Tragedia en el glaciar Marmolada: un especialista explica cómo “explotó” la avalancha que dejó diez muertos en los Alpes italianos

ROMA.- Sequía, temprerturas tórridas, un pedazo de glaciar que por el calor se desprende causando una tragedia sin precedente en los Alpes, fenómenos meteorológicos violentos. Mientras aún buscan a desaparecidos en el desastre del domingo pasado en la Marmolada, una de las montañas más concurridas y bellas de las Dolomitas, en el noreste del país, donde murieron diez excursionistas arrollados por una gigantesca avalancha de hielo y piedras, arrecian las polémicas. Y vuelve a hablarse en Italia del cambio climático, evidentemente el gran culpable del horror, pero contra quien nadie actúa de forma urgente.

“La de la Marmolada es una tragedia que se convirtió en un gran ejemplo del cambio climático. Pero lamentablemente el cambio climático solo se tiene en cuenta cuando hay desastres. Pero que los glaciares de todo el mundo se retiran y se retiran también de manera catastrófica no es una novedad”, afirmó el profesor Massimo Frezzotti, geólogo que enseña en la Universidad Roma Tre de esta capital, participó de 14 expediciones a la Antártida y expresidente del Comité Glaciológico Italiano.

“Si el desprendimiento hubiese ocurrido durante la noche no habría tenido esta resonancia a nivel mundial, pero habiendo causado tantas víctimas, que lamento muchísimo, obviamente tuvo una repercusión más importante”, dijo este científico ante corresponsales de la Asociación de la Prensa Extranjera, en un encuentro en el que recordó que si bien se sabe que para luchar contra el cambio climático hay que reducir las emisiones de los gases invernadero, se está haciendo muy poco.

“Yo enseño en la universidad cambio climático y siempre reitero que el problema es que hay que frenar lo antes posibles las emisiones de gases invernadero. En los últimos 800.000 años la concentración de dióxido de carbono (C02), un gas con efecto invernadero, nunca fue tan elevada como ahora. Estamos dejando una deuda ambiental enorme a nuestros hijos y nietos. Cuanto más tardamos en reducir las emisiones de los gases invernadero, más deberán ellos hacer operaciones draconianas”, advirtió. “Aunque participan de las reuniones como la COP26 de Glasgow en la que científicos de todo el mundo aportan datos que indican que es urgente actuar, los políticos piensan en las próximas elecciones, en el corto plazo, no como nosotros los científicos, que miramos al largo plazo”, lamentó.

Un helicóptero de rescate vuela el 4 de julio de 2022 sobre el glaciar que se derrumbó el día anterior en la montaña de Marmolada, la más alta de los Dolomitas PIERRE TEYSSOT - AFP

Mostrando fotos e imágenes que transmiten noticieros y diarios en estos días, Frezzotti señaló con cifras cómo en las últimas décadas fue achicándose el glaciar de la Marmolada, escenario de una tragedia sin precedente. “Desde 1910 a 2021, el glaciar perdió el 80% de su volumen. Y se va reduciendo cada vez más porque aumentan las temperaturas, disminuyen las precipitaciones de nieve y los veranos empiezan antes y duran más”, indicó, al destacar que se trata de en un fenómeno generalizado que no sólo afectó a la Marmolada, “la reina de las Dolomitas”, sino a todos los glaciares de los Alpes y del mundo.

Tanto es así que si en 1850 la superficie de los cerca de 900 glaciares de Italia era de 4500 km cuadrados, ahora se redujo a menos de 1500 kilómetros cuadrados. “La superficie se redujo del 60% y los gráficos muestran que fue desde el año 2000 en adelante que las cosas se precipitaron y no sólo en los Alpes, sino en todo el mundo, también en Groenlandia y en la Antártida”, precisó.

Cómo se generó la “explosión”

Como señalaron otros expertos -aunque algunos parientes de las víctimas claman que debería haberse cerrado la montaña vista las elevadas temperaturas de las últimas semanas, de más de 10 grados-, para él la tragedia de la Marmolada tuvo una dinámica que “no era previsible”. “Obviamente no era previsible y el problema no fue un serác, es decir una torre de hielo que se desprendió, como se dijo, sino que fue una capa del glaciar debajo de la cual se fue acumulando cada vez más agua, que formó como una bolsa que hizo presión cada vez mayor, que explotó y generó una cascada de agua, hielo y piedras”, explicó, al recordar, por otro lado, que todos los glaciares se mueven.

