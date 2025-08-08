Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca

WASHINGTON.- Azerbaiyán y Armenia firmaron el viernes un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos, que impulsará los lazos económicos entre ambos tras décadas de conflicto, durante una reunión con el presidente Donald Trump.

El acuerdo, si se mantiene, supondría un logro significativo para el gobierno de Trump que sin duda inquietará a Moscú, que considera la región del Cáucaso y a las dos exprepúblicas soviéticas dentro de su esfera de influencia.

“Han luchado durante mucho tiempo, 35 años, y ahora son amigos, y lo serán durante mucho tiempo”, dijo Trump en la ceremonia de firma en la Casa Blanca, donde estuvo flanqueado por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan.

Armenia y Azerbaiyán han estado enfrentados desde finales de la década de 1980, cuando Nagorno Karabaj -una región azerbaiyana con población mayoritariamente de etnia armenia- se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia.

Azerbaiyán recuperó el control total de la región en 2023, lo que provocó que casi todos los 100 000 armenios étnicos del territorio huyeran a Armenia. Ambos países se independizaron de la Unión Soviética en 1991.

Los tres jefes de Estado exhiben el acuerdo firmado. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein� - AP�

Trump destacó también que este hito “increiblemente positivo para el futuro de toda la región” del Cáucaso dará pie otras oportunidades en materia de desarrollo económico y de cooperación en sectores clave, entre ellos el de la defensa.

Trump afirmó que ambos países se habían comprometido a poner fin a los combates, establecer relaciones diplomáticas y respetar la integridad territorial del otro.

El acuerdo incluye derechos exclusivos de Estados Unidos para el desarrollo de un corredor estratégico de tránsito a través del Cáucaso Sur, que atraviese Armenia y conecte Azerbaiyán con su enclave de Najicheván. Este importante corredor de tránsito, que le permitirá a Washington aprovechar la pérdida de influencia rusa en la zona, será bautizado como la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, informó la Casa Blanca.

El mandatario dijo el viernes en la Casa Blanca que dar su nombre a la ruta era “un gran honor”, pero que no lo pidió. En una llamada con periodistas antes del evento, un alto funcionario del gobierno dijo que fueron los armenios quienes sugirieron el nombre.

Trump dijo que Estados Unidos firmó acuerdos separados con cada país para ampliar la cooperación en materia de energía, comercio y tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Trump celebra el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein� - AP�

Trump anunció también el levantamiento de las restricciones impuestas en Estados Unidos en 1992 a la cooperación militar con Azerbaiyán, algo por lo que Aliyev se mostró especialmente “agradecido”. De hecho, el líder azerí no escatimó elogios para su homólogo estadounidense, ya que entiende que sin su labor el acuerdo “no habría sido posible”.

Ese sentimiento compartido con Pashinyan, que ha resaltado el “compromiso personal” de Trump con la paz en la región, gracias a la cual se ha sellado un compromiso que “allanará el camino para terminar con décadas de conflicto” y abrir “una nueva era basada en el pleno respeto de la soberanía”.

Durante el encuentro, los tres líderes abundaron en todo tipo de calificativos positivos a un día “histórico”, catalogado incluso de “milagro” por el presidente de Azerbaiyán. Incluso los dos invitados dijeron que lo nominarían a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

Trump escucha a Aliyev en la Casa Blanca Mark Schiefelbein� - AP�

“Tal vez estemos de acuerdo con el primer ministro Pashinyan en enviar un llamado conjunto al comité Nobel para otorgar al presidente Trump el Premio de la Paz”, dijo Aliyev.

“Creo que el presidente Trump merece el Premio Nobel de la Paz y defenderemos eso, y lo promoveremos”, apoyó por su parte Pashinyan.

Trump agradeció el gesto de la postulación al Nobel, y aprovechó la ocasión para reivindicar sus logros diplomáticos en distintos contextos como contraposición a las malas prácticas que le atribuye a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, a quien acusó directamente de no esforzarse para que Bakú y Ereván acercasen posturas. “Probablemente lo intentó doce minutos y no funcionó”, ironizó.

Trump ha tratado de presentarse como un pacificador mundial en los primeros meses de su segundo mandato.

La Casa Blanca le atribuye el mérito de haber negociado un alto el fuego entre Camboya y Tailandia y de haber sellado acuerdos de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, y entre Pakistán y la India.

Rivalidad

Estas dos antiguas repúblicas soviéticas han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por Nagorno Karabaj, un enclave de población armenia en territorio de Azerbaiyán.

Para intentar superar sus discrepancias, Bakú y Ereván acordaron en marzo los términos de un tratado de paz.

Pero Azerbaiyán exigió que Armenia enmiende su Constitución y renuncie oficialmente a cualquier reivindicación territorial sobre Karabaj, rompiendo así sus vínculos con esta región, considerada por los armenios como su patria ancestral.

Pashinyan dijo estar dispuesto a hacerlo y anunció su intención de celebrar un referéndum constitucional en 2027.

Sin embargo el trauma de la pérdida de Karabaj, llamado Artsaj en armenio, divide al país.

Agencias AFP, AP y Reuters