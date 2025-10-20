Tragedia en Hong Kong: un avión se despistó en el aterrizaje, cayó al mar y murieron dos personas

HONG KONG (AP). - A primera hora de este lunes, un avión de carga se salió de la pista cuando aterrizaba en Hong Kong, impactó contra un rodado de patrullaje y cayó al mar. Dos personas murieron en el trágico hecho, informaron autoridades. Cuatro miembros de la tripulación aeronáutica fueron rescatados y llevados al hospital. Respecto de las víctimas fatales, se indicó que eran personas que estaban en el vehículo terrestre del aeropuerto, que colisionó con la aeronave y que también cayó al agua.

Proveniente de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el Boeing 747 -operado por la aerolínea turca ACT Airlines- aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3.50 de la mañana (hora local) cuando se produjo el incidente.

Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong, confirmó la muerte de uno de los operarios en el lugar de los hechos y de otro más tarde en el hospital.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca ACT Airlines. También sumó que no había carga a bordo. El Departamento de Aviación Civil local dijo en un comunicado que el avión se había “desviado de la pista norte después de aterrizar y se precipitó al mar”.

Los medios locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido. Dos barcos con rescatistas a bordo fueron detectados cerca de la aeronave siniestrada.

El incidente ocurrió en la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más concurridos de Asia. El aeropuerto fue construido en terrenos ganados al mar al unir dos islas más pequeñas al norte de la isla Lantau de Hong Kong, en el Mar del Sur de China. El borde de la pista norte se encuentra a solo unos cientos de metros del agua, y las otras dos pistas están aún más cerca.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.