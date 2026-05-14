El papa León XIV designó a un estadounidense como nuevo nuncio en la Argentina

ROMA.- Después de algunos meses vacante, finalmente el papa León XIV decidió nombrar como nuevo nuncio -embajador de la Santa Sede- en la Argentina a un compatriota: el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, según anunció este jueves el Vaticano.

Nacido en Worcester, en 1962, Banach fue hasta ahora nuncio en Hungría. La nunciatura argentina estaba “vacante” desde enero, cuando el Pontífice designó al arzobispo polaco Miroslaw Adamczyk, su predecesor en el cargo, como nuevo nuncio en Albania. Él había sido nombrado por el papa Francisco en febrero de 2020 y estuvo casi seis años en el país.

Según una reseña dada por la nunciatura en Buenos Aires, Banach, de 63 años, ordenado sacerdote en 1988 y doctor en Derecho Canónico, tiene gran experiencia. Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en el año 1994 y prestó sus servicios en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y en la sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, en el Vaticano.

El Papa designó a un estadounidense como nuevo nuncio en la Argentina. Monseñor Michael Wallace Banach Episcopado Argentino

En 2007 fue nombrado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y ante la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE/CTBTO), así como observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico, el 22 de febrero de 2013, en los últimos tiempos de Benedicto XVI (2005-2013). Desde entonces, fue nuncio en diversos países: Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón desde el 2013 hasta el 2016; Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania desde el 2016 hasta el 2022 (en el mismo período, delegado pontificio en Mauritania); y en Hungría desde el 2022 hasta la fecha. Habla francés, italiano, polaco y español

En una carta firmada por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo y por su secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su agradecimiento al papa León XIV por la nueva designación.

Además, manifestó sus buenos deseos para el flamante “embajador” de la Santa Sede en el país. “Aprovechamos la ocasión para hacer llegar al nuevo enviado del Santo Padre nuestro fraternal saludo al iniciar su misión pastoral y diplomática en nuestro país con la esperanza de que la misma continúe fortaleciendo los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”, escribió.

“Mientras esperamos con un corazón disponible a quien llega para representar al Santo Padre en nuestra patria, queremos animar a la comunidad católica a fin de que se una en oración para que el Señor acompañe la misión de monseñor Banach, encomendando su ministerio a la protección de la Virgen María”, concluyó.