“Está en su fisiología moverse y los glaciares se mueven más o menos velozmente en función de la lubrificación que tienen en la base, algo que le da el agua y en función de la pendiente de la montaña”, indicó. De hecho, la avalancha que se dio en la Marmolada y arrasó a excursionistas, bajó por 1200 metros de desnivel y “como había una gran cantidad de agua y por ende una gran capacidad de lubrificación, pudo ir más lejos y hacer más víctimas”.

Esta imagen de un cuadro de video tomado y publicado el 3 de julio de 2022 por el Servicio de Rescate de Montaña de Trento (Soccorso Alpino) - - SOCCORSO ALPINO

Amén de provocar este tipo de tragedias, el achicamiento de los glaciares debido al cambio climático tiene otros efectos nefastos. “Los glaciares contribuyen a los caudales de los ríos y funcionan en ese sentido como ‘tanques’ de agua que ayudan a paliar los efectos de las sequías, como la que Italia está sufriendo ahora, que es una situación muy grave, ya que la falta de agua repercute no sólo en la agricultura sino también en la industria”, sostuvo. Además, la reducción de los glaciares ha causado un aumento del nivel del mar de 3 milímetros y medio de promedio –aunque hay lugares, como en el océano Pacífico, donde al aumento del nivel del mar es de 10 milímetros por año, lo cual es muy significativo- y cambios en los ecosistemas, con vegetación y población de animales que desaparecerán, señaló.

Cuidados en la montaña

Preguntado si, como se discute ahora en Italia, aún conmocionada por la tragedia, las autoridades deberían prohibir las subidas a la montaña, Frezzetti respondió en forma tajante que no. Para él lo que sí hay que hacer es dar avisos y crear una “cultura” de la alta montaña y de sus peligros.

“Soy geólogo, pero desde los 13 años que voy a la montaña, que amo y hasta esquié en el glaciar de la Marmolada. Pienso que los alpinistas deberian saber que ir de excursión a la alta montaña cuando la temperatura está arriba de los cero grados desde hace semanas, es peligroso. Nunca había pasado nada grave en la Marmolada, pero se sabe que los glaciares están cambiando y que es toda la alta montaña que está cambiando”, dijo.

Esta imagen publicada el domingo 3 de julio de 2022 por el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y de Cuevas de Italia muestra las operaciones de rescate en el glaciar en los Alpes de Italia cerca de Trento Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Corpo Nazionale Soccorso Alpino

“Como se hace con las avalanchas en invierno durante las temporadas de esquí, habria que poner avisos de ‘peligro de avalancha’, pero pienso que hacer prohibiciones generales es equivocado, creo que es mejor dar advertencias. Decir, por ejemplo, ‘cuidado, la temperatura está arriba de los 0 grados desde hace un mes’. Y los excursionistas deberían estar informados. Muchos hablan de prohibición, pero yo no estoy de acuerdo. Más que prohibiciones, creo que hay que crear más cultura de montaña: no podés ir en chancletas a un glaciar, como no te podés meter en el mar si hay bandera roja y no sos un nadador experto”, opinó.

“Hay que crear más cultura y menos prohibiciones. Cultura del peligro, también. Si voy a trepar una montaña, antes leo, me informo. En la montaña hay peligros que no se pueden eliminar y sobre todo en la alta montaña”, agregó. Y reveló, espantado, que algunos colegas del equipo de socorro alpino le dijeron que los teléfonos celulares hicieron aumentar la cantidad de gente no preparada que se lanza a la montaña porque muchos piensan “voy igual, total, si pasa algo, me vienen a buscar”.

Preguntado por LA NACION sobre el fenómeno de los Fridays For Future (FFF) lanzado por la activista sueca Greta Thunberg, finalmente, Frezzetti fue sincero. “La verdad, estoy bastante molesto con Greta: hicimos varios informes a partir de 1988 para el IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, de Naciones Unidas), pero llegó ella y tuvo un impacto mucho mayor. Pero fue muy correcta porque ella dijo ‘no me pregunten a mí sobre el cambio climático, pregúntenles a los científicos’. A los estudiantes suelo decirles que el movimiento FFF contra el cambio climático es importante y es justo: estamos robando su futuro”, admitió. “Pero es verdad que para los científicos no es fácil comunicar, no es nuestro trabajo”, concluyó.