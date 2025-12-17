El duro ataque de Maduro a Machado por su lesión vertebral durante su salida a Oslo: “Lo que tiene roto es el cerebro”

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó el lunes la fractura que María Corina Machado, la ganadora del Nobel de la Paz de su país, dijo haber sufrido en su agitada salida desde la clandestinidad rumbo a Oslo para recibir el galardón. La travesía de la opositora al régimen incluyó un trayecto por tierra -disfrazada para engañar a los agentes antes de llegar a un pueblo costero-, otro por mar y un tercero en avión.

En su discurso, Maduro agradeció a los partidarios chavistas por las movilizaciones callejeras, que calificó como una respuesta a una supuesta “agresión estadounidense”, y criticó las declaraciones de Machado en Oslo, donde denunció la infiltración extranjera y criminal en Venezuela.

“María Corina Machado dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti”, expresó Maduro durante la emisión de su programa de televisión. También la acusó de pedir una intervención militar desde el extranjero.

Más temprano, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, había calificado los detalles sobre la salida de Machado de Venezuela de “cuento rimbombante”. “Tratan de poner y adornar (...) para darle un carácter mítico”, aseguró durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas.

Machado tuvo que irse de Venezuela desde la clandestinidad Stian Lysberg Solum - Pool NTB Scanpix

Machado viajó a Oslo tras pasar meses en la clandestinidad en Venezuela luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024 luego de las cuales Maduro fue proclamado ganador para un tercer período consecutivo. Edmundo González Urrutia, candidato opositor, se exilió en España tras el resultado electoral.

Machado dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles pasado. Parte del viaje incluyó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

Según el diario noruego Aftenposten, Machado sufrió la lesión durante parte del traslado en una pequeña lancha de pescadores en el mar agitado. “Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero ciertamente no era agua en la que quisieras estar… cuanto más altas las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona“, relató en una entrevista con CBS News Bryan Stern, director de la empresa que llevó a cabo la “extracción” de la líder opositora.

La líder opositora venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

Con información de AFP y ANSA.