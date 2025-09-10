Tras las graves amenazas y acusaciones, Grossi cerró un acuerdo con Irán para reanudar las inspecciones nucleares

TEHERÁN.- Irán y la agencia nuclear de la ONU, liderada por el argentino Rafael Grossi, firmaron este martes en El Cairo un acuerdo marco de cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras la suspensión de su colaboración, consecuencia de los ataques de junio de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, aunque el alcance del pacto generó nuevos ruidos.

El acuerdo fue firmado en El Cairo por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien lo calificó como “un paso importante en la dirección correcta”.

Se trata de la primera reunión de alto nivel del gobierno iraní con el OIEA desde que Irán suspendió su cooperación con la agencia tras la guerra de 12 días con Israel en junio. Los ataques incluyeron bombardeos israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Isfahán y Natanz.

In Cairo today, agreed with Iran’s Foreign Minister @araghchi on practical modalities to resume inspection activities in Iran. This is an important step in the right direction.

Grateful to Egypt’s @MfaEgypt Badr Abdelatty for his commitment and engagement. pic.twitter.com/ATg4AtH6C3 — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2025

En ese momento, Irán criticó al OIEA por no condenar esos ataques, denunció que un informe de la agencia sirvió como argumento para el ataque israelí e incluso un alto funcionario lanzó una grave amenaza contra el propio Grossi, lo que obligó a un refuerzo en la seguridad del diplomático argentino.

Los inspectores no han podido verificar las reservas de material de casi nivel bélico por parte de Irán desde el inicio de la guerra el 13 de junio, lo que el organismo describió como “un asunto de seria preocupación”.

“Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a un entendimiento sobre cómo actuar en las nuevas circunstancias”, declaró al canal de televisión estatal iraní el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, y señalo que la cooperación futura con la agencia adoptará “una nueva forma”.

La suspensión de la cooperación de Irán con el OIEA suponía que los inspectores nucleares necesitaban autorización del máximo órgano de seguridad del país para poder llevar a cabo su labor.

Este miércoles, Grossi dijo que el nuevo acuerdo “incluye todas las instalaciones e infraestructuras” de Irán, algo desmentido desde el régimen teocrático.

Director General @rafaelmgrossi's statement to the Board of Governors regarding agreement with Foreign Minister @araghchi on practical modalities to resume IAEA inspection activities in Iran. pic.twitter.com/nY0pLm10OX — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 10, 2025

El nuevo marco “también prevé los reportes requeridos sobre todas las instalaciones atacadas, incluyendo los materiales nucleares presentes en esos sitios”, dijo Grossi en un discurso ante el Consejo de Gobernadores del OIEA, en alusión a las instalaciones bombardeadas por Israel en junio.

Sin embargo, poco después, el canciller Araqchi precisó en televisión que “de momento no se otorgará ningún acceso a los inspectores del OIEA, salvo en la central de Bushehr, a causa del reemplazo del combustible” de esa instalación.

“Este acuerdo no crea ningún acceso” adicional, añadió el ministro, principal negociador de Teherán sobre el programa nuclear de la República Islámica.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asiste a una conferencia de prensa conjunta con los ministros de Asuntos Exteriores iraníes, Abbas Araghchi, y egipcios, Badr Abdelatty, tras la firma del acuerdo Stringer� - dpa�

La suspensión de la cooperación de Teherán con el OIEA provocó la salida de los inspectores de la agencia de Irán, antes de que un equipo regresara brevemente el mes pasado para supervisar el reemplazo de combustible en la planta nuclear de Bushehr, que opera con asistencia técnica rusa. Poco después se fueron.

La semana pasada, en una entrevista con LA NACION, Grossi, quien avanza en su postulación para secretario general de la ONU, habló sobre el vínculo entre su agencia e Irán: “Es como que se rompió y ahora estamos con el Poxipol en la mano porque tenemos que reconstruirlo, no hay otra opción”.

“Acá lo que está en juego es enorme”, remarcó. “Hay que ir pegando las piezas de la confianza una a una. Como es sabido, Irán ha sido sumamente crítico, no sólo con relación a la OIEA, sino con relación a mí”, dijo, sobre las denuncias y amenazas que pesaron sobre él.

En ese sentido, dijo el refuerzo a su seguridad es un tema “muy incómodo y desagradable”. “Es algo lamentable, pero yo trato en la medida de lo posible de hacer abstracción de eso para tratar de hacer mi trabajo: si yo me siento a negociar con Irán pensando que me han amenazado o que dicen cosas muy feas de mí, eso me va a afectar en mi capacidad y en mi discernimiento de tomar buenas decisiones”, dijo.

Sanciones

Durante su paso por El Cairo, el ministro iraní y el jefe del OIEA se reunieron con el presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, quien calificó el acuerdo como “un paso positivo hacia la desescalada”.

Aunque Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles, los países occidentales acusan al gobierno de buscar un arma atómica, algo que Teherán siempre ha negado.

La reunión se produjo en un momento delicado, ya que Francia, Alemania y el Reino Unido comenzaron el 28 de agosto el proceso de reimposición de sanciones a Irán por lo que han considerado incumplimiento de un acuerdo de 2015 destinado a evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

Donald Trump, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, retiró unilateralmente a su país de ese acuerdo e impuso duras sanciones a Irán.

Una nueva ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos, que había comenzado en abril, terminó cuando Israel lanzó ataques contra Irán en junio.

Agencias AFP y AP