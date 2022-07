Tras el escándalo de Twitter, Elon Musk ensalzó ante megamillonarios la carrera espacial a Marte

Frente a megamillonarios, Elon Musk evitó hablar este sábado del colapso del acuerdo para adquirir Twitter y sólo repitió las acusaciones de que hay problemas de cuentas falsas en la plataforma de redes sociales. Lo hizo en la Conferencia Allen & Co Sun Valley, que reúne en Idaho a ejecutivos y a magnates de medios de comunicación y tecnología.

En contrapartida, Musk dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Marte y ensalzó las virtudes de impulsar la natalidad en la Tierra, señalaron empresarios a la agencia Reuters. El presidente ejecutivo de Tesla Inc. y de la empresa de cohetes Space X reiteró en distintas oportunidades que aspira a establecer una civilización en el planeta rojo. De hecho, se mostró convencido que es posible enviar una misión tripulado dentro de siete años.

El hombre más rico del mundo, según Forbes, subió al escenario de la reunión anual de ejecutivos, menos de 24 horas después de que anunció que puso fin a su oferta de 44.000 millones de dólares para comprar Twitter Inc. Allí, dialogó con Sam Altman, director general de OpenAI, una empresa de investigación de inteligencia artificial, fundada por Musk y otros inversores.

Musk evitó hablar de su intento de compra de Twitter.

El dueño de Tesla tiene una obsesión con Marte desde hace más de dos décadas, según reconoció. En marzo había levantado una fuerte polémica respecto del proyecto. “Para ser honesto, probablemente un montón de personas morirá al principio”, había añadido en abril. Señaló, entonces, sin embargo, que “no se obligará a nadie ir” y que será solo “para voluntarios”.

En tanto, la llegada de Musk a la conferencia de Allen & Co en Sun Valley supuso una sacudida en el evento privado de esta semana, donde las cosas suelen ocurrir fuera de las miradas indiscretas de los medios de comunicación. ”Parece un absoluto desorden”, dijo un alto ejecutivo de medios de comunicación, que habló bajo condición de anonimato. “El tipo crea sus propias reglas. No me gustaría ser Twitter, donde tienes que tomar a este tipo en serio”.

Sun Valley suele ser cubierto como una versión de la gala del Met, con fotógrafos que capturan las llegadas de los magnates de los medios de comunicación y reporteros que toman nota sobre los almuerzos en el café Konditorei del lugar. Un agente de Hollywood había expresado el viernes su esperanza de que la entrevista a Musk animara la atmósfera cerebral y aburrida de la conferencia de este año.

No obstante, los abogados de Musk entregaron este viernes una carta de ocho páginas a Twitter en la que planteaban que planeaban cancelar el acuerdo para adquirir la red social. El documento, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa, alegó que Twitter no había respondido a las repetidas solicitudes de información de los últimos dos meses, ni había obtenido su consentimiento antes de tomar medidas que pudieran afectar a su negocio, como el despido de dos ejecutivos clave.

Twitter promete “batalla legal”

El presidente de Twitter, Bret Taylor, afirmó en la misma red social que el directorio planeaba emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. ”El directorio de Twitter está comprometido a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk.”, escribió.

El contrato prevé que Musk pague a Twitter 1.000 millones de dólares de ruptura si no puede completar el negocio por razones de financiamiento o regulatorias.

Sin embargo, la comisión de ruptura no se aplicaría si Musk rescinde el acuerdo por su cuenta. Musk había amenazado con detener el trato a menos que la compañía mostrara pruebas de que las cuentas de spam y bots representaban menos del 5% de los usuarios que ven publicidad en el servicio de redes sociales.

El mes pasado, Twitter le permitió a Musk acceder a su “firehose”, un repositorio de datos sin procesar de cientos de millones de tweets diarios.

