Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 21 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Qatar anunció la reanudación gradual de vuelos de aerolíneas extranjeras
La autoridad de aviación de Qatar anunció este lunes que permitirá gradualmente que vuelos de aerolíneas extranjeras aterricen en su aeropuerto principal, por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.
“La Autoridad de Aviación Civil de Qatar emitió un Notam [aviso a navegantes aéreos] en el que anuncia la reanudación gradual de las operaciones de aerolíneas extranjeras en el Estado de Qatar a través del Aeropuerto Internacional de Hamad”, indicó el organismo en un comunicado.
El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto al fuego de dos semanas en la guerra, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
Qatar cerró su espacio aéreo en medio de la campaña de drones y misiles de represalia de Irán contra países del Golfo, y lo reabrió parcialmente al tráfico limitado el 7 de marzo, pero únicamente para vuelos operados por la aerolínea nacional, Qatar Airways.
La autoridad de aviación qatarí señaló que la reapertura a aerolíneas extranjeras “se produce tras una evaluación integral de la situación”.
Israel refuerza su control sobre el sur de Líbano
Israel ordenó el lunes a los residentes del sur de Líbano que se mantuvieran alejados de una franja de territorio que se extiende a lo largo de la frontera y que no se acercaran a la zona del río Litani, consolidando así su control sobre el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en la guerra con Hezbollah.
El alto el fuego de 10 días, mediado por Estados Unidos, entró en vigor el jueves, poniendo fin en gran medida a la guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, que se derivó del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero sigue siendo frágil, con los soldados israelíes ocupando territorio en el interior del sur, con el objetivo de crear una para proteger el norte de Israel de los ataques del grupo terrorista, mientras que el grupo afirma que mantiene el “derecho a resistir” la ocupación israelí.
Trump: "Israel nunca me convenció para entrar en guerra con Irán"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Israel no le había convencido para atacar a Irán, tras informaciones que apuntaban a que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, influyó en la decisión del mandatario, y las críticas de comentaristas de la derecha. “Israel nunca me convenció para entrar en guerra con Irán; lo que sí lo hizo fueron los resultados del 7 de octubre, que se sumaron a mi opinión de toda la vida de que IRÁN NUNCA PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Trump también dijo que “los resultados en Irán serán sorprendentes” en la publicación, que se conoce mientras Estados Unidos se prepara para reanudar las negociaciones en Pakistán, pese a que Irán se mostraba reacio. “¡Y si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!“, escribió Trump.
La escalada militar en Ormuz pone en duda las negociaciones entre EE.UU. e Irán
Pakistán avanzó el lunes con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán menos de dos días antes de que expire el frágil alto el fuego vigente, pero el renovado conflicto en torno al estrecho de Ormuz y las desmentidas del régimen islámico sobre su participación en las conversaciones plantean dudas sobre si la reunión se llevará a cabo.
Durante el fin de semana, Estados Unidos atacó y se apoderó de un buque de carga con bandera iraní que, según dijo, había intentado evadir su bloqueo de los puertos iraníes. El mando militar conjunto de Irán prometió represalias, y su ministro de Exteriores, Abbas Aragchi, dijo a su homólogo paquistaní que las amenazas estadounidenses a los barcos y puertos iraníes eran “señales claras” de la falta de sinceridad de Washington antes de las conversaciones previstas, informó la prensa estatal iraní.
España insta a romper acuerdos con Israel
El canciller español, José Manuel Albares, consideró hoy que “hay motivos evidentes” para que la Unión Europea (UE) rompa su acuerdo de asociación con Israel, lo que planteará mañana a sus socios, tal como adelantó ayer el presidente Pedro Sánchez. La UE “solo puede relacionarse con otros países que se declaran democracias en base al respeto de los derechos humanos”, afirmó Albares, entrevistado en Radio Nacional de España (RNE) ante la reunión que tendrán mañana en Bruselas los titulares de Asuntos Exteriores, a quienes pidió que sean “valientes”.
Si la UE no utiliza todos los instrumentos que tiene para proteger los derechos humanos “perderá su alma”, dijo el canciller, que insistió en que no puede haber dobles estándares de actuación, uno en Ucrania y otro en Israel.
El presidente de Irán insta a la diplomacia
Las negociaciones de tregua entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente se encuentran estancadas. Tras el ataque estadounidense a un buque iraní para bloquear su paso por el estrecho de Ormuz, drones respondieron atacando buques estadounidenses en la zona, según informaron medios controlados por el régimen del ayatollah.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró que Teherán aún no decidió si participará en la nueva ronda de conversaciones prevista para hoy en Islamabad. Pero el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, intenta aliviar las tensiones tras la escalada del fin de semana entre Estados Unidos e Irán. “La guerra no beneficia a nadie, y si bien debemos resistir las amenazas, se deben explorar todas las vías racionales y diplomáticas para reducir las tensiones”, declaró, según la agencia estatal de noticias IRNA.
El pedido de Xi
El presidente de China, Xi Jinping, pidió que se mantenga el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, en una conversación telefónica mantenida el lunes con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed ben Salman, en un momento en que Pekín intensifica sus esfuerzos para ayudar a poner fin a la guerra en Irán.
China está preocupada por la renovada inestabilidad en torno a esta vía navegable estratégica, mientras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nuevas tensiones después de que Estados Unidos tomara el control de un buque de carga iraní y Teherán indicara que, por el momento, no participaría en nuevas conversaciones de paz.
El papa León XIV denunció la explotación por parte de los “autoritarios” del mundo
El papa León XIV lamentó el lunes, durante un acto celebrado en Angola, que muchas personas en el mundo estén siendo “explotadas por los autoritarios y estafadas por los ricos”, lo que constituye el último ejemplo del nuevo y contundente estilo de expresión que adoptó en su gira por cuatro países africanos.
El primer pontífice estadounidense, que despertó la ira del presidente Donald Trump con sus comentarios más directos, dijo a los fieles durante una misa en Saurimo, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, que la violencia y la opresión van en contra del mensaje cristiano.
“Toda forma de opresión, violencia, explotación y deshonestidad niega la resurrección de Cristo”, afirmó, refiriéndose a la creencia fundamental del cristianismo de que Jesús resucitó de entre los muertos tras ser crucificado.