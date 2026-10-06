Tras perder en primer vuelta, Lula da Silva pidió al máximo tribunal mantener la prohibición de las apuestas online

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que mantenga vigente n ese país la prohibición de las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea.

Es una de las medidas más controvertidas impulsadas por su gobierno en las últimas semanas y volvió a ocupar un lugar central tras la primera vuelta electoral en la que el mandatario fue derrotado por Flavio Bolsonaro.

Lula convirtió la ofensiva contra las denominadas “bets” en uno de los ejes de su discurso durante la campaña electoral View Apart - Shutterstock

La solicitud fue presentada ante el máximo tribunal por la Abogacía General de la Unión (AGU) y quedó bajo análisis del juez Luiz Fux, relator de las causas vinculadas a la regulación del sector. El gobierno reclama que se rechacen los recursos promovidos por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), organizaciones que buscan suspender los efectos de la norma.

Se trata de la Medida Provisoria 1.394/2026, firmada por Lula el 25 de septiembre último y que prohibió en todo el territorio brasileño la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas apuestas de cuota fija.

La restricción alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos en línea y estableció que las plataformas dejaran de operar a partir del 6 de octubre.

Qué dice el Gobierno

En su presentación ante el Supremo, la AGU sostuvo que la experiencia de regulación del sector resultó insuficiente para proteger a la población de sus efectos y señaló impactos sobre el presupuesto familiar, el endeudamiento, la salud y otros derechos constitucionalmente protegidos.

Entre los fundamentos expuestos ante la Justicia, la AGU citó un incremento del 140% en las atenciones registradas por el Sistema Único de Salud (SUS) relacionadas con trastornos asociados a la adicción al juego.

Qué responden las empresas

Las entidades empresarias, en cambio, cuestionaron la decisión del Ejecutivo. La ANJL y el IBJR sostuvieron que el veto a las apuestas fue adoptada de manera abrupta y remarcaron que numerosas compañías realizaron inversiones bajo el marco regulatorio vigente hasta ahora. Por ese motivo, solicitaron la suspensión de la medida provisoria.

El juez Fux había otorgado a la AGU un plazo de 72 horas para presentar sus argumentos en respuesta a los planteos del sector. Cumplido ese trámite, el magistrado deberá definir si mantiene vigente la prohibición o si concede una suspensión temporal mientras continúa el tratamiento judicial del caso.

Flavio Bolsonaro le ganó a Lula en la primera vuelta de las elecciones brasileñas PABLO PORCIUNCULA - AFP

El Ministerio de Hacienda había establecido el 5 de octubre como fecha límite para que los apostadores retiraran voluntariamente los fondos depositados en las plataformas, mientras que la devolución de los saldos restantes está prevista entre el 9 y el 14 de octubre.

La disputa por las apuestas se desarrolla en medio de una intensa campaña electoral. Lula convirtió la ofensiva contra las denominadas “bets” en uno de los ejes de su discurso durante la carrera hacia la primera vuelta y busca mantener ese tema en la agenda de cara al balotaje.

El mandatario enfrentará el próximo 25 de octubre a Flávio Bolsonaro, luego de que ninguno de los dos alcanzara el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta. De acuerdo con el escrutinio oficial, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, mientras que Lula reunió el 45%.

El mensaje de Lula sobre el ballotage

“Faltan 19 días para ganar las elecciones. ¡Estamos listos para entrar en el campo y ganar el tetra! ¡Yo estoy con energías renovadas y tengo la certeza de que ustedes también! ¡Vamos, juntos, a ganar estas elecciones”, escribió este martes el mandatario brasileño a través de su cuenta de X.