Día 77 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 15 de mayo en su 77° día de guerra. Hay expectativa global por las repercusiones de la reunión entre el presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping de cara al desarrollo del conflicto bélico.

Por el alza de los combustibles, Estados Unidos registró su mayor aumento anual de inflación en casi tres años. Por su parte, el negociador iraní asegura que Teherán está “preparado para cualquier opción”. Mientras tanto, las negociaciones de paz se ralentizaron.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Hay expectativa global por las repercusiones de la reunión entre el presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping de cara al desarrollo del conflicto bélico.

y el mandatario chino de cara al desarrollo del conflicto bélico. Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”.

advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”. El negociador iraní asegura que Teherán está “preparado para cualquier opción”.

Trump viajó a Pekín esta semana en su primera visita en casi una década

Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada.

La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes.

El presidente estadounidense,Donald Trump, arribó este miércoles a Pekín y se reunió con su homólogo Xi Jinping

Otros hechos de importancia

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable.

respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y la calificó de inaceptable. Trump dice que EE.UU. necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán.

Netanyahu quiere que Israel “reduzca a cero el apoyo militar estadounidense”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Varias personas se congregaron en Teherán el 13 de mayo de 2026 para asistir a la ceremonia de despedida de la selección nacional de fútbol de Irán, antes de su partida hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ATTA KENARE - AFP