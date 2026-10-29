Tras la derrota, un diputado bolsonarista propone un plebiscito para que los tres estados del sur de Brasil se separen

SAN PABLO.– Tras el resultado de las elecciones de 2026, que consolidó la reelección del presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) frente al senador Flavio Bolsonaro (PL), el diputado estadual de Santa Catarina Bruno Souza (PL) propone convocar un plebiscito para separar a los estados de la región sur de Brasil.

Según el político, que apoyaba la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el motivo es la diferencia de visiones con el resto del país. Sin embargo, la propuesta de Souza es inconstitucional.

Eu acredito na secessão do Sul. Mas defendo que ela seja feita de forma pacífica, voluntária e com o acordo das partes.



O art. 5º, XLIV, ainda define como crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Ou seja, ruptura por violência… pic.twitter.com/aO1Q95jWAN — Bruno Souza (@brunosouzasc) October 26, 2026

La iniciativa apunta a los tres estados del sur brasileño: Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul. Souza plantea que sus habitantes puedan votar si quieren seguir dentro de Brasil y busca sumar a otros legisladores de la región.

Su argumento combina las diferencias políticas que, según él, reflejan las urnas con un reclamo de mayor libertad para decidir su futuro. Aunque reconoce la existencia de una cláusula constitucional que protege la Federación, sostiene que esa limitación no debería impedir el debate ni una manifestación popular sobre la separación.

“Como diputado electo en Santa Catarina, voy a cumplir la promesa de campaña: convocar un plebiscito para que el pueblo de Santa Catarina (y del sur) vote si todavía quiere formar parte de esta Federación. Las diferencias de preferencias, prioridades y valores quedaron claras una vez más en esta elección. ¡El sur merece ser libre!”, dice la publicación del diputado, elegido por los votantes de Santa Catarina con 40.327 votos, el equivalente al 0,94% de los votos válidos en el estado.

La propuesta del diputado resulta inviable porque el primer artículo de la Constitución Federal de 1988 establece que Brasil está formado por la “unión indisoluble de los estados y municipios y del Distrito Federal”, por lo que no se permite separar estados del país.

Como deputado eleito em Santa Catarina, vou cumprir a promessa de campanha:



Convocar um PLEBISCITO para o povo catarinense (e do Sul) votar se ainda quer fazer parte desta Federação.

As diferenças de preferências, prioridades e valores ficaram claras mais uma vez nesta eleição.… — Bruno Souza (@brunosouzasc) October 26, 2026

“No será objeto de deliberación una propuesta de enmienda tendiente a abolir la forma federativa de Estado”, dice el artículo 60 de la Constitución.

En una publicación en Instagram, Souza argumenta que el país ya tuvo siete constituciones y que cada una surgió cuando el orden anterior dejó de atender las necesidades políticas, económicas o sociales del momento. Según él, la estabilidad constitucional “nunca fue la regla en Brasil” y, aunque el artículo 60 sea una cláusula pétrea, es decir, que no puede ser abolida, eso “no impide que el pueblo se manifieste”.

En otra publicación, el diputado también convoca a otros diputados del sur que “quieran participar de la movilización por la redefinición de la relación de nuestra región con la Federación”. El pedido es que los políticos interesados en la medida se pongan en contacto con él.

“Creo en la secesión del sur. Pero defiendo que se lleve a cabo de forma pacífica, voluntaria y con el acuerdo de las partes. (...) Sin embargo, ninguna ley impide que un pueblo sueñe, debata y reclame pacíficamente el derecho a decidir su propio destino mediante el diálogo y la voluntad popular”, escribió.

En los tres estados que componen la región sur del país, el PL obtuvo la victoria. En Santa Catarina, el estado del diputado, Flavio Bolsonaro obtuvo el 69,42% de los votos válidos. En Paraná, el senador alcanzó el 62,58%. En Rio Grande do Sul, el candidato del PL consiguió el 57,84% de los votos.

Alguns que não conhecem o meu trabalho podem achar que só agora defendo o Sul livre por causa do resultado de ontem.



NÃO. Há anos denuncio a exploração do Sul.



Sou autor da PEC do Pacto Federativo. Rodei mais de uma dúzia de estados (de todas as regiões) apresentando e… pic.twitter.com/nAmTrwklTx — Bruno Souza (@brunosouzasc) October 26, 2026

En otras ocasiones, políticos del estado de Santa Catarina también intentaron independizar a los tres estados de la región del resto del país. En 2025, diputados del PT pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara al gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), por una declaración que hizo sobre la separación de la región sur del resto de Brasil.