctimas y lamentó "el terrible tiroteo en Brownsville que ha destrozado un evento pacífico en el vecindario". Y ratificó su rechazo a la libertad de portación de armas en Estados Unidos: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a esta comunidad segura y sacar las armas de nuestras calles".

La policía y los bomberos neoyorquinos asistieron a las víctimas y dentro de los restos de latas y botellas de la fiesta encontraron un arma de fuego que esperan ayude a dar con el agresor.

Dentro de los doce heridos, hay un niño