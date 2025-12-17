Estos son los aliados del Caribe que dan apoyo militar a EE.UU. en su campaña contra Venezuela

WASHINGTON.- Ante la amenaza de Estados Unidos con atacar a Venezuela, algunos aliados caribeños temen que la mayor concentración militar estadounidense en décadas amenace su estatus de “zona de paz”. Sin embargo, otros ofrecen apoyo.

En la última escalada, el presidente Donald Trump ordenó el martes un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros que están bajo sanciones y que entran o salen de Venezuela, y declaró al gobierno del presidente Nicolás Maduro una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos ha estado acumulando fuerzas militares y activos en la región desde agosto. Ha matado al menos a 95 personas en ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental que, según afirma, transportan narcoterroristas y drogas a Estados Unidos. La administración Trump no ha aportado pruebas que respalden estas afirmaciones, y algunos especialistas afirman que los ataques violan el derecho estadounidense e internacional.

Captura del video de la incautación de un petrolero venezolano Pentagon�

Las autoridades del Caribe, que dependen de las alianzas de seguridad con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y drogas, han expresado su preocupación por la posibilidad de que los ataques pongan en peligro sus economías y el sector turístico, aunque reconocen en privado que es poco lo que pueden hacer para detenerlos. Un largo historial de intervencionismo estadounidense , desde invasiones militares hasta el derrocamiento encubierto de gobiernos, pesa sobre la región.

El presidente de Colombia acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador inocente . Maduro movilizó tropas e instó a la ciudadanía a unirse a las milicias de autodefensa. El ciudadano venezolano se siente ansioso e inseguro sobre lo que pueda suceder a continuación.

Pero algunos países apoyan a Estados Unidos o lo están considerando. A continuación la lista de esos países.

Trinidad y Tobago

Ningún líder caribeño ha apoyado más la campaña militar de la administración Trump que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Su país, que en su punto más cercano se encuentra a solo 11 kilómetros de Venezuela continental, alberga a marines estadounidenses, permitió a Estados Unidos instalar un sistema de radar en uno de sus aeropuertos y ha participado en ejercicios militares conjuntos con las fuerzas estadounidenses.

“No siento ninguna compasión por los traficantes”, declaró Persad-Bissessar tras el primer ataque reportado, en septiembre, que mató a 11 personas frente a la costa de Trinidad . “El ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente”.

El USS Gravely en Puerto España MARTIN BERNETTI� - AFP�

Trinidad, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, se encuentra en estado de emergencia desde el año pasado, y las autoridades locales han presentado las huelgas como necesarias para detener el flujo de armas y drogas desde Venezuela. La mayoría de las armas de fuego ilegales que se trafican a Trinidad provienen de Estados Unidos, según informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el año pasado.

El firme apoyo del gobierno a la campaña de la administración Trump ha provocado el rechazo de legisladores de la oposición, grupos de la sociedad civil, académicos legales y algunos pescadores, todos ellos preocupados de que la nación pueda verse arrastrada al conflicto y ser blanco de represalias por parte de Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad dijo el lunes que permitiría que aviones militares estadounidenses transiten por los aeropuertos del país “en las próximas semanas” para “movimientos [que] son ​​de naturaleza logística, facilitando la reposición de suministros y las rotaciones rutinarias de personal”.

Las autoridades han proporcionado pocos detalles, en ocasiones contradictorios, sobre la presencia de fuerzas estadounidenses en el país. Se han negado a responder a las preguntas de los periodistas sobre la duración de la presencia de los marines en las islas, si pueden participar en operaciones de seguridad o sobre el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas de Trinidad con Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional o alegando que la información no es de interés público.

Persad-Bissessar declaró a la prensa el mes pasado que no había marines en el país, pero se retractó al día siguiente. Añadió que los marines estaban trabajando en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson de Tobago en “una pista, una carretera y un radar”. Añadió que el radar “nos ayudaría a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia del radar para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de ellas”.

Pero el radar que supuestamente han instalado los Marines, un sistema G/ATOR, se utiliza para detectar, rastrear y atacar las amenazas aéreas más sofisticadas del mundo, según su fabricante, Northrop Grumman. Dichas amenazas podrían incluir misiles de crucero, misiles hipersónicos, misiles balísticos, drones o aeronaves tripuladas.

República Dominicana

El presidente dominicano, Luis Abinader, autorizó al ejército estadounidense a operar dentro de las áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas en su lucha contra el narcotráfico venezolano. Las aeronaves militares estadounidenses podrán reabastecerse de combustible y transportar equipo y personal técnico, declaró en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la capital dominicana el mes pasado.

Marco Rubio con Luis Abinader Mark Schiefelbein� - Pool AP�

Hegseth afirmó que el despliegue sería “de pequeña magnitud, temporal, con pleno respeto a su soberanía y sus leyes”. Lo calificó como un “modelo para la región, un modelo que esperamos seguir” para otros países que desean “unirse con nosotros”.

Abinader dijo que República Dominicana comparte un “vínculo especial” con Estados Unidos, su socio estratégico más importante, que incluye la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

“Dominicanos, nuestro país enfrenta una amenaza real, una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que lleva décadas intentando usar nuestro territorio como ruta”, dijo. “Esa amenaza es el narcotráfico, y ningún país debe ni puede enfrentarla sin aliados”.

Describió el acuerdo como una ampliación temporal de la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. El alcance será técnico, limitado y temporal, afirmó, y su objetivo será prevenir la entrada de narcóticos y combatir con mayor contundencia el crimen organizado transnacional.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Puerto Rico es territorio estadounidense, no una nación independiente. Fue utilizado durante la Guerra Fría para apoyar la acción militar estadounidense en América Central y del Sur.

Aviones estadounidenses desplegados en la base naval Ceiba, en Puerto Rico JAYDEE LEE SERRANO� - AFP�

La Estación Naval Roosevelt Roads, en el extremo oriental de la isla principal, fue en su día una de las instalaciones navales más grandes del mundo. Sin embargo, fue clausurada en 2004, después de que la Armada suspendiera los ataques aéreos, marítimos y terrestres en la cercana Vieques, y la presencia militar se redujera.

Ahora la estación ha vuelto a operar. En las últimas semanas, las tripulaciones han despejado las calles de rodaje y han aterrizado aviones de combate y de transporte. También se han avistado nuevas aeronaves en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Granada

Washington se acercó a Granada para solicitar una instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en un aeropuerto internacional, dijo su gobierno en octubre, y estaba “evaluando y revisando cuidadosamente las solicitudes en consultas técnicas”.

La decisión se complica por la historia entre Estados Unidos y Granada. Los marines estadounidenses invadieron la pequeña nación insular en octubre de 1983 tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop. El propósito aparente de la misión era proteger a unos 600 estudiantes de medicina estadounidenses de la Universidad de St. George. Pero era el apogeo de la Guerra Fría, y el presidente Ronald Reagan se había quejado mientras Bishop, un revolucionario socialista, construía un aeropuerto internacional con la ayuda de cubanos armados.

La presencia militar de Estados Unidos en islas del Caribe The Washington Post

Ese aeropuerto, que ahora lleva el nombre del líder asesinado, sería el sitio donde se instalaría el radar estadounidense.

“Valoro que debido a la historia del Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, porque octubre en particular está ligado a la historia… es un tema muy emotivo”, dijo el primer ministro Dickon Mitchell en su programa de radio, “DMs With PM”.

Mitchell declaró al Parlamento el mes pasado que su gobierno no ha podido dar una respuesta debido a que persisten preocupaciones técnicas y de seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada no respondió a una solicitud de comentarios.