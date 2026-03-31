La tragedia en LaGuardia apunta a un error en la torre de control y a un posible incumplimiento de los protocolos

NUEVA YORK.– La colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, que dejó como saldo la muerte de ambos pilotos, puso bajo la lupa los procedimientos operativos de la torre de control y reavivó el debate sobre la escasez de personal en el sistema de tráfico aéreo de Estados Unidos.

El accidente ocurrió el 22 de marzo a las 23.37 (hora local), en un contexto de intensa actividad aérea y demoras provocadas por condiciones meteorológicas adversas. Según un documento al que accedió Reuters, el personal de control podría haber incumplido normas vigentes al combinar funciones antes del horario permitido, una práctica que está restringida precisamente para evitar errores en momentos de alta carga operativa.

De acuerdo con los procedimientos operativos estándar de la torre de LaGuardia, actualizados en 2023 y aún vigentes, las posiciones de control local –encargada de las pistas activas– y de control terrestre –responsable de los movimientos en calles de rodaje– no deben consolidarse antes de la medianoche o de los 90 minutos posteriores al inicio del turno, lo que ocurra más tarde. Sin embargo, indicios surgidos tras el accidente sugieren que estas funciones podrían haberse combinado antes de ese límite.

La torre de control del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York Olga Fedorova - FR172242 AP

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que lidera la investigación, señaló que al momento del incidente había dos controladores trabajando en la torre: uno encargado del tráfico en pista y otro con funciones de supervisión general, incluyendo la autorización de despegues. No obstante, la presidenta del organismo, Jennifer Homendy, reconoció que aún no está claro quién estaba a cargo del control terrestre.

“Tenemos información contradictoria sobre quién desempeñaba las funciones de controlador de tierra”, afirmó Homendy en declaraciones a la prensa. Esta incertidumbre es clave, ya que ese rol es fundamental para coordinar el movimiento seguro tanto de aeronaves como de vehículos en el aeropuerto.

Audios difundidos por la plataforma LiveATC.net sugieren que el controlador local podría haber estado asumiendo simultáneamente responsabilidades en tierra, lo que reforzaría la hipótesis de una combinación de funciones en un momento crítico. Sin embargo, la NTSB no confirmó oficialmente esta versión y continúa recabando pruebas.

La NTSB analiza si en la torre de control se combinaron funciones antes de lo permitido, en posible incumplimiento de los procedimientos vigentes Seth Wenig - AP

El antecedente de un accidente ocurrido en 1997 en el mismo aeropuerto –cuando un jet privado colisionó con un vehículo– ya había llevado a reforzar las normas para evitar la superposición de tareas en la torre de control. Aquella investigación concluyó que la combinación de posiciones había sido un factor contribuyente, lo que derivó en protocolos más estrictos que, en teoría, seguían vigentes hasta ahora.

La noche del siniestro reciente estuvo marcada por una actividad superior a la habitual. Entre las 22 y el momento del accidente, se registraron 70 despegues y aterrizajes, frente a un promedio de 53 en ese mismo lapso desde 2022, según datos de la consultora Cirium. Esta sobrecarga, sumada a retrasos por el clima, habría incrementado la presión sobre los controladores.

Fuentes del sector, incluyendo controladores en actividad y retirados, describieron la jornada como particularmente exigente. Algunos señalaron que en situaciones similares suele convocarse personal adicional o extender los turnos para evitar justamente la necesidad de combinar funciones. Sin embargo, todo indica que esa noche las condiciones operativas no se ajustaron a las recomendaciones.

Un controlador del área de Nueva York, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que “las posiciones locales y terrestres deberían haber permanecido separadas al menos hasta la medianoche”, y agregó que la complejidad del tráfico hacía aún más necesario respetar esa norma.

La FAA colabora con la investigación y aseguró que tomará medidas en función de los resultados que arroje la NTSB Seth Wenig - AP

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que colabora con la investigación y que adoptará las medidas necesarias en función de los hallazgos. “Apoyamos a la NTSB y tomaremos las acciones de seguridad correspondientes basadas en la evidencia”, señaló el organismo en un comunicado.

Como suele ocurrir en este tipo de incidentes, los expertos advierten que el accidente probablemente haya sido resultado de una combinación de factores, más que de una única causa. Entre ellos, la posible sobrecarga laboral, la escasez de personal y eventuales desvíos de los procedimientos establecidos.

Agencia Reuters