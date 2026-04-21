Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 21 de abril

Israel ordenó el lunes a los residentes del sur de Líbano que se mantuvieran alejados de una franja de territorio que se extiende a lo largo de la frontera y que no se acercaran a la zona del río Litani, consolidando así su control sobre el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en la guerra con Hezbollah.

El alto el fuego de 10 días, mediado por Estados Unidos, entró en vigor el jueves, poniendo fin en gran medida a la guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, que se derivó del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero sigue siendo frágil, con los soldados israelíes ocupando territorio en el interior del sur, con el objetivo de crear una para proteger el norte de Israel de los ataques del grupo terrorista, mientras que el grupo afirma que mantiene el “derecho a resistir” la ocupación israelí